Ապրուած Օրեր. ԺԲ.- Քոպանիէն Երեւան

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\u00a0\u0550\u0531\u0556\u0556\u053b \u0531\u0550\u054f\u0531\u053c\u0543\u0535\u0531\u0546\r\n\r\n\u0538\u0576\u0569\u0565\u0580\u0581\u0578\u0572\u056b\u0576:\r\n\r\n\u00ab\u0531\u057a\u0580\u0578\u0582\u0561\u056e \u0585\u0580\u0565\u0580\u00bb \u0561\u0576\u0578\u0582\u0576\u0568 \u0576\u0578\u0580 \u0579\u0567: 1948-\u056b\u0576 \u0576\u0578\u0575\u0576 \u0561\u0576\u0578\u0582\u0576\u0578\u057e \u056c\u0578\u0575\u057d \u057f\u0565\u057d\u0561\u056e \u0567 \u0531\u0580\u0574\u0567\u0576 \u0533\u0561\u0580\u0578\u0575\u056b \u0563\u056b\u0580\u0584\u0568: \u0531\u0575\u057d \u0563\u0580\u0578\u0582\u0569\u056b\u0582\u0576\u0576\u0565\u0580\u0568 \u0561\u0576\u0578\u0580 \u0577\u0561\u0580\u0578\u0582\u0576\u0561\u056f\u0578\u0582\u0569\u056b\u0582\u0576\u0568 \u0579\u0565\u0576, \u0561\u0575\u056c` \u0578\u0582\u0580\u056b\u0577 \u056a\u0561\u0574\u0561\u0576\u0561\u056f\u056b \u0578\u0582 \u057d\u0565\u0580\u0578\u0582\u0576\u0564\u056b \u0561\u057a\u0580\u0578\u0582\u0561\u056e \u0585\u0580\u0565\u0580:\r\n\r\n\u054f\u0561\u0580\u056b\u0576\u0565\u0580\u0578\u0582 \u0568\u0576\u0569\u0561\u0581\u0584\u056b\u0576 \u056f\u0578\u0582\u057f\u0561\u056f\u0578\u0582\u0561\u056e \u0561\u0575\u057d \u0575\u0578\u0582\u0577\u0565\u0580\u0568 \u056b\u0574 \u056f\u0565\u0561\u0576\u0584\u056b\u057d \u057a\u0561\u057f\u0561\u057c\u056b\u056f\u0576\u0565\u0580\u0576 \u0565\u0576, \u0562\u0561\u0575\u0581 \u0576\u0561\u0565\u0582` \u0574\u0565\u0580 \u0570\u0561\u0582\u0561\u0584\u0561\u056f\u0561\u0576 \u0570\u0561\u0575\u056f\u0561\u056f\u0561\u0576 \u056f\u0565\u0561\u0576\u0584\u0567\u0576 \u0570\u0561\u0574\u0565\u057d\u057f \u0574\u0561\u057d \u0574\u0568: \u0531\u0576\u0578\u0576\u0581 \u0574\u0567\u057b \u056f\u0561\u0576 \u0585\u057d\u0574\u0561\u0576\u0561\u0570\u0561\u0575 \u0568\u0576\u057f\u0561\u0576\u056b\u0584\u056b\u057d \u0570\u0561\u0574\u0576 \u0578\u0582 \u0570\u0578\u057f\u0568, \u057d\u0583\u056b\u0582\u057c\u0584\u0565\u0561\u0576 \u0578\u0582 \u0570\u0561\u0575\u0561\u057d\u057f\u0561\u0576\u0565\u0561\u0576 \u056b\u0580\u0561\u056f\u0561\u0576\u0578\u0582\u0569\u056b\u0582\u0576\u0576\u0565\u0580\u0568, \u0570\u056b\u0576\u0568` \u0576\u0578\u0580\u056b\u0576 \u056f\u0578\u0572\u0584\u056b\u0576: \u0531\u0575\u057d \u0561\u0574\u0561\u057c \u0578\u0580\u0578\u0577\u0565\u0581\u056b \u057d\u056f\u057d\u056b\u056c \u0563\u0580\u056b \u0561\u057c\u0576\u0565\u056c \u0566\u0561\u0576\u0578\u0576\u0584: \u0545\u0578\u0582\u057d\u0561\u0574` \u0561\u0576\u0578\u0576\u0581 \u0574\u0567\u057b \u0564\u0578\u0582\u0584 \u0561\u056c \u0571\u0565\u0566\u0574\u0567 \u0562\u0561\u0576 \u0574\u0568 \u0563\u057f\u0576\u0567\u0584:\r\n\r\n2015 \u0569\u0578\u0582\u0561\u056f\u0561\u0576\u0576 \u0567\u0580:\r\n\r\n\u0540\u0561\u0575\u0578\u0582\u0569\u056b\u0582\u0576\u0568 \u056f\u0561\u0580\u056e\u0565\u057d \u0551\u0565\u0572\u0561\u057d\u057a\u0561\u0576\u0578\u0582\u0569\u0565\u0561\u0576 \u0570\u0561\u0580\u056b\u0582\u0580\u0561\u0574\u0565\u0561\u056f\u0578\u057e \u0563\u056b\u0576\u0578\u057e\u0581\u0561\u056e \u0567\u0580: \u053c\u0578\u057d \u0531\u0576\u0573\u0565\u056c\u0568\u057d\u056b \u0574\u0567\u057b` \u0570\u057d\u056f\u0561\u0575\u0561\u056f\u0561\u0576 \u0581\u0578\u0575\u0581: \u0548\u0582\u0580\u056b\u0577 \u057f\u0565\u0572\u0565\u0580` \u0564\u0580\u0585\u0577\u0576\u0565\u0580\u0578\u0582 \u0561\u0575\u0580\u0578\u0582\u0574: \u0535\u0580\u0565\u0582\u0561\u0576\u056b \u0574\u0567\u057b` \u057b\u0561\u0570\u0565\u0580\u0578\u057e \u0565\u0580\u0569: \u0540\u0561\u0574\u0561\u0570\u0561\u0575\u056f\u0561\u056f\u0561\u0576 \u0570\u057c\u0579\u0561\u056f\u0561\u0563\u056b\u0580 \u0565\u0582 \u0574\u0565\u056e \u056d\u0585\u057d\u0584\u0565\u0580: \u0531\u0574\u0567\u0576\u0578\u0582\u0580 \u0578\u0563\u0565\u056f\u0578\u0579\u0578\u0582\u0574\u0576\u0565\u0580, \u0573\u0561\u057c\u0565\u0580, \u057a\u0561\u0570\u0561\u0576\u057b\u0576\u0565\u0580 \u0565\u0582 \u0570\u0561\u0576\u0564\u056b\u057d\u0578\u0582\u0569\u056b\u0582\u0576\u0576\u0565\u0580: \u0531\u0574\u0562\u0578\u0572\u057b \u057f\u0561\u0580\u056b \u0574\u0568 \u0540\u0561\u0575\u0578\u0581 \u0581\u0565\u0572\u0561\u057d\u057a\u0561\u0576\u0578\u0582\u0569\u0565\u0561\u0576 \u0570\u0561\u0580\u056b\u0582\u0580\u0561\u0574\u0565\u0561\u056f\u056b\u0576 \u0577\u0578\u0582\u0580\u057b \u056f\u055b\u0561\u057a\u0580\u0567\u056b\u0576\u0584: \u0531\u057a\u0580\u056b\u056c 24-\u056b\u0576 \u0576\u0578\u0580\u0567\u0576 \u0561\u057a\u0580\u056b\u056c \u0567\u0580, \u0576\u0578\u0580\u0567\u0576` 24:\r\n\r\n\u0532\u0561\u0575\u0581 \u0561\u0575\u0564 \u0561\u0576\u0563\u0561\u0574, \u0574\u056b\u0576\u0579 \u0574\u0565\u0576\u0584 \u0570\u0561\u0580\u056b\u0582\u0580 \u057f\u0561\u0580\u056b \u0561\u057c\u0561\u057b \u057a\u0561\u057f\u0561\u0570\u0561\u056e\u0568 \u056f\u0568 \u0575\u056b\u0577\u0567\u056b\u0576\u0584, \u0574\u0565\u0566\u0574\u0567 \u0578\u0579 \u0577\u0561\u057f \u0570\u0565\u057c\u0578\u0582 \u057a\u0561\u057f\u0574\u0578\u0582\u0569\u056b\u0582\u0576\u0568 \u056f\u0561\u0580\u056e\u0565\u057d \u0576\u0578\u0580\u0567\u0576 \u056f\u0568 \u056f\u0580\u056f\u0576\u0578\u0582\u0567\u0580: \u0531\u0577\u056d\u0561\u0580\u0570\u0568 \u056f\u0568 \u0564\u056b\u057f\u0567\u0580 \u054d\u0578\u0582\u0580\u056b\u0578\u0575 \u0584\u0561\u0572\u0561\u0584\u0561\u0581\u056b\u0561\u056f\u0561\u0576 \u057a\u0561\u057f\u0565\u0580\u0561\u0566\u0574\u0567\u0576 \u056e\u0576\u0561\u056e \u0561\u0576\u0576\u0561\u056d\u0568\u0576\u0569\u0561\u0581 \u0563\u0561\u0572\u0569\u0561\u056f\u0561\u0576\u0561\u056f\u0561\u0576 \u0570\u0578\u057d\u0584\u0565\u0580\u0568: \u0544\u056b\u056c\u056b\u0578\u0576\u0561\u0582\u0578\u0580 \u0574\u0561\u0580\u0564\u056b\u056f \u056f\u0568 \u056c\u0584\u0567\u056b\u0576 \u056b\u0580\u0565\u0576\u0581 \u057f\u0578\u0582\u0576\u0565\u0580\u0568: \u0544\u056b\u057b\u0565\u0580\u056f\u0580\u0561\u056f\u0561\u0576\u0568 \u0564\u0561\u0580\u0571\u0561\u056e \u0567\u0580 \u0583\u0561\u056d\u0578\u0582\u057d\u057f\u056b \u0573\u0561\u0574\u0562\u0561\u0575 \u0565\u0582 \u0565\u0580\u0562\u0565\u0574\u0576` \u0563\u0565\u0580\u0565\u0566\u0574\u0561\u0576: \u0531\u0575\u0564 \u0574\u0561\u0580\u0564\u0578\u0581 \u0574\u0567\u057b \u056f\u0561\u0575\u056b\u0576 \u0576\u0561\u0565\u0582 \u0570\u0561\u0575\u0565\u0580:\u00a0 \u0551\u0565\u0572\u0561\u057d\u057a\u0561\u0576\u0578\u0582\u0569\u0565\u0576\u0567\u0576 \u057e\u0565\u0580\u0561\u057a\u0580\u0578\u0572\u0576\u0565\u0580\u0578\u0582\u0576 \u0569\u0578\u057c\u0576\u0565\u0580\u0576 \u0578\u0582 \u056e\u0578\u057c\u0576\u0565\u0580\u0568, \u0578\u0580\u0578\u0576\u0584 \u0570\u0561\u0580\u056b\u0582\u0580 \u057f\u0561\u0580\u056b \u0561\u057c\u0561\u057b \u054d\u0578\u0582\u0580\u056b\u0578\u0575 \u0574\u0567\u057b \u0561\u057a\u0561\u057d\u057f\u0561\u0576 \u0563\u057f\u0561\u056e \u0567\u056b\u0576, \u0570\u056b\u0574\u0561 \u056b\u0580\u0565\u0576\u0584 \u0564\u0561\u0580\u0571\u0565\u0561\u056c \u0563\u0561\u0572\u0569\u0561\u056f\u0561\u0576 \u056f\u0568 \u0564\u0561\u057c\u0576\u0561\u0575\u056b\u0576:\r\n\r\n\u0531\u0575\u0564 \u0585\u0580\u0565\u0580\u0578\u0582\u0576 \u056b\u0574 \u0573\u0561\u0574\u0562\u0561\u057d \u056d\u0561\u0579\u0561\u0571\u0565\u0582\u0578\u0582\u0565\u0581\u0561\u0582 \u0561\u0575\u0564 \u0568\u0576\u057f\u0561\u0576\u056b\u0584\u0576\u0565\u0580\u0567\u0576 \u0574\u0567\u056f\u0578\u0582\u0576 \u0570\u0565\u057f: \u0539\u0578\u0574\u0561\u057d\u0565\u0561\u0576\u0576\u0565\u0580\u0578\u0582\u0576:\u00a0 \u0554\u0578\u057a\u0561\u0576\u056b\u056b \u057e\u0565\u0580\u057b\u056b\u0576 \u0570\u0561\u0575 \u0568\u0576\u057f\u0561\u0576\u056b\u0584\u0576\u0565\u0580\u0567\u0576 \u0574\u0567\u056f\u0568:\r\n\r\n\u0548\u0582\u0580\u0586\u0561\u0581\u056b \u0574\u0565\u056e \u0570\u0585\u0580\u0574\u0567\u057d \u0545\u0561\u0580\u0578\u0582\u0569\u056b\u0582\u0576 \u0531\u0580\u0566\u0578\u0582\u0570\u0561\u056c\u0573\u0565\u0561\u0576\u0567\u0576, \u0578\u0580 \u056b\u0580 \u0568\u0576\u057f\u0561\u0576\u056b\u0584\u0567\u0576 \u0574\u056b\u0561\u056f \u057e\u0565\u0580\u0561\u057a\u0580\u0578\u0572\u0576\u0565\u0580\u0567\u0576 \u0567\u0580, \u0531\u0575\u0576 \u0567\u056c \u0531\u0580\u0561\u057a\u056b \u0574\u0561\u057d\u056b\u0576 \u056c\u057d\u0561\u056e \u0567\u056b: \u0540\u0578\u0576 \u0577\u0561\u057f \u0574\u0568 \u0578\u0582\u0580\u0586\u0561\u0581\u056b \u0563\u0561\u0572\u0569\u0561\u056f\u0561\u0576\u0576\u0565\u0580 \u0561\u057a\u0561\u057d\u057f\u0561\u0576 \u0563\u057f\u0561\u056e \u0567\u056b\u0576 \u0540\u0561\u0575\u0578\u0581 \u0581\u0565\u0572\u0561\u057d\u057a\u0561\u0576\u0578\u0582\u0569\u0565\u0576\u0567\u0576 \u0565\u057f\u0584 \u0565\u0582` \u0576\u0578\u0580 \u056f\u0565\u0561\u0576\u0584 \u056f\u0561\u057c\u0578\u0582\u0581\u0561\u056e: \u0548\u0582\u0580\u0565\u0574\u0576 \u0565\u0580\u0562 \u00ab\u0540\u056b\u0582\u0580\u056b\u0567\u0569\u00bb-\u056b \u0574\u0567\u057b \u0561\u057c\u0561\u057b\u056b\u0576 \u0561\u0576\u0563\u0561\u0574 \u056f\u0561\u0580\u0564\u0561\u0581\u056b \u0554\u0578\u057a\u0561\u0576\u056b\u056b \u0539\u0578\u0574\u0561\u057d\u0565\u0561\u0576 \u0568\u0576\u057f\u0561\u0576\u056b\u0584\u056b \u0564\u056a\u0562\u0561\u056d\u057f\u0578\u0582\u0569\u0565\u0561\u0576 \u0574\u0561\u057d\u056b\u0576, \u0561\u057c\u0561\u057b\u056b\u0576 \u0574\u056b\u057f\u0584\u057d \u0577\u0561\u057f \u057a\u0561\u0580\u0566 \u0567\u0580:\r\n\r\n\u0531\u0573\u0561\u057a\u0561 \u0578\u0582\u0580\u0586\u0561\u0581\u056b\u055e \u0565\u0576:\r\n\r\n\r\n\r\n\u0539\u0565\u0580\u0565\u0582\u057d \u0561\u0575\u0564 \u0570\u0561\u0580\u0581\u0578\u0582\u0574\u0576 \u0567\u0580, \u0578\u0580 \u0566\u056b\u057d \u0561\u0575\u057d \u057a\u0561\u057f\u0574\u0578\u0582\u0569\u0565\u0561\u0576 \u0574\u0567\u057b \u0584\u0561\u0577\u0565\u0581: \u0544\u056b\u0576\u0579\u0565\u0582 \u0561\u0575\u0564 \u057a\u0561\u0570\u0568 \u0561\u0576\u0578\u0576\u0584 \u054d\u0578\u0582\u0580\u056b\u0578\u0575 \u057a\u0561\u057f\u0565\u0580\u0561\u0566\u0574\u056b\u0576 \u0574\u0567\u057b \u056f\u0578\u0580\u057d\u0578\u0582\u0561\u056e \u0570\u0561\u0566\u0561\u0580\u0561\u0582\u0578\u0580 \u0568\u0576\u057f\u0561\u0576\u056b\u0584\u0576\u0565\u0580\u0567\u0576 \u0574\u0567\u056f\u0576 \u0567\u056b\u0576: \u0545\u0561\u0576\u056f\u0561\u0580\u056e \u0561\u0576\u0578\u0576\u0581 \u057a\u0561\u057f\u0574\u0578\u0582\u0569\u056b\u0582\u0576\u0568 \u056b\u0576\u056e\u056b \u0570\u0561\u0574\u0561\u0580 \u056f\u0561\u057a\u0578\u0582\u0565\u0581\u0561\u0582 \u0574\u0565\u056e \u0570\u0585\u0580\u057d \u057a\u0561\u057f\u0574\u0578\u0582\u0569\u0565\u0561\u0576 \u0570\u0565\u057f: \u0548\u0582\u0580\u0586\u0561\u0575\u0567\u0576\u00a0 \u0583\u0561\u056d\u0578\u0582\u057d\u057f \u057f\u0578\u0582\u0561\u056e \u0574\u0561\u0580\u0564\u056b\u056f \u0570\u0561\u0580\u056b\u0582\u0580 \u057f\u0561\u0580\u056b \u0561\u057c\u0561\u057b \u0570\u0561\u057d\u0561\u056e \u0567\u056b\u0576 \u0531\u0575\u0576 \u0567\u056c \u0531\u0580\u0561\u057a: \u0540\u056b\u0574\u0561 \u0561\u0576\u0578\u0576\u0581\u0574\u0567 \u0578\u0574\u0561\u0576\u0581 \u056a\u0561\u057c\u0561\u0576\u0563\u0576\u0565\u0580\u0568 \u056f\u0580\u056f\u056b\u0576 \u056f\u0568 \u0583\u0561\u056d\u0579\u0567\u056b\u0576 \u0561\u0580\u0564\u0567\u0576 \u0584\u0580\u057f\u0561\u0581\u0561\u056e \u0561\u0575\u0564 \u0584\u0561\u0572\u0561\u0584\u0567\u0576: \u0531\u0575\u057d \u0561\u0576\u0563\u0561\u0574` \u054f\u0531\u0540\u0535\u0547-\u056b \u0564\u056a\u0578\u056d\u0584\u0567\u0576: \u054a\u0561\u057f\u0565\u0580\u0561\u0566\u0574\u0568 \u0565\u0582, \u0561\u0582\u0565\u056c\u056b \u0573\u056b\u0577\u0564, \u0568\u0576\u057f\u0561\u0576\u056b\u0584\u056b \u0570\u0585\u0580 \u0564\u0561\u056a\u0561\u0576 \u057d\u057a\u0561\u0576\u0578\u0582\u0569\u056b\u0582\u0576\u0568 \u0569\u0578\u0574\u0561\u057d\u0565\u0561\u0576\u0576\u0565\u0580\u0568 \u0564\u0578\u0582\u0580\u057d \u0576\u0565\u057f\u0561\u056e \u0567\u056b\u0576 \u056b\u0580\u0565\u0576\u0581 \u057f\u0578\u0582\u0576\u0567\u0576: \u0538\u0576\u057f\u0561\u0576\u056b\u0584\u0568 \u0561\u0576\u0581\u0561\u056e \u0567\u0580 \u0539\u0578\u0582\u0580\u0584\u056b\u0561 \u0565\u0582 \u0570\u0561\u057d\u0561\u056e` \u054d\u0578\u0582\u0580\u0578\u0582\u0573\u056b \u0544\u0531\u053f-\u056b \u0563\u0561\u0572\u0569\u0561\u056f\u0561\u0575\u0561\u0576\u0568: \u054e\u0580\u0561\u0576 \u0574\u0568 \u0564\u0561\u0580\u0571\u0561\u056e \u0567\u0580 \u056b\u0580\u0565\u0576\u0581 \u057f\u0578\u0582\u0576\u0568: \u0535\u0580\u0565\u056d\u0561\u0576\u0565\u0580\u0578\u0582\u0576 \u0561\u057c\u0585\u0580\u0565\u0561\u0576 \u0561\u0575\u056c\u0565\u0582\u057d \u0564\u057a\u0580\u0578\u0581\u0576 \u0578\u0582 \u056d\u0561\u0572\u0561\u057e\u0561\u0575\u0580\u0568 \u0579\u0567\u056b\u0576: \u0531\u0576\u0578\u0576\u0584 \u057a\u0561\u0580\u0566\u0561\u057a\u0567\u057d \u0585\u0580\u0568 \u0585\u0580\u056b\u0576 \u056f\u055b\u0561\u057a\u0580\u0567\u056b\u0576` \u0579\u0563\u056b\u057f\u0576\u0561\u056c\u0578\u057e, \u0569\u0567 \u056b\u055b\u0576\u0579 \u057a\u056b\u057f\u056b \u057a\u0561\u057f\u0561\u0570\u0567\u0580 \u0575\u0561\u057b\u0578\u0580\u0564 \u0585\u0580\u0568: \u0535\u0580\u0562 \u056f\u0561\u0581\u0578\u0582\u0569\u0565\u0561\u0576 \u0563\u056b\u057f\u0561\u056f\u0581\u0565\u0581\u0561\u0575,\u00a0 \u0576\u057a\u0561\u057f\u0561\u056f\u057d \u0568\u0576\u057f\u0561\u0576\u056b\u0584\u0568 \u0569\u0580\u0584\u0561\u056f\u0561\u0576 \u0563\u0561\u0572\u0569\u0561\u056f\u0561\u0575\u0561\u0576\u0567\u0576 \u0564\u0578\u0582\u0580\u057d \u0562\u0565\u0580\u0565\u056c \u0565\u0582 \u0540\u0561\u0575\u0561\u057d\u057f\u0561\u0576 \u0570\u0561\u057d\u0581\u0576\u0565\u056c\u0576 \u0567\u0580:\r\n\r\n\u0532\u0561\u0575\u0581 \u0576\u0574\u0561\u0576 \u0563\u0578\u0580\u056e\u0565\u0580\u0568 \u0570\u0565\u057c\u0578\u0582\u0567\u0576 \u0577\u0561\u057f \u0561\u0582\u0565\u056c\u056b \u057a\u0561\u0580\u0566 \u056f\u0568 \u0569\u0578\u0582\u056b\u0576, \u0584\u0561\u0576 \u056b\u0580\u0561\u056f\u0561\u0576\u0578\u0582\u0569\u0565\u0561\u0576 \u0574\u0567\u057b \u0565\u0576: \u053f\u0561\u0575\u056b\u0576 \u0583\u0561\u057d\u057f\u0561\u0569\u0578\u0582\u0572\u0569\u0565\u0580: \u054d\u0561\u0570\u0574\u0561\u0576\u0576\u0565\u0580: \u0531\u0580\u057f\u0585\u0576\u0578\u0582\u0569\u056b\u0582\u0576\u0576\u0565\u0580: \u054a\u0565\u057f\u0561\u056f\u0561\u0576 \u0574\u0561\u0580\u0574\u056b\u0576\u0576\u0565\u0580: \u0531\u0576\u057e\u0565\u0580\u057b \u0570\u0565\u057c\u0561\u0571\u0561\u0575\u0576\u0576\u0565\u0580 \u0565\u0582 \u0583\u0561\u056f \u0564\u057c\u0576\u0565\u0580: \u0535\u0572\u0561\u0576 \u057a\u0561\u0570\u0565\u0580, \u0565\u0580\u0562 \u056f\u0568 \u0569\u0578\u0582\u0567\u0580, \u0569\u0567 \u057a\u056b\u057f\u056b \u0579\u0575\u0561\u057b\u0578\u0572\u0567\u056b\u0576\u0584: \u0544\u0567\u056f \u056d\u0578\u0579\u0568\u0576\u0564\u0578\u057f \u056f\u0568 \u056c\u0578\u0582\u056e\u0578\u0582\u0567\u0580, \u0565\u0582 \u0578\u0582\u0580\u056b\u0577 \u0574\u0568 \u056f\u0568 \u0575\u0561\u0575\u057f\u0576\u0578\u0582\u0567\u0580: \u054d\u0561\u056f\u0561\u0575\u0576 \u0561\u0575\u0564 \u057a\u0561\u057f\u0574\u0578\u0582\u0569\u0565\u0576\u0567\u0576 \u056b\u0576\u056e\u056b \u0574\u0576\u0561\u0581\u0561\u056e \u0561\u0574\u0567\u0576\u0567\u0576 \u0578\u0582\u056a\u0565\u0572 \u0575\u056b\u0577\u0578\u0572\u0578\u0582\u0569\u056b\u0582\u0576\u0568 \u056d\u0578\u0579\u0568\u0576\u0564\u0578\u057f\u0576\u0565\u0580\u0568 \u0579\u0565\u0576: \u0544\u0561\u0580\u0564\u056b\u055b\u056f\u0576 \u0565\u0576:\r\n\r\n\r\n\r\n\u0531\u057c\u0561\u057b\u056b\u0576 \u0570\u0565\u057c\u0561\u0571\u0561\u0575\u0576\u057d \u054a\u0578\u056c\u057d\u0578\u0575 \u0570\u0561\u0575\u0578\u0581 \u057a\u0561\u057f\u0580\u056b\u0561\u0580\u0584\u0561\u0580\u0561\u0576\u056b \u0531\u0580\u0561\u0574 \u0561\u0580\u0584. \u0531\u0569\u0567\u0577\u0565\u0561\u0576\u056b\u0576\u00a0 \u0565\u0572\u0561\u0582: \u0531\u0576 \u00ab\u0540\u0567\u0574\u0567\u0576 \u057a\u0578\u0582\u0575\u0578\u0582\u0580\u00bb \u0568\u057d\u0565\u056c\u0578\u057e` \u0561\u0576\u0571\u0561\u0574\u0562 \u0574\u056b\u057b\u0561\u0574\u057f\u0565\u0581, \u0578\u0582\u0580 \u0578\u0580 \u057a\u0567\u057f\u0584 \u0567\u0580: \u0535\u0580\u056f\u0580\u0578\u0580\u0564 \u057f\u0565\u057d\u0561\u0566\u0561\u0576\u0563\u057d \u057d\u0583\u056b\u0582\u057c\u0584\u056b \u0576\u0561\u056d\u0561\u0580\u0561\u0580 \u0540\u0580\u0561\u0576\u0578\u0582\u0577 \u0545\u0561\u056f\u0578\u0562\u0565\u0561\u0576\u056b\u0576 \u0565\u0572\u0561\u0582, \u0561\u0576 \u0576\u0578\u0575\u0576\u057a\u0567\u057d \u0540\u0561\u0575\u0561\u057d\u057f\u0561\u0576\u056b \u057d\u0583\u056b\u0582\u057c\u0584\u056b \u0576\u0561\u056d\u0561\u0580\u0561\u0580\u0578\u0582\u0569\u0565\u0561\u0576 \u0561\u0576\u0571\u0561\u056f\u0561\u0566\u0574\u0568 \u0561\u0577\u056d\u0578\u0582\u056a\u0561\u0581\u0576\u0565\u056c\u0578\u057e` \u0563\u0578\u0580\u056e\u056b \u0561\u0576\u0581\u0561\u0582 (\u0565\u0580\u0562\u0565\u0574\u0576 \u00ab\u054e\u0561\u055b\u0575 \u0550\u0561\u0586\u0586\u056b \u057b\u0561\u0576\u00bb\u00a0 \u0574\u0580\u0574\u057c\u0561\u056c\u0578\u057e): \u054a\u0578\u056c\u057d\u0578\u0575 \u00ab\u0531\u056f\u0585\u057d\u00bb-\u056b \u056d\u0574\u0562\u0561\u056f\u0568 \u0585\u0563\u0576\u0565\u0581: \u0544\u0531\u053f-\u056b \u0533\u0561\u0572\u0569\u0561\u056f\u0561\u0576\u0576\u0565\u0580\u0578\u0582 \u0563\u0578\u0580\u056e\u0561\u056f\u0561\u056c\u0578\u0582\u0569\u056b\u0582\u0576\u0568, \u053f\u0561\u0580\u0574\u056b\u0580 \u056d\u0561\u0579\u056b \u0561\u057c\u0561\u0584\u0565\u056c\u0578\u0582\u0569\u0565\u0561\u0576 \u0540\u0561\u0575\u0561\u057d\u057f\u0561\u0576 \u056f\u0561\u0566\u0574\u0561\u056f\u0565\u0580\u057a\u0578\u0582\u0569\u056b\u0582\u0576\u0568 \u0565\u0582 \u0578\u0582\u0580\u056b\u0577\u0576\u0565\u0580 \u056b\u0580\u0565\u0576\u0581 \u0562\u0561\u056a\u056b\u0576\u0568 \u056f\u0561\u057f\u0561\u0580\u0565\u0581\u056b\u0576: \u0540\u0561\u0574\u0561\u0564\u0580\u0578\u0572\u0568 \u053c\u0578\u057d \u0576\u057d\u057f\u0561\u056e` \u00ab\u056d\u0565\u0576\u0569\u00bb \u0574\u0568\u0576 \u0567\u0580, \u0578\u0580 \u0566\u0561\u0575\u0580\u0578\u0575\u0569\u0578\u057e\u00a0 \u057e\u0565\u0580\u0561\u057a\u0580\u0561\u056e \u0565\u0582 \u0562\u0561\u0580\u0563\u0561\u0582\u0561\u0573\u00a0 \u0561\u0566\u0563\u056b \u0574\u0568 \u0565\u0580\u0562\u0565\u0574\u0576\u056b \u0561\u0576\u057f\u0561\u0580\u0562\u0565\u0580\u0578\u0582\u0569\u056b\u0582\u0576\u0568 \u056f\u0568 \u0564\u056b\u057f\u0567\u0580, \u0562\u0561\u0575\u0581 \u056f\u0561\u0580\u0565\u056c\u056b \u0579\u0567\u0580 \u0561\u0576\u057f\u0561\u0580\u0562\u0565\u0580 \u0568\u056c\u056c\u0561\u056c: \u0548\u0574\u0561\u0576\u0584 \u0583\u0561\u057d\u057f\u0561\u0569\u0578\u0582\u0572\u0569\u056b \u0574\u0568 \u0570\u0561\u0580\u0581\u0568 \u056c\u0578\u0582\u056e\u0565\u0581\u056b\u0576, \u0578\u0582\u0580\u056b\u0577\u0576\u0565\u0580 \u0583\u0578\u056d\u0561\u0564\u0580\u0578\u0582\u0569\u056b\u0582\u0576 \u0574\u0568 \u056f\u0561\u0566\u0574\u0561\u056f\u0565\u0580\u057a\u0565\u0581\u056b\u0576, \u0574\u0567\u056f\u0568 \u0568\u0576\u057f\u0561\u0576\u056b\u0584\u056b \u0561\u0576\u0564\u0561\u0574 \u0574\u0568 \u0570\u056b\u0582\u0580\u0568\u0576\u056f\u0561\u056c\u0565\u0581, \u0578\u0582\u0580\u056b\u0577 \u0574\u0568 \u0585\u0564\u0561\u056f\u0561\u0575\u0561\u0576 \u0563\u0576\u0561\u0581: \u0548\u0579 \u0578\u0584 \u0561\u057c\u0561\u0576\u0571\u056b\u0576 \u0583\u0580\u056f\u0565\u0581 \u0569\u0578\u0574\u0561\u057d\u0565\u0561\u0576\u0576\u0565\u0580\u0568: \u0532\u0561\u0575\u0581 \u0577\u0561\u057f\u0565\u0580 \u056b\u0580\u0565\u0576\u0581 \u0583\u0578\u0584\u0580 \u0562\u0561\u056a\u056b\u0576\u0568 \u056f\u0561\u057f\u0561\u0580\u0565\u056c\u0578\u057e` \u0574\u056b\u0561\u057d\u056b\u0576 \u0583\u0578\u056d\u0565\u0581\u056b\u0576 \u0568\u0576\u057f\u0561\u0576\u056b\u0584\u056b \u0574\u0568 \u0573\u0561\u056f\u0561\u057f\u0561\u0563\u056b\u0580\u0568: \u0554\u0561\u0576\u056b \u0574\u0568\u00a0 \u056f\u0561\u0575\u0561\u0576\u0576\u0565\u0580\u0567 \u0565\u057f\u0584 , 2015-\u056b \u057d\u0565\u057a\u057f\u0565\u0574\u0562\u0565\u0580\u056b\u0576 \u0569\u0578\u0574\u0561\u057d\u0565\u0561\u0576\u0576\u0565\u0580\u0578\u0582 \u0563\u0565\u0580\u0564\u0561\u057d\u057f\u0561\u0576\u0568\u00a0 \u057e\u0565\u0580\u057b\u0561\u057a\u0567\u057d \u0531\u0580\u0561\u057a \u0553\u0578\u0582\u0576\u0561\u0580\u0567\u0576 (\u0574\u0565\u056e \u0570\u0585\u0580\u057d \u0562\u0561\u0580\u0562\u0561\u057c\u0578\u057e \u0554\u0578\u057a\u0561\u0576\u056b\u056b \u0570\u0561\u0575\u056f\u0561\u056f\u0561\u0576 \u0561\u0576\u0578\u0582\u0576\u0568)\u00a0 \u0570\u0561\u057d\u0561\u0582 \u0535\u0580\u0565\u0582\u0561\u0576:\r\n\r\n\r\n\r\n\u053f\u0568 \u0575\u056b\u0577\u0565\u0574 \u0585\u0564\u0561\u056f\u0561\u0575\u0561\u0576\u056b \u057f\u0565\u057d\u0561\u0580\u0561\u0576\u0568: \u0540\u0561\u0580\u0561\u0566\u0561\u057f\u0576\u0565\u0580: \u0538\u0576\u056f\u0565\u0580\u0561\u0575\u056b\u0576 \u056e\u0561\u057c\u0561\u0575\u0578\u0572\u0576\u0565\u0580: \u053c\u0580\u0561\u0563\u0580\u0578\u0572\u0576\u0565\u0580: \u0540\u0561\u0575\u0580\u0565\u0576\u0561\u056f\u056b\u0581\u0576\u0565\u0580, \u0578\u0580\u0578\u0576\u0584 \u0565\u0580\u0562\u0565\u0584 \u0579\u0567\u056b\u0576 \u0573\u0561\u0576\u0579\u0581\u0561\u056e \u0561\u0575\u0564 \u0568\u0576\u057f\u0561\u0576\u056b\u0584\u0568, \u0562\u0561\u0575\u0581 \u0565\u056f\u0561\u056e \u0567\u056b\u0576 \u0566\u056b\u0580\u0565\u0576\u0584 \u0564\u056b\u0574\u0561\u0582\u0578\u0580\u0565\u056c\u0578\u0582: \u0535\u0580\u056f\u0561\u0580 \u0561\u0574\u056b\u057d\u0576\u0565\u0580\u0578\u0582 \u0561\u0576\u0578\u0580\u0578\u0577\u0578\u0582\u0569\u0565\u0576\u0567\u0576 \u0565\u057f\u0584 \u0568\u0576\u057f\u0561\u0576\u056b\u0584\u0568 \u057e\u0565\u0580\u057b\u0561\u057a\u0567\u057d \u0570\u0561\u057d\u0561\u056e \u0567\u0580 \u057f\u0565\u0572 \u0574\u0568, \u0578\u0582\u0580 \u0561\u0575\u0564 \u0563\u056b\u0577\u0565\u0580 \u057e\u0580\u0561\u0576\u056b\u0576 \u057f\u0561\u056f \u057a\u056b\u057f\u056b \u0579\u0584\u0576\u0561\u0576\u0561\u0580: \u0554\u0561\u0576\u056b \u0574\u0568 \u0585\u0580 \u0565\u057f\u0584 \u0539\u0578\u0574\u0561\u057d\u0565\u0561\u0576 \u0565\u0580\u0565\u056d\u0561\u0576\u0565\u0580\u0568 \u0564\u057a\u0580\u0578\u0581 \u057a\u056b\u057f\u056b \u0575\u0561\u0573\u0561\u056d\u0567\u056b\u0576: \u0539\u0565\u0580\u0565\u0582\u057d 2015-\u056b \u0561\u0574\u0562\u0578\u0572\u057b \u057f\u0561\u0580\u0578\u0572\u0578\u0582\u0569\u0565\u0561\u0576 \u0574\u0567\u057b \u0561\u0575\u0564 \u0567\u0580 \u056b\u0576\u056e\u056b \u0570\u0561\u0574\u0561\u0580 \u0561\u0574\u0567\u0576\u0567\u0576 \u056f\u0561\u0580\u0565\u0582\u0578\u0580 \u057a\u0561\u057f\u056f\u0565\u0580\u0568:\r\n\r\n\u0548\u055b\u0579 \u0570\u0561\u0580\u056b\u0582\u0580\u0561\u0574\u0565\u0561\u056f\u056b \u0574\u0565\u056e \u056d\u0585\u057d\u0584\u0565\u0580\u0568: \u0548\u055b\u0579 \u0570\u057c\u0579\u0561\u056f\u0561\u0563\u056b\u0580\u0576\u0565\u0580\u0568: \u0548\u055b\u0579 \u0561\u056c \u0562\u0561\u0566\u0574\u0561\u0570\u0561\u0566\u0561\u0580\u0561\u0576\u0578\u0581 \u0581\u0578\u0575\u0581\u0565\u0580\u0568:\r\n\r\n\r\n\r\n\u0531\u0575\u056c` \u0565\u0580\u0565\u0584 \u0565\u0580\u0565\u056d\u0561\u0576\u0565\u0580, \u0578\u0580\u0578\u0576\u0584 \u0570\u0561\u0580\u056b\u0582\u0580 \u057f\u0561\u0580\u056b \u0565\u057f\u0584 \u057e\u0565\u0580\u057b\u0561\u057a\u0567\u057d \u0540\u0561\u0575\u0561\u057d\u057f\u0561\u0576 \u0570\u0561\u057d\u0561\u056e \u0567\u056b\u0576, \u0561\u057c\u0561\u0582\u0585\u057f\u0578\u0582\u0576 \u0570\u0561\u0575 \u0564\u057a\u0580\u0578\u0581 \u057a\u056b\u057f\u056b \u0565\u0580\u0569\u0561\u0575\u056b\u0576 \u0565\u0582 \u0561\u057a\u0561\u0570\u0578\u057e \u0562\u0561\u056f\u056b \u0574\u0568 \u0574\u0567\u057b \u056d\u0561\u0572\u0561\u0575\u056b\u0576:\r\n\r\n\u054a\u0561\u057f\u0565\u0580\u0561\u0566\u0574\u0568 \u0561\u0580\u0564\u0567\u0576 \u056b\u0580 \u0563\u056b\u0576\u0568 \u0561\u057c\u0561\u056e \u0567\u0580: \u0554\u0578\u057a\u0561\u0576\u056b\u056b \u0574\u0567\u057b \u054f\u0531\u0540\u0535\u0547-\u056b \u0566\u056b\u0576\u0565\u0561\u056c\u0576\u0565\u0580\u0578\u0582\u0576 \u0571\u0565\u057c\u0584\u0578\u057e \u0566\u0561\u0582\u056f\u056b\u0576 \u0561\u057c\u057b\u0565\u0582 \u057d\u057a\u0561\u0576\u0576\u0578\u0582\u0561\u056e \u0567\u0580 \u0574\u0567\u056f\u00a0 \u0568\u0576\u057f\u0561\u0576\u056b\u0584\u056b\u0576 \u0570\u0561\u0575\u0580\u0568: \u0531\u0576\u0578\u0580 \u0561\u0575\u0580\u056b\u0576` \u053b\u056c\u0578\u0576\u0561\u0576 (90-\u0561\u056f\u0561\u0576\u0576\u0565\u0580\u0578\u0582\u0576 \u054d\u0578\u0582\u0580\u056b\u0561 \u0570\u0561\u0580\u057d \u0563\u0561\u0581\u0561\u056e \u054a\u0561\u0584\u0578\u0582\u056b \u0563\u0561\u0572\u0569\u0561\u056f\u0561\u0576) \u0565\u0582 \u0565\u0580\u0565\u056d\u0561\u0576\u0565\u0580\u0568` \u0531\u0580\u0561\u0574\u0568, \u054e\u0561\u0580\u0564\u0578\u0582\u056f\u0576 \u0578\u0582 \u053f\u0561\u0580\u0578\u0576 \u057a\u056b\u057f\u056b \u0577\u0561\u0580\u0578\u0582\u0576\u0561\u056f\u0567\u056b\u0576 \u056f\u0565\u0561\u0576\u0584\u0568 \u0561\u057c\u0561\u0576\u0581 \u056b\u0580\u0565\u0576: \u0538\u0576\u057f\u0561\u0576\u056b\u0584\u056b \u0578\u0582\u0580\u056b\u0577 \u0561\u0576\u0564\u0561\u0574\u0576\u0565\u0580 \u057a\u0561\u057f\u0565\u0580\u0561\u0566\u0574\u056b \u057a\u0561\u057f\u0573\u0561\u057c\u0578\u057e \u0570\u0561\u057d\u0561\u056e \u0567\u056b\u0576 \u054a\u0578\u0582\u0580\u0573 \u0540\u0561\u0574\u0578\u0582\u057f: \u0545\u0578\u0575\u057d \u056f\u0561\u0580, \u0578\u0580 \u0577\u0578\u0582\u057f\u0578\u057e \u0561\u0576\u0578\u0576\u0584 \u0561\u056c \u057a\u056b\u057f\u056b \u0574\u056b\u0561\u0576\u0561\u0575\u056b\u0576 \u0568\u0576\u057f\u0561\u0576\u056b\u0584\u056b\u0576 \u0535\u0580\u0565\u0582\u0561\u0576\u056b \u0574\u0567\u057b:\r\n\r\n\u0531\u0575\u0564 \u0585\u0580\u0565\u0580\u0578\u0582\u0576 \u0577\u0561\u057f \u056f\u0568 \u056d\u0585\u057d\u0567\u056b\u0576\u0584 \u0575\u056b\u0577\u0578\u0572\u0578\u0582\u0569\u0565\u0561\u0576 \u0574\u0561\u057d\u056b\u0576: \u0532\u0561\u0575\u0581 \u0561\u0566\u0563 \u0574\u0568 \u0574\u056b\u0561\u0575\u0576 \u0575\u056b\u0577\u0565\u056c\u0578\u057e \u0579\u056b \u0563\u0578\u0575\u0561\u057f\u0565\u0582\u0565\u0580: \u0535\u0580\u0562\u0565\u0574\u0576 \u0561\u0566\u0563\u0561\u0575\u056b\u0576 \u056f\u0565\u0561\u0576\u0584\u056b \u056b\u0574\u0561\u057d\u057f\u0568 \u0574\u0565\u056e \u056d\u0585\u057d\u0584\u0565\u0580\u0578\u0582\u0576 \u0574\u0567\u057b \u0579\u0567, \u0561\u0575\u056c` \u0561\u0576\u0570\u0580\u0561\u056a\u0565\u0577\u057f \u057a\u0561\u0570\u0578\u0582\u0576 \u0563\u0578\u0580\u056e\u0565\u056c\u0578\u0582\u0576 \u0574\u0567\u057b: 1915-\u056b\u0576 \u0569\u0578\u0574\u0561\u057d\u0565\u0561\u0576\u0576\u0565\u0580\u0578\u0582 \u0576\u0561\u056d\u0576\u056b\u0576\u0565\u0580\u0568 \u0531\u0576\u0561\u057f\u0578\u056c\u0578\u0582\u0567\u0576 \u0583\u0561\u056d\u0561\u056e \u0567\u056b\u0576 \u0565\u0582 \u056b \u057e\u0565\u0580\u057b\u0578\u0575 \u0570\u0561\u057d\u0561\u056e` \u0554\u0578\u057a\u0561\u0576\u056b:\u00a0 2015-\u056b\u0576 \u0561\u0576\u0578\u0576\u0581 \u056a\u0561\u057c\u0561\u0576\u0563\u0576\u0565\u0580\u0568 \u0583\u0561\u056d\u0561\u0576 \u0554\u0578\u057a\u0561\u0576\u056b\u0567\u0576 \u0565\u0582 (\u0539\u0578\u0582\u0580\u0584\u056b\u0578\u0575 \u0573\u0561\u0574\u0562\u0578\u057e) \u0570\u0561\u057d\u0561\u0576 \u0535\u0580\u0565\u0582\u0561\u0576:\r\n\r\n\u0535\u057d \u056b\u0576\u056e\u056b \u0568\u057d\u056b` \u00ab\u0548\u0582\u0580\u0586\u0561\u0581\u056b \u0579\u0565\u056c\u0561\u0576, \u0561\u0574\u0574\u0561 \u057d\u0565\u057a\u057f\u0565\u0574\u0562\u0565\u0580 \u0567\u0580\u00bb: \u0535\u0580\u0565\u056d\u0561\u0576\u0565\u0580\u0568 \u0584\u0561\u0576\u056b \u0574\u0568 \u0585\u0580\u0567\u0576 \u0564\u057a\u0580\u0578\u0581 \u057a\u056b\u057f\u056b \u0565\u0580\u0569\u0561\u0575\u056b\u0576:\r\n\r\n\u0537\u055c\u0575\u00a0 \u057e\u0561\u056c\u056c\u0561\u055b\u0570:\r\n\r\n\r\n