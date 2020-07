ՕՀԱՆՆԷՍ (ՕՆՆԻԿ) ՊԵՏՐՈՍԵԱՆ

(Ծնեալ՝ Սեպտեմբեր 12, 1933-ին, Թաւրիզ, Պարսկաստան)

Սրտի դառն կսկիծով կը գուժենք մեր սիրեցեալ հօր, եղբօր եւ հարազատին՝ Օհաննէս (Օննիկ) Պետրոսեանի մահը, որ պատահեցաւ Երկուշաբթի, 27 Յուլիս 2020ին, յետ երկարատեւ հիւանդութեան։

Յուղարկաւորութեան արարողութիւնը տեղի պիտի ունենայ Երեքշաբթի, Օգոստոս 11-ին, առաւօտեան ժամը 11-ին, Կլենտէյլի Սուրբ Գէորգ եկեղեցւոյ մէջ, 1434 W. Kenneth Rd., Glendale, CA 91201, ապա թաղումը՝ Hollywood Hills Forest Lawn գերեզմանատան մէջ։

Սգակիրներ՝

Դուստրը՝ Սիւզի Պետրոսեան եւ Րաուլ Ֆունտօրա

Զաւակը՝ Վիքթոր Պետրոսեան

Եղբայրը՝ Մարտիկ եւ Էլիկ Պետրոսեան եւ ընտանիք

Եղբայրը՝ Րաֆֆի եւ Անահիտ Պետրոսեան եւ ընտանիք

Եւ համայն Պետրոսեան, Տէվլէթեան, Փափազեան, Նազարեան եւ Աւագեան ընտանիքները, հարազատներն ու բարեկամները

Փոխան ծաղկեպսակի նուիրատուութիւնները կը խնդրուի կատարել Ս. Խաչ եկեղեցւոյ, Soorp Khatch Armenian Apostolic Church, 4906 Flint Drive, Bethesda, MD 20816 (www.SoorpKhatch.org) կամ ANCA-ին կամ Armenia Fund-ին (proceeds will go towards the Stepanakert Rehabilitation Center. Checks should be made out to Armenia Fund. In memo section, please indicate “Stepanakert Rehab Center”). Please mail your checks to: Suzy Petrossian, 8547 Glencrest Dr., Sun Valley, CA 91352։

ՑԱՒԱԿՑԱԿԱՆ

ՕՆՆԻԿ ՊԵՏՐՈՍԵԱՆի մահուան տխուր առիթով, Հ.Յ.Դ. Արեւելեան Ա.Մ.Ն.-ի Կեդրոնական Կոմիտէն եւ Ուաշինկթընի «Սեպուհ» Կոմիտէութիւնը իրենց ցաւակցութիւնները կը յայտնեն հանգուցեալի համայն հարազատներուն։