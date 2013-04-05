Hairenik Weekly Newspaper

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ՆԵԹԱՆԻԱՀՈՒԻ ՁԵՌՆԱՐԿԱԾ ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐՈՒՆ ԲԱԶՄԵՐԵՍ ԱԶԴԵՑՈՒԹԻՒՆԸ
hairenik
April 1, 2023
April 1, 2023
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Յօդուածներ
ԱՐՑԱԽԻ ՆԵՐԿԱՅ ԻՐԱՎԻՃԱԿԸ ԳՈՅԱՎԻՃԱԿԻ ՉԻ ԿՐՆԱՐ ՎԵՐԱԾՈՒԻԼ
hairenik
March 30, 2023
March 30, 2023
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Խմբագրական
ԵԹԷ ՊԱՏԵՐԱԶՄ Կ՛ՈՒԶԵՍ, ՊԱՏՐԱՍՏՈՒէ՛ ԽԱՂԱՂՈՒԹԵԱՆ…
hairenik
March 29, 2023
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Լրահոս
Արթուր Խաչատրեանը Արժանթինի Եւ Ուրուկուայի Մէջ Ներկայացուց Արցախի Իրավիճակը
hairenik
March 29, 2023
March 31, 2023
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ՎԵՐՋԻՆ
Յօդուածներ
ՆՇՄԱՐ.- ՀՈՂԵՐՈՒ ՕՐ ԱՒՈՒՐ ԿՈՐՈՒՍՏԸ ԱՊՐԻԼԵԱՆ ԿԱՏԱԿ ՉԷ
hairenik
April 1, 2023
April 2, 2023
Ս. ՄԱՀՍԷՐԷՃԵԱՆ 1 Ապրիլ 2023 «Ա՜խ, ե՞րբ պիտի լեռներիդ պէս վեր...
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Յօդուածներ
ՆԵԹԱՆԻԱՀՈՒԻ ՁԵՌՆԱՐԿԱԾ ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐՈՒՆ ԲԱԶՄԵՐԵՍ ԱԶԴԵՑՈՒԹԻՒՆԸ
Լրահոս
ՖԻԼԱՏԵԼՖԻԱ․- ՍՈՒՐԲ ԳՐԻԳՈՐ ԼՈՒՍԱՒՈՐԻՉ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 100-ԱՄԵԱԿԻ ՏՕՆԱԿԱՏԱՐՈՒԹԻՒՆԸ
Լրահոս
ՀԻՒՍԻՍԱՅԻՆ ԱՄԵՐԻԿԱՅԻ ԹԵՄԱԿԱԼ ԱՌԱՋՆՈՐԴՆԵՐԸ ԼՈՍ ԱՆՃԵԼԸՍԻ ՄԷՋ
Յօդուածներ
ՇԱԲԱԹԱԿԱՆ ԱՆԴՐԱԴԱՐՁ ԹՈՒՐՔԻՈՅ ՇՈՒՐՋ
Կիզակէտ
Յօդուածներ
ՆՇՄԱՐ.- ԿՈՅՐ ԲԹԱՑՈՒՄԸ ՍԱՀՄԱՆ ՈՒՆԻ՞…
Յօդուածներ
ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆՑԻ ԱՐՄԵՆԱԿ ՀՐԱՊԱՐԱԿԱԳԻՐ
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Յօդուածներ
ԱՐՑԱԽԻ ՆԵՐԿԱՅ ԻՐԱՎԻՃԱԿԸ ԳՈՅԱՎԻՃԱԿԻ ՉԻ ԿՐՆԱՐ ՎԵՐԱԾՈՒԻԼ
Ամերիկահայ
Յօդուածներ
Վեր. Եսայի Սարմազեանի Յիշատակին
Լրահոս
Պատմաբան Դոկտ. Կարօ Մոմճեանի Մահը
Յօդուածներ
Հայոց Ցեղասպանութենէն Վերապրող Բժիշկ Վարազդատ Գազանճեան
Լրահոս
Արցախ Կը Մերժէ Պաքուի Մէջ Հանդիպում Ունենալու Առաջարկը
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Խմբագրական
ԵԹԷ ՊԱՏԵՐԱԶՄ Կ՛ՈՒԶԵՍ, ՊԱՏՐԱՍՏՈՒէ՛ ԽԱՂԱՂՈՒԹԵԱՆ…
ԿԻԶԱԿԷՏ
Կիզակէտ
Յօդուածներ
ՆՇՄԱՐ.- ԿՈՅՐ ԲԹԱՑՈՒՄԸ ՍԱՀՄԱՆ ՈՒՆԻ՞…
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Կիզակէտ
Յօդուածներ
ՎՐԱՍՏԱՆԻ ԻՍԿԱԿԱՆ ԽՆԴԻՐԸ
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Կիզակէտ
Յօդուածներ
ԱՐՑԱԽԱՀԱՅՈՒԹԵԱՆ ԻՆՔՆՈՐՈՇՄԱՆ ԻՐԱՒՈՒՆՔԸ՝ ԱՆՎԻՃԵԼԻ
Կիզակէտ
Յօդուածներ
Չմոռնալ Ժամանակի Եւ Միջավայրի Հրամայականները
Կիզակէտ
Յօդուածներ
ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆՑԻՆ ԿՐԿԻՆ…
Կիզակէտ
Յօդուածներ
Այն, Ինչ Որ Թուրքիան Հասկցած Է, Իսկ ՀՀ Քաղաքական Ընտրանին՝ Ոչ
Կիզակէտ
Յօդուածներ
ՇԱԲԱԹԱԿԱՆ ԱՆԴՐԱԴԱՐՁ ԹՈՒՐՔԻՈՅ ՇՈՒՐՋ
Կիզակէտ
