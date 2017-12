Քրիստոֆըր Ադամեան` Արեւելեան Ա.Մ.Ն.-ի Համազգայինի «Մինաս եւ Գոհար Թէօլէօլեան» Ժամանակակից Գրականութեան Մրցանակակիր

Արեւելեան Ա.Մ.Ն-ի Համազգային Հայ Կրթական եւ Մշակութային Միութեան Շրջանային Վարչութիւնը կը տեղեկացնէ չորրորդ «Մինաս եւ Գոհար Թէօլէօլեան» Ժամանակակից Գրականութեան Մրցանակաբաշխութեան արդիւնքը: Այս տարի մրցանակի կ՛արժանանայ Քրիստոֆըր Ադամեանի A Poet in Washington Heights բանաստեղծութիւնների հաւաքածոն։

Ադամեան ստացած էր «Մինաս եւ Գոհար Թէօլէօլեան» Ժամանակակից Գրականութեան առաջին մրցանակը իր Նիկողոս Սարաֆեանի «Վենսենի անտառը» գործի անգլերէն թարգմանութեան համար։

Ադամեան Նիւ Եօրք կը բնակի եւ ծանօթ է որպէս գրող ու թարգմանիչ։

Դատական կազմը հանգեցաւ այս որոշումին երկար խորհրդածութիւններէ ետք։

Մրցանակը իր կարկինը բաւական լայն բացած է, ընդունելով բազմաժանր գործեր, սակայն անունը «ժամանակակից գրականութեան մրցանակ» է, ուստի դատական կազմը դիտել տուաւ թէ նախընտրութիւնը գրական գործերուն պէտք է երթայ։ Առ այդ, նախընտրութիւնը Ադամեանին է, որու ներկայացուցած երկը ամենէն աւելի կը ցուցաբերէ արուեստի զգացողութիւն եւ գրողի յանդգնութիւն։

Ծանօթ մրցոյթներ մէկէ աւելի մրցանակ տուած են եւ կու տան նոյն անձին. օրինակ՝ Pulitzer Prize for Fiction, Man Booker Prize, Nobel Prize (գոնէ գիտութեան մէջ), Governor General’s Literary Award (Canada), եւ Giller Prize (Canada)։

«Համազգային»ի այս մրցանակը կը կրէ հայ գրականութեան երախտաւոր, գրաքննադատ, «Հայրենիք» պարբերականի երկարամեայ խմբագիր Մինաս Թէօլէօլեանի ու իր կողակցի` հայոց լեզուի եւ գրականութեան ուսուցչուհի Գոհար Թէօլէօլեանի անունը:

Այս մրցանակը կը շնորհուի Հիւսիսային Ամերիկայի մէջ բնակող շնորհալի հեղինակներուն: «Համազգային»ի հիմնական նպատակն է մրցանակի միջոցով քաջալերել այն հեղինակներուն, որոնք կը գրեն հայերեն կամ հայեցի նիւթերու մասին: Իւրաքանչիւր մրցանակակիրի նիւթական պարգեւն է $1.500: Գրութիւնները կրնան ըլլալ գրական որեւէ հիմնական ձեւի մէջ. բանաստեղծութիւն, պատմուածք, վէպ, նորավէպ, թատերգութիւն, ինչպէս նաեւ յուշագրութիւն, մտորումներ եւ գրական վերլուծութիւններ: Մրցոյթի մասնակիցները պէտք է ծագումով հայազգի ըլան եւ կամ ներկայացուած գրուածքի բովանդակութիւնը հայութեան վերաբերող նիւթ պարունակէ:

Այս մրցանակի նիւթական յատկացումը առատաձեռնօրեն ստանձնած են Սան Ֆրանսիսքոյաբնակ Տէր եւ Տիկին Եդուարդ եւ Վերժին Մսրլեաններ: Դատական կազմի անդամներն են՝ Դոկտ. Սիմա Աբրահամեան (Մոնրէալ), Օր. Անոյշ Ակներեան (Մոնթրէալ), Դոկտ. Վարդան Մատթէոսեան (Նիւ Ճըրզի), Պրն. Գուրգէն Արզումանեան (Քալիֆորնիա)։

Hamazkayin Announces Winner of 2017 Tölölyan Prize in Contemporary Literature

The Regional Executive Committee of Hamazkayin Armenian Educational and Cultural Society of Eastern United States announces the winner of the 4th Minas and Kohar Tölölyan Prize in Contemporary Literature, Christopher Atamian for his poetry collection entitled A Poet in Washington Heights. The book is forthcoming from the Nauset Press publishers.

Christopher Atamian was the winner of the inaugural Minas and Kohar Tölölyan Prize in Contemporary Literature, for his translation of Nigoghos Sarafian’s The Bois de Vincennes.

Atamian is a translator, writer, and director. In 2006, he produced the OBIE Award-winning play “Trouble in Paradise” and was included as an invited artist to the 2009 Venice Biennale for his video “Desire.” His short films and videos have screened throughout the world and he appears regularly in such publications as the Huffington Post and the New York Times, and was for several years the dance critic for the now-defunct New York Press. Atamian has written one novel, Speaking French, and is at work on several commercial musicals and film scripts.

In his work as a translator, Atamian has translated six books from French and Western Armenian into English, including Nigoghos Sarafian’s The Bois de Vincennes, and three for Columbia University’s Middle Eastern Studies Department: Krikor Beledian’s Fifty Years of Armenian Literature in France, and Marc Nichanian’s Literature and Catastrophe and The Armenian Language Throughout History. He has also translated Philippe Delma’s The Rosy Future of War (The Free Press) and is currently at work on Denis Donikian’s Vidures/Offal, an award-winning novel published on Actes Sud.

Atamian has worked in senior positions for leading media companies, including ABC, Ogilvy Interactive, and JP Morgan’s marketing division. He received his bachelor’s degree from Harvard University and his MBA from Columbia Business School, and is also an alumnus of USC Film School. He has been a Fulbright, Bronfman, and Gulbenkian Scholar.

Atamian has been active in the Armenian community since he was a teenager and has served on the board of the Columbia Center for Armenian Studies and as executive director of the Armenia Fund USA. He was the elected president two years running of the Armenian Gay and Lesbian Association of NY (AGLA NY) and currently sits on this organization’s board of trustees.

Named after one of the major Armenian literary critics of the second half of the 20th century and his wife, a devoted teacher of that literature for decades, the annually awarded Minas and Kohar Tölölyan Prize in Contemporary Literature recognizes the work produced by talented writers working in North America. The prize is intended to encourage new work in all the major genres of literary production, as they are currently understood in North America. Works in Armenian, English, French, and Spanish are considered if the authors are of Armenian ancestry, or the work has an Armenian theme or revolves around an Armenian topic.

Hamazkayin Armenian Educational and Cultural Society’s Eastern Regional Executive initiated this prize a number of years ago to encourage and recognize those who write in the Armenian language or on Armenian topics. The financial award of $1,500 is made possible through the generosity of Mr. and Mrs. Edward and Vergine Misserlian of San Francisco, California.

The jury consists of Dr. Sima Aprahamian (Montreal), Anoush Agnerian (Montreal), Dr. Vartan Matiossian (New York/New Jersey), Gourgen Arzoumanian (California)