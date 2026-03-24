Սարգիս Մահսէրէճեանը Մտերմութեան Մէջ Ի՛սկ Վերլուծաբան Եւ Հրապարակագիր

hairenikMarch 24, 2026Վերջին թարմացումը March 24, 2026
0 11 վայրկեան կարդալու

Սարգիս Տաղտէվիրեան

 

Մշա՛կցանէ՜.- յանուն Տիրոջ նըշխարին,

Թող մատներէդ յորդին սերմեր լուսեղէն.

Վաղը ամէն մէկ հասկի մէջ կաթնային

Պիտ՛ հասուննայ մաս մՅիսուսի մարմինէն:

Advertisement Subscribe Today

Դանիէլ Վարուժան — «Ցան» («Հացին Երգը»)

Եթէ վերի տողերուն մէջ «մշակ»-ը փոխարինենք Սարգիս Մահսէրէճեանով եւ «հասկ»-ը հայ մշակոյթով, կրնանք պատկերացնել մեր ընկերոջ բերքը:

Տարի մը Ամանորի իմ շնորհաւորանքի մաղթանքներուս միացուցած էի Դանիէլ Վարուժանի վերոյիշեալ տողերը. ընկերս Սարգիսը հետեւեալով պատասխանած էր.

— Սագօ ճանսրտիս նուրբ թելերուն դպարՎարուժանը ամէնէն սիրած բանաստեղծներէս էուժի եւ գեղեցկութեան բանաստեղծը

Քանի մը շաբաթ առաջ, 10 փետրուար 2026-ին կեանքէն հեռացաւ Սարգիս Մահսէրէճեանը: Կապս հետը աւելի զարգացած է իր Ամերիկա գալէն ետք:

Շարունակութեան մէջ գրելիքս ու մէջբերելիքներս մեր միջեւ մտերմիկ բանաւոր եւ համացանցին շնորհիւ է-նամակներով խօսակցութիւններէն են, բառացիօրէն, թէեւ երբեմն երկար: Ասոնք ցոյց կուտան իր գաղափարները, իր դաստիարակութեան հիմքով մարդկային, ազգային ու դաշնակցական սկզբունքները օրուան դէպքերուն եւ դէմքերուն մասին: Յայտնեմ որ ասոնց մեծամասնութեան նիւթերուն մասին ինք գրած է իր յօդուածներուն մէջ. յատկանշականը հո՛ս իր մտերմիկ լեզուն է եւ ընկերական կապը: Չեմ կասկածիր, թէ նմանօրինակ յարաբերութիւն ունեցած է նաեւ ուրիշներու հետ, նոյն կամ տարբեր ոլորտներ շօշափող. անոնք ալ իրենց մօտեցումով մեր ընկերոջ յիշատակը կրնան արձանագրել:

Նախ տամ երկու բարձրախօս լօզունգ, որ կը պատկանին ընկ. Սարգիսին եւ կ’արտացոլացնեն իր՝ Հայաստանի, Հայ դատի պահանջատիրութեան ու մեր իրաւունքներուն ուժգին տէր ըլլալը.

  • Տալիք հող չունինք, առնելիք շատ:
  • Ո՞վ որո՛ւ հողը, որու պիտի տայ:

Ասոնք ընկերս գրած էր ո՛չ թէ վերջերս, այլ 2016-ին, հայ-ազերի քառօրեայ պատերազմէն ետք, բանակցութիւններու մթնոլորտին մէջ, չընդունելով ո՛չ մէկ զիջում: Այսօր աւելի շեշտակիօրէն կը վերաբերին Հայաստանի ներկայ իշխանութիւններուն դաւաճանութեան եւ հակապետական ընթացքին:

Անհրաժեշտ է ներկայացնել ընկ. Սարգիսին հաստատումները Հայաստանի ներկայ ՔՊ-ական հայրենադաւ իշխանութիւններուն մասին մեր խօսակցութիւններուն ընդմէջէն. անշուշտ տեղ-տեղ ասոնք կը զուգորդուին իր զուարթախօս ոճին հետ:

Հոկտեմբեր 2019.