Յօդուածներ
ԱՐՑԱԽԸ ՇՐՋԱՓԱԿՈՒԱԾ. 60 ՕՐ
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Կիզակէտ
Յօդուածներ
ԻՇԽԱՆԱԿԱՆ ԲԱՐԲԱՆՋԱՆՔՆԵՐԸ ԵՒ ԱԶԳԱՅԻՆ ՕՐԱԿԱՐԳԸ
Կիզակէտ
Յօդուածներ
Ի՞նչ Է Բերձորի Միջանցքի Բացման Հայաստանեան Քաղաքականութիւնը
Կիզակէտ
Յօդուածներ
ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆՑԻԷՆ ԵԼ-ՆԱՄԱԿՈՎ ՍՏԱՑԱՅ ՀԵՏԵՒԵԱԼԸ. ԽՆԴՐԱԾ ԷՐ, ՈՐ ԲԱՐԵԿԱՄ ԼՐԱՏՈՒԱՄԻՋՈՑՆԵՐՈՒ ՓՈԽԱՆՑԵՄ
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Կիզակէտ
Յօդուածներ
Փաշինեան կը վախնայ դիմադրող հայ երիտասարդութենէն
Կիզակէտ
Յօդուածներ
Յոյսի Ու Յուսախաբութեան Միջեւ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ
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Խմբագրական
ԵԹԷ ՊԱՏԵՐԱԶՄ Կ՛ՈՒԶԵՍ, ՊԱՏՐԱՍՏՈՒէ՛ ԽԱՂԱՂՈՒԹԵԱՆ…
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Խմբագրական
Ո՛չ Շարասիւն, Ո՛չ Ալ Ողնասիւն
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Խմբագրական
ԶԱՐԵՀ ՍԻՆԱՆԵԱՆ ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ Ա․Մ․Ն․ ԿԱՏԱՐԱԾ ԱՅՑԵԼՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒՆ ԸՆԹԱՑՔԻՆ ԻՐ ՅԱՆԿԵՐԳԸ ՆՈՒԱԳԵՑ․․․ ՄԻՆՉ ՀԱՅԱՍՏԱՆՆ ՈՒ ԱՐՑԱԽԸ ԿԸ ԲՌՆԿԻՆ
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Խմբագրական
Դէմ Առ Դէմ Հանդիպում Եւ… Ոճրային Յարձակում
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Խմբագրական
…Իսկ «Կեանքի Ճանապարհ»-ը Կը Մնայ Փակ
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Խմբագրական
ԺԱՄԱՑՈՅՑԻ ԴԷՄ ԱՆՊՏՈՒՂ ՄՐՑՈՒՄ ՄԸ
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Խմբագրական
Շրջափակման Զուգահեռ Քաղաքական Տագնա՞պ…
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Խմբագրական
Ցնցուեցաւ Հալէպը․․․ Կրկի՛ն
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Խմբագրական
Եգիպտոսի Առաջարկած Այլընտրանքը
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Խմբագրական
ԱԶԵՐԻ «ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՆԵՐ»-ՈՒ ՈՃԻՐՆԵՐԸ
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Խմբագրական
Սխալ Բան մը Կար․․․
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Խմբագրական
ՄԱՐԱԹՈՆԱՅԻՆ ԱՍՈՒԼԻՍ
Լրահոս
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Լրահոս
ՖԻԼԱՏԵԼՖԻԱ․- ՍՈՒՐԲ ԳՐԻԳՈՐ ԼՈՒՍԱՒՈՐԻՉ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 100-ԱՄԵԱԿԻ ՏՕՆԱԿԱՏԱՐՈՒԹԻՒՆԸ
hairenik
March 31, 2023
April 1, 2023
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ՀԻՒՍԻՍԱՅԻՆ ԱՄԵՐԻԿԱՅԻ ԹԵՄԱԿԱԼ ԱՌԱՋՆՈՐԴՆԵՐԸ ԼՈՍ ԱՆՃԵԼԸՍԻ ՄԷՋ
Պատմաբան Դոկտ. Կարօ Մոմճեանի Մահը
Արցախ Կը Մերժէ Պաքուի Մէջ Հանդիպում Ունենալու Առաջարկը
Գոյժ- Այւազ Գրիգորեան
Յօդուածներ
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Յօդուածներ
ՆՇՄԱՐ.- ՀՈՂԵՐՈՒ ՕՐ ԱՒՈՒՐ ԿՈՐՈՒՍՏԸ ԱՊՐԻԼԵԱՆ ԿԱՏԱԿ ՉԷ
hairenik
April 1, 2023
April 2, 2023
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ՆԵԹԱՆԻԱՀՈՒԻ ՁԵՌՆԱՐԿԱԾ ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐՈՒՆ ԲԱԶՄԵՐԵՍ ԱԶԴԵՑՈՒԹԻՒՆԸ
ՇԱԲԱԹԱԿԱՆ ԱՆԴՐԱԴԱՐՁ ԹՈՒՐՔԻՈՅ ՇՈՒՐՋ
ՆՇՄԱՐ.- ԿՈՅՐ ԲԹԱՑՈՒՄԸ ՍԱՀՄԱՆ ՈՒՆԻ՞…
ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆՑԻ ԱՐՄԵՆԱԿ ՀՐԱՊԱՐԱԿԱԳԻՐ
Ամերիկահայ
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Ամերիկահայ
Յօդուածներ
Վեր. Եսայի Սարմազեանի Յիշատակին
hairenik
March 30, 2023
April 2, 2023
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Տեղաշարժ՝ Մէկ Նահանգէն Միւսը
Մասաչուսէց․- Սուրբ Ստեփանոսի Ամենօրայ Ազգային Վարժարանի Նոր Տնօրէնուհին՝ Կարինէ Փալանճեան
Հ.Օ.Մ.-ի Արեւմտեան Շրջանի Հիմնադրութեան 40-ամեակ
Հ․Մ․Ը․Մ․ Տիթրոյթի Արցախի Օրուան Նուիրուած Ձեռնարկ
Հարցազրոյցներ
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Հարցազրոյցներ
«Ազատութեան Շրջափակում Արցախը Չի Զգացել Եւ Չի Զգում», Կը Յայտնէ Դաւիթ Իշխանեան
hairenik
February 28, 2023
March 7, 2023
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«Պայքարելու Յոյսը, Հաւատքն Ու Տրամադրութիւնը Տակաւին Կան, Վերաշինելու Եւ Վերականգնելու Հոգին Ու Պատրաստակամութիւնը Կան», «ՀԱՅՐԵՆԻՔ»-ԻՆ ԿԸ ՅԱՅՏՆԷ ՄԱԿԱՐ ԵՊՍ. ԱՇԳԱՐԵԱՆ
«Տարածաշրջանն Այժմ Մօտենում Է Բախման Բարձրակէտին Եւ …»
«ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹԵԱՆ ՄՂՈՒՄԸ ԵՂԱՒ ԱՅՆ ՈՐ ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆԸ ՓՈՐՁԵՄ ՃԻՇԴ ՊԱՐՈՒՆԱԿԻ ՄԷՋ ԴՆԵԼ ԵՒ ԹԷՀԼԻՐԵԱՆԻ ԲԵՐՆՈՎ ԱՐՏԱՍԱՆՈՒԱԾ ԲԱՆԱՒՈՐ ԽՕՍՔԸ ԱՆԳԼԵՐԷՆՈՎ ԹՈՒՂԹԻՆ ՅԱՆՁՆԵԼ» ԿԸ ՅԱՅՏՆԷ ՊԵՏՕ ՏէՄԻՐՃԵԱՆ
Սահմանամերձ Եղցահող Գիւղը
Գրական
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Գրական
Հայաստան
hairenik
March 1, 2023
March 3, 2023
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ԿԱՐՕՏ ԼԵՐԱՆ ՁԱՅՆԻՆ
Երեւան Եկուր
«ԱՄԱՆՈ՞Ր» ԵՍ, ԹԷ՝ «ՆՈՐ ՏԱՐԻ» ԱՅՍՊԷՍ կամ՝ էՆՊԵՍ, ԴՈՒ ՆՈ՛ՅՆՆ ԵՍ, ԷԼԻ՛․․․ (Մեր հրաշք Լեզուի երկու ճիւղերու համաստեղութեամբ)
Դանիէլ Վարուժանի (1884-1915) Կեանքն Ու Ազգային Գործունէութիւնը
Արտերկիր
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Արտերկիր
«Համազգային»-ի 95-ամեակին Առթիւ Սէրուժ Գրաճեանի Յիշատակելի Ելոյթը
hairenik
March 29, 2023
March 31, 2023
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Հ.Յ.Դ. Արեւմտեան Եւրոպայի Կեդրոնական Կոմիտէն Կը Գուժէ Մահը Հայ Դատի Անխոնջ Պաշտպան Ժիւլ Մարտիրոսեանի
Հայկազեան Հայագիտական Հանդէսի 2022 Տարուան Զոյգ Գիրքերուն Շնորհահանդէսը
ԴՈԿՏ. ԱԲԷԼ ՔՀՆՅ. ՄԱՆՈՒԿԵԱՆԻ ԶՈՅԳ ԳԻՐՔԵՐՈՒՆ ՆՈՒԻՐՈՒԱԾ ՇՆՈՐՀԱՆԴԷՍ
«ՄԱՇՏՈՑ»-Ի ՉՈՐՐՈՐԴ ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹԻՒՆԸ ԼՈՅՍ ՏԵՍԱՒ
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March 31, 2023
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