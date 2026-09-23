ԲԱՑՈՒՄ` «ՍԻԱՄԱՆԹՕ» ԼՍԱՐԱՆԻ ՆԵՐԿԱՅ ՏԱՐԵՇՐՋԱՆԻ
«Սիամանթօ» լսարանի 2026-27 տարեշրջանի բացումը կատարուեցաւ Շաբաթ, 12 Սեպտեմբերին, Ա․Մ․Ն․ Արեւելեան Թեմի բարեջան Առաջնորդ՝ Գերշ. Տ. Անուշաւան Արքեպիսկոպոս Դանիէլեանի օրհնութեամբ եւ պատգամով։ Սրբազան Հայրը բարի վերամուտ մաղթեց բոլորին եւ գնահատեց մասնակիցներուն փափաքը՝ այս օգտաշատ ծրագրին մաս կազմելու։ Աշակերտները առիթ ունեցան ծանօթանալու իրենց ուսուցիչներուն։ Դասաւանդութիւնները արդէն իսկ սկսան եւ աշակերտները մեծ հաճոյքով ունեցան իրենց հայերէնի, արուեստի եւ երաժշտութեան դասապահերը, որոնց կողքին անոնք առիթ պիտի ունենան ծանօթանալու մասնագէտ դասախօսներու եւ պիտի սորվին այլազան նիւթերու մասին։
1981-էն ի վեր, Ազգային Ուսումնական Խորհուրդի «Սիամանթօ» լսարանը հայոց լեզու, հայոց պատմութիւն, հայ մշակոյթ ու հայեցի դաստիարակութիւն կը ջամբէ 13 – 18 տարեկան հայ պատանիներուն, այժմ՝ առցանց կերպով։
Դասաւանդութիւնները թէեւ սկսած են, սակայն տակաւին նոր աշակերտներ կ՚ընդունուին։ Կը քաջալերենք բոլոր պատանիները մասնակից դառնալու այս շահեկան ծրագրին։