— Մէկը (ՔՊ-ական մը) Արցախի մասին «գիւտեր» կընէուրիշ մը ԲՈՒՀերէն հայերէնով դասաւանդուող նիւթերը քաղաքավարօրէն դուրս կը դնէԱհա՛ քեզի «Թաւշեայ յեղափոխութեան» բարիքներէն:

Ո՛չ մէկը դէմ էոր անցեալ տարիներուն եղած ահաւոր չարիքները պէտք է դարմանուինսակայն անոնց կողքին ասանկ բանե՞ր...

Հա՛չմոռնամ ըսելուոր Արայիկ Յարութիւնեանի յայտարարութեան մասին յօդուած մը ղրկեցի երէկ գիշեր. «ՀԱՅՐԵՆԻՔ»-ը արդէն դրած է կայքէջին վրայ. «Դո՞ւն ալԲրուտոս» վերնագիրովՅուսամ մեր միւս թերթերն ալ շուտով դնեն եւ… երկաթը տաքտաք ծեծենքՆպատակս պարտիզպան ծեծել չէայլ խնձոր ուտելեթէ… խնձոր մնայ:

— Ես Փաշինեանին ինչ (ածական մը) ըլլալըսունկի չափ արմատ չունենալը եւ այլ անարժէքութիւնը նկատած եմ շատ աւելի առաջքան Արծուիկին հետ իր վէճը (1)անուղղակիօրէն ալ ակնարկած եմ անցեալ խորհրդարանական ընտրութիւններուննշելովոր մարդիկ կան որ բարձրախօսով ընտրապայքար կը մղեն փողոցներու մէջՅետոյվարչապետ ըլլալէն ետքանցեալ տարուան Մայիսին քանի մը գլուխնոց յոդուածաշարք մը տուիհարց տալովթէ Հայաստանը դէպի ո՞ւր կուղղուիՄինչեւ այսօր ալ կը զգուշանամ շատ սուր քննադատութիւն ուղղելէո՛չ թէ քաշուելով իրմէ ու իր խմբակէնայլ որեւէ ձեւով վնաս չպատճառելու համար մեր այդտեղի մարմիններուն եւ ընկերներուննաեւ՝ չվնասելու համար դրական այն շարժումինոր նախկինին դէմ սկիզբ առաւ՝ անկախ Փաշինեանի աղմկարար ամբոխավառութենէնատիկա պիտի ըլլար ուշ կամ կանուխԱյդ մասին ալ նախատեսութիւն ըրած էի անցեալ տարիներունԲնականաբար միակը ես չէի:

Հիմահարցը հոն էոր նախորդ իշխանութեան օրով հարկադրաբար կիսաքայլեր կատարեցինք եւ վնասները կրեցինքՏակաւին այսօրբարեկամի մը հետ կը խօսէի (համակիր է), ինծի հարցուցոր ինչո՞ւ ձեր կեցուածքներն ու ուղղութիւնը բաւարար չափով չէք բացատրեր ժողովուրդինմինչդեռ քոչարեանականներ եւ այլ հակափաշինեանականներ օրժամ չեն կորսնցներ իրենց էշը առջեւ քշելույաճախ ծայրայեղութիւններու մէջ իյնալովՉուզեցի պատասխանբացատրութիւն տալհասկցողին շատ բարեւ:

  • Փաշինեանի կազմած կառավարութեան առաջին ժողովին:

Նոյեմբեր 2019.

— Վստահ եմ իմացարմերինները Արայիկ էֆէնտիին հրաժարականը պահանջեր են եւ մինչեւ հինգշաբթի պայմանաժամ տուեր են:

Քեզի անեկդոտ մը պատմեմ:

Մարդուն մէկը երեկոյ մը էշուն վրայ նստած գիւղ մը կը հասնիկը մտնէ խանըէշը դռնապանին կը յանձնէ որ ախոռ տանիկերակրէինք ալ կը մտնէ կերակրուելուանկիւն մըն ալ կը քնանայ:

Առտու կարթննայ եւ նախաճաշէն ետք էշը կը պահանջէՄարդիկը կըսենոր էշը չկայգողցուեր էՄեր մարդը գիւղին հրապարակը կելլէ եւ բարձր ձայնով կը պահանջէ.- «Ձեզի մինչեւ կէսօր ժամանակ կու տամէշը կը բերէք՝ կը բերէքթէ ոչես գիտեմ թէ ի՛նչ պիտի ընեմ»:

Գիւղացիները ահ ու սարսափի կը մատնուինկերեւի թէ նշանաւոր մէկն է կամ զօրաւոր կռնակ ունի, կը մտածենկը գտնեն իշուն գողըէշը կը բերենախոռին ետեւի դրան մօտ կը ձգեն եւ քանի մը վայրկեան ետք մարդուն կըսենոր էշը վերադարձեր է. «Կերեւի թէ ախոռին դուռը բաց մնացեր էան ալ դուրս գացեր է արածելու», կը բացատրենՄարդը գոհ կը մնայխանին տիրոջ պարտքը կը վճարէ եւ էշը նստած՝ կը պատրաստուի ճամբայ ելլելուԳիւղացի մը վարանքով կը մօտենայ եւ քիչ մը քաշուելով կը հարցնէ.- «Հէլէ ըսէ՛եթէ էշդ չգտնուէրի՞նչ պիտի ընէիրըսիր որ ես գիտեմ ընելիքս…»: Մարդը պաղպաղ կը պատասխանէ.- «Ի՞նչ կրնայի ընելքալելով պիտի երթայի»:

Մարտ 2021.

Զոհուած զինծառայողներու ծնողներու կողմէ քննութիւն մը կատարելու պահանջին առիթով:

— Սիրելի ընկերս,

Երբ 9 նոյեմբերի (1920)համաձայնագիրին եւ մեր պարտութեան լուրերը «ծագեցան», կարճ ատեն ետք յօդուածաշարք մը գրեր էիհարց դրած ու հարցումներու տարափ մը շարածնշելովոր պէտք է անկողմնակալ եւ մանրամասն քննութիւն բացուի այս պատերազմին իսկական պատճառներունընթացքին եւ հետեւանքներուն մասինքննութիւնը պէտք է ըլլայ արհեստավարժի մօտեցումով եւ կարելի եղածին չափ լուսարձակներէ հեռուորպէսզի քաղաքական դրամագլուխի չվերածուիՀոս դրուած հարցը նման քննութեան մը մէկ պարբերութիւնը պիտի ըլլայ միայնՄենք կարծես թէ վարժութիւն կընենք՝ ընդհանուրը մոռնալով՝ մասնակիներուն ետեւէն իյնալուՕրինակի համարսկսած ենք զայրանալ եւ բողոքելոր եկեղեցի մըյուշակոթող մը կը փճացուիմինչդեռ ԱՄԲՈՂՋ ԵՐԿՐԱՄԱՍ ՄԸ ԿՈՐՍՆՑՈՒՑԱԾ ԵՆՔանոր վերատիրանալու հարցը մնացած է այս «մասնակիներուն» շուքին մէջ (մասնակիները անկարեւոր չենբայց երբ կայ ամբողջ անտառ մըոր կայրիխլուած էմէկերկու ճիւղի մասին լալը նպատակի չի ծառայեր):

Յունիս 2021.

Ահազանգ. Ադրբեջանցիները փոխում են Թարթառ գետի հունը. Մեծ քանակությամբ ինժիներական տեխնիկա են տեղափոխում – 25 յունիս 2021

Վերոյիշեալ լրատուութեան առիթով:

— Է՛հիմա կուզես որ Նիկոլն ու Արայիկը մէկ գետի համար կռի՞ւ ընենՉէ՞ որ Սեւ լիճին համար կռիւ ընելու պատրաստ չէր մեր Նիկոլըեւ իր խաղաղասիրութեան համար մարդիկ զինք ընտրեցին...

(Կծու հեգնանքով):

Յուլիս 2021.

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ․ ԿԸՀ ԿԱՅՔՈՒՄ ԹՎԵՐԸ ՄՈՒՏՔԱԳՐԵԼԻՍ ՄԵՔԵՆԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵ՞Ր ԵՆ ԱՐՎԵԼ — 20 ՀՈՒԼԻՍ 2021

Վերոյիշեալ լրատուութեան առիթով:

— Ընկերս,
Գայլին եւ գառնուկին պատմութիւնը գիտեսչէ՞Գայլը ըսեր է. «Քեզ պիտի ուտեմորովհետեւ ջուրս կաղտոտես»: Գառնուկը ըսեր է. «Ջուրդ վերէն կու գայես վարէն կը խմեմխմած տեղիս հետ գործ չունիս»: Գայլը պնդեր է. «Քեզ պիտի ուտեմանկախ անկէթէ ջուրը ուրկէ՞ կը խմես»: 

Հիմամարդիկը ամէն ձեւի դիմեցինոր Փաշինեանը վերընտրուած հռչակուիԳնա՛ եւ Մարքօ փաշային բողոքէ՛Մարդոց պատասխանը պիտի ըլլայ. «Ի՛նչ փաստ որ ալ բերէքմենք որոշած ենք որ Փաշինեանը պէտք է ընտրուած նկատուի»: Ասոր համար, computer-ի մասնագէտ ըլլալու պէտք չկայ:

Օգոստոս 2021.

Փաշինյանի առաջարկած այլընտրանքային ճանապարհը դեպի Որոտան — ի՞նչ վիճակում է այն: (Տեսանիւթ):

Վերոյիշեալ տեսանիւթին առիթով:

— Սագօ ճան,

Այս ժապաւէնը նկարած է Զարուհի Պոսթանճեանը եւ երէկ ցուցադրուեցաւ պատկերասփիւռի կայանէ մը:

Իմ ցաւս այն էոր մերոնք ինչո՞ւ նման բացայայտում ընող՝ առաջինը չեն ըլլար:

Ասկէ աւելին ալ կայլսեցի՞րոր Նիկոլը սկսած է Սիւնիքի քաղաքները կոչել… թրքական անուններովնաեւ կը խօսի «ազերիներուն պատկանած շրջանները իրենց պէտք է տանք» մտածողութեամբ (նոր չէբայց կը կրկնէ եւ պէտք եղած ուժգնութեամբ հակադարձութիւն չի գտներ…):

Ժամանակինեթէ չեմ սխալիր դեկտեմբերինտեղ մը գրեցիոր 44-օրեայ պատերազմը եւ հետեւանքները մեր նորագոյն պատմութեան մէջ Ցեղասպանութենէն ետք ամէնէն ծանր աղէտն ենՀիմաայդ աղէտը նոր էջերով կը զարգանայՄեր ԳՈՐԾը կուշանայ:

Հոկտեմբեր 2021.

— Ընկերսգրեր էի թէ Արամ Սարգսեանը Նիկոլին պնակալէզն էՉեմ մանրամասնածսակայն այդ իշուն (բայց ԷՇը ի՞նչ մեղք ունի՝ պիտի ըսեսքաղաքական արեւելումին ալ լաւ ծանօթ եմՆիկոլին հետ նոյն ծակին մէջ (բայ անուն մը) ալշինծու ընդդիմադիր խաղալուն ալինչպէս որ շինծու ընդդիմադիրներ են (ածական մը) Պապաճանեանըձախող (ածական մը) Մարուքեանը եւ անոնց շղթան երկարող միւս (ածական մը):

Պզտիկ յոյս մը ունիմ,  որ այս տեղական ընտրութիւնները ձիւնագնդակի վերածուին եւ մեր անկումը տեղ մը կանգ առնէյետոյ ալ պտիկպտիկ վեր բարձրանալու սկսինք (եթէ… բարձրացնող ըլլայ):

— Հայաստանի մէջ ապագայ կայ...

Խաղաղութեան եւ տնտեսական վերելքի հաւաստիքները յայտնապէս մնացած են օդին մէջ:

Մեր այժմու ողբերգութեան մէկ այլ երեսըորուն մասին շատ չի խօսուիրիսկ դարմանի մասին միայն խօսք կայշատ մըն ալ հռետորաբանութիւն:

Հաւատա՞նքոր 22 000 հոգի նոր ռուսահպատակ դարձած է, 300 000 հոգի ալ կարգի կանգնած էհիմաապագան ո՞ւր մնաց...

Այս լուրերուն մի՜ հաւատաքաղբիւրը ընդդիմադիր ճակատին կը պատկանի

(Վերջին տողը՝ կծու հեգնանքով):

Դեկտեմբեր 2023.

— Եաանի եթէ ըսենք որ այս դաւաճանը ապուշ մըն էբան մը մեղմացուցած կըլլա՞նք:

Ասոնց անունին դիմաց որքան ալ ժխտական որակականներ շարենքքիչ էԱսոնք ո՛չ թէ կախաղան պէտք է բարձրանանայլ մէկէն խազզուխի վրայ նստեցուինԿախաղան ելլողը քանի մը ակնթարթ ետք կը մեռնիմիւսին պարագայինցաւը կրնաս երկարել որքան որ կուզես… (Մի ըսերոր ասոնք այնքան անզգամ ենոր խազզուխը պիտի չզգան):

Յուլիս 2024.

Յաջորդող գրաւոր զրոյցը տեղի ունեցաւ հայերէն երգող սեւամորթի մը տեսանիւթին առիթով:

ՍՄ.- Ժամանակին ճոք մը կարթէ՝ Ափրիկէի մէկ հանքին մէջ գտած են 10 միլիոն հայԱսիկա անոնցմէ մէկն է:

ՍՏ.- Ընկերս Սագօ,

Ես ալ ժամանակին ուրիշ բան լսած էի… (հաւանաբար լուրջ էր). հայերուն առաջարկած են Ափրիկէի մէջ (կարծեմ Մատակասքարի մէջ էր) հողամաս մը տալ, եւ Հայաստանէն «վազ անցնին», որ աշխարհին գլուխը չցաւցնեն: Երեւի այս ափրիկեան մօտեցումները ատոր պատրաստութիւններն են…

ՍՄ.- Սագօ ճան,

Քեզի բան մը պատմեմոր ձեւով մը ըսածիդ համապատասխան է:

Մեր մէջ շատոոոոոոնց մտածում մը սկսած էր զարգանալթէ՝ քանի Հայաստանը Թուրքիոյ դրացի էեւ թուրքերը մեզի թոյլ պիտի չտան որ հանգիստ ապրինք (անոնք իրականութեան մէջ կուզեն որ մենք չապրինք), եկէ՛քաշխարհի մեծ պետութիւններուն դիմենքոր մեզի ԱփրիկէիԱմերիկայիմինչեւ իսկ Աւստրալիոյ մէջ կտոր մը հող տանբոլոր հայերը հոն փոխադրուին եւ հանգիստ ապրինզարգանանիշտէ ասանկ բաներ:

Ասոնք բոլորը երկար ատեն հաքի պիհաքի էին:

1989-ինմէյ մըն ալ Հալէպէն նամակ մը եկաւ «ԱԶԴԱԿ»մարդը գրած էրոր քանի հիմա Արցախի խնդիրն ալ կը տաքնայհայերուս համար նոր եւ ապահով հողաշերտ մը ունենալուանանկ պահանջ դնելու ժամանակը եկած էչեմ յիշերթէ ո՞ր ցամաքամասէն հող ունենալ կերազէրՅայտնի էրոր բարիհայրենասէրբաւական ալ պատմութիւն գիտցող մարդ էրԿը խնդրէրոր նամակը հրատարակենք:

Բնականաբար չէինք կրնար հրատարակելՉէինք կրնար նաեւ անպատասխան ձգելՆստեցայբաւական երկար մասեր վերցուցի նամակէն (առանց իմաստէն բան փոխելու), եւ առանց զինք վիրաւորելու՝ մէկ առ մէկ բացատրեցիոր ինչո՞ւ նման պահանջ իմաստ չունիերեւակայելի իսկ չէ եւ այլնՎերջացուցած էի հետեւեալ հարցումով (այդ ալ խորագիր ըրի). Հապա Արարատը ո՞ւր փոխադրենք

Եկու՛րհիմա այս հարցումը Փաշինեանին ուղղենքվստահաբար պիտի պատասխանէԱրարատ ի՞նչ ըսել էԱրարատը թուրքերուն կը պատկանիմենք Արագած ունինքՔանաքեռի բլուրը ունինք:

ՍՏ.- Սիրելի Սագօ,

Եթէ այս «գերագոյն դաւաճան»-ին շուտով 6 գիրը չտանք ի՜նչ Արագած, ի՜նչ Քանաքեռ… իր եւ իր անբարոներուն միայն կուրծքերը պիտի մնան, այդ ալ հանրատուներուն մէջ…

ՍՄ.- Էտկար Ղազարեանը կը ճանչնա՞սԼեհաստանի մէջ Հայաստանի դեսպան եղած է եւ շրջան մըն ալ մարզպետ: Վերջերսճոքի պէս բան մը նետեց (ասիկա յիշեցիկարդալով էնամակիդ վերջին բառերը): Ըսաւոր Նիկոլը Եւրոպայի մէջ հեծիկ քշեր է եւ ըսեր է որ բաւական ցաւալի բան է հեծիկ քշելըԷտկարը կըսէոր հեծիկ քշելը այդքան ալ ցաւցնող բան չէբացի այն պարագայինոր նստելիք տեղդ նստարան չկայ եւ խազզուխի վրայ կը նստիս:

Փետրուար 2024

Համօ Սահեան. «Մեր Ժողովուրդը շատ միասնական ժողովուրդ է. մեզնից ուզում են խլել երեք բան…»:

Այդ երեքը հետեւեալներն են, ըստ (բանաստեղծ) Համօ Սահեանի. մեր միասնութիւնը, մեր յիշողութիւնը՝ պատմութիւնը, կորուստները եւ մեր ստեղծագործ միտքը:

Վերոյիշեալ տեսաերիզին առիթով:

— Սագօ ճան,

Համօ Սահեանը «նախկիններուն» դասակարգին կը պատկանիՀիմա Նիկոլի նոր պատմութեան ժամանակաշրջանը կապրինքի՜նչ միասնութիւնի՜նչ անցեալի՜նչ պատմութիւն ու ԱրարատԱսոնք մեր զարգացման եւ ժամանակին հետ քայլ պահելու խոչընդոտներ են:

(Կծու հեգնանքով):

Շատեր կը յայտարարեն, թէ ընկերս՝ Սարգիսը իր ազնիւ, բարեացակամ եւ զուարթախոհ բնաւորութեան պատճառով ո՛չ մէկ անձ վիրաւորած կամ ցաւցուցած է. ՍԽԱ՛Լ Է: Ինչպէս վերը տեսաք, իր թէ՛ վերլուծական քաղաքական-ընկերային յօդուածներով եւ թէ՛ մտերմիկ գրաւոր կամ բանաւոր խօսակցութիւններով խիստ կերպով քննադատած է ու վայրագ ժանիքներով խածած ե՛ւ Հայաստանի ներկայ ՔՊ-ական իշխանութիւնները ե՛ւ այլազգի նախագահներ ու վարչապետներ. Օպամա, Պայտըն, Թրամբ, Էրտողան, Ալիեւ, եւայլն, այսինքն՝ բոլոր անոնք որ վնաս հասցուցած են հայութեան ու անոր արդարացի դատին:

*****

Հայաստանի զինուորներու եւ Լիբանանի հայ մարտիկներու նմանութիւն:

Յուլիս 2021.

Հայաստանի բանակի զօրացրուող զինուորի մը տեսանիւթին առիթով, ուր ան կը փափաքէր իր զինուոր ընկերներուն հետ մնալ:

— ԺամանակինՊուրճ Համմուտի մէջ ալ ունեցանք տղաքորոնք իրենց պահակութեան սահմանուած ժամերէն ետքիրենց ընկերներուն հետ ըլլալու համար քանի մը ժամ ալ կը մնային դիրքին վրայպահակութեան կեդրոնին մէջակումբըմինչեւ իսկ եթէ ցուրտ էր կամ ռումբեր կը տեղային...

*****

Հեղինակած է բազմաթիւ գրախօսականներ զանազան գրական ստեղծագործութիւններու հրատարակութիւններուն առիթով, վաստկելով յարգուած գրաքննադատի կոչումը: Իր գրական կարողութիւններուն եւ փորձառութեան շնորհիւ հրաւիրուած է բանախօսելու բազմաթիւ գիրքերու շնորհահանդէսներուն, ուր դրած է իր դրոշմը ներկայացուած գործին մակարդակին վրայ:

Սարգիսը նաեւ սիրահար էր արուեստին, հայ թէ օտար: Մշտական գնահատական յօդուածներ ունէր հայ արուեստագէտներու եւ արուեստի ձեռնարկներու մասին, արժանաւորները մի՛շտ ոգեպնդող, դրական յարատեւութիւնը մի՛շտ քաջալերող, իսկ անարժանները՝ պախարակող:

Սեպտեմբեր 2015.

100 Լապտերիկներ կոչուող պատանիներու երաժշտական խումբի մը ներկայացումը.

— Լաւագոյն իրագործումներէն մին, որ Հայրենիքը կրնար ներկայացնել Եղեռնի 100-րդ տարելիցին առիթով եւ ապագայ Մեծ Հայերու տեսլականով:

Պիտի խնդրէի որ մեր բոլոր փոքրիկները դիւթենք այս տեսաերիզով:

Մեր վերամուտի սաները համախմբելու «Տաղանդներու Ցուցադրութեան» յարմար առիթ:

Աներեւակայելի…

Մայիս 2021.

— Սպաներէն երգի շատ գեղեցիկ մեկնաբանութեան մը տեսաերիզը կը տարածէ գրելով. «Քաղաքական աշխարհի աղբանոցէն հեռու»:

ՍՏ.- Սագօ՛, ժամանակին երբ անհանգստացեր էիր, նոյնիսկ բժիշկդ (ըստ քու փոխաբերական յօդուածիդ) յանձնարարած էր այդ աղբանոցէն հեռու մնալ. կրցա՞ր…

ՍՄ.- Կրցա՛յայնքան՝ որքան կը տեւէ նման երաժշտական կտոր մը:

Մայիս 2021.

Սպիտակցի Հայկոյի «Պիթըլզ»-ի «Yesterday» երգի անգլերէն ահաւոր առոգանութեամբ, նաեւ ընթերցելով մեկնաբանութեան տեսաերիզի մը առիթով.

— Հա՞յթէ՞ «Պիթըլզ»-ի երգը նորագոյն «բարձունքներ»-ու վրայ:

Եւ տեսէ՜քթէ երաժիշտները ինչպիսի՜ զմայլանքով կը նուագեն… (Երանի մեզի):

(Կծու հեգնանքով):

*****

Իր եւ հայ մամուլի յարաբերութեան մասին:

Օգոստոս 2020.

— Մեր պատմութիւնները բազմաթիւ «մութ ծալքեր» ունինՀասած ենք տեղ մըուր… զիրար լաւ չենք լսերչենք փորձեր զիրար հասկնալյետոյ ալ ելեր ենք ասորանոր խրատ կու տանք:

Ես ալ նկատած եմոր «ՀԱՅՐԵՆԻՔ»-ը շատ աւելի «զգայուն» է այս իմաստովառանց կողմնացոյցը կորսնցնելուԱմէնէն պարզ օրինակը այն էոր երբեմն Time-sensitive յօդուած մը ղրկեմ բոլորին (եւ կը ղրկեմ նոյն էնամակով…). «ՀԱՅՐԵՆԻՔ»-ը անմիջապէս կը դնէուրիշներ կը դնեն 2-3 օր ուշացումով (երբ գրուածին համը փախած է կամ ուրիշներ ալ նման մեկնաբանութիւններ ըրած ենմինչեւ իսկ գրութեանս տակը արձանագրած՝ այդ օրուան թուականը կը ջնջեն…), ոմանք ալ չեն հրատարակեր (այդ ալ իրե՛նց իրաւունքն էես երբեք չեմ սպասերոր բոլոր գրածներս դնեներբեմն չեմ ղրկերյանկարծ երկտող մը կու գայթէ զիրենք մոռցե՞ր եմ…): Եկուր տե՛սոր չդնելը տեղ մը առաջադրուած օգուտը չունենար:

Երբեք չեմ կրնար հպարտանալոր գրածներս մե՜ծ բանգէտի մտածումներ ենսակայն տեղ մը ցաւ կը զգամ:

— …Ժամանակինմեր մամուլը ԱՌԱՋՆՈՐԴՈՂԻ դեր ունէրանոր խօսքը մտիկ ընող կըլլար:

Կ’երեւի չէ՞ ընկերոջս համեստութիւնը…

*****

Գրածները հաւաքելու մասին (ՀՅԴաշնակցութեան պատմութեան մասին իր կատարած մէկ ուսումնասիրութիւնը կուսակցական աշխատանքի մը համար տրամադրելու խօսակցութեան միջոցին):

Հոկտեմբեր 2021.

— Գրածներս հաւաքելու մասին մտածած եմազնիւ բարեկամներ եւ ընկերներ ալ նման առաջարկ ըրած ենսակայն...

Հիմա տրամադրութեանս տակ ունիմ «ԱԶԴԱԿ»-ի 90 տարիներու հաւաքածոն, DVD-ի վրայԵրբեմն հին օրերէն կամ (Լիբանանի) պատերազմի շրջանէն բաներ մը կը փնտռեմ եւ յանկարծ դիմացս կելլեն այս կամ այն գրածներսՇատերը մոռցած եմ արդէնիսկ մէկ քանին ալ մօտաւորապէս բառացի կերպով կը յիշեմԱտոնքեւ վերջին տարիներուն գրածներս կրնան բազմաթիւ հատորներ կազմելմինչեւ իսկ եթէ ԸՆՏՐՈՎԻ ընեմ եւ «ժամանակավրէպ» նկատածներս դուրս ձգեմ:

Այս ըսելէս ետքաւելցնեմ. Քի՜մ Քիմէ որո՞ւ հոգըորո՞ւ ճիւերուն: Շատ աւելի արժէքաւոր գրողներու հաւաքածոներ չեն հրատարակուիրկարգը ինծի չի հասնիրընկեր:

Սաղ մնաս:

Իմ կողմէս աւելցնեմ, որ ընկերս իր հեզութենէն մեկնած չեմ գիտեր որո՞ւ նկատի ունէր վերի տողերուն մէջ, իր անզուգական արժէքը թերագնահատելով, իրմէ «աւելի արժէքաւոր գրողներ» ըսելով (Եդեմէն թող չի նեղուի ան իր համեստութիւնը վիրաւորելուս համար):

Ի դէպ այս հարցով, ան որ պիտի հրատարակէ իր գործերուն հաւաքածոն, որ վիթխարի գործ պիտի ըլլայ, նոյնիսկ պէտք չէ համարձակի զեղչել բնագիրին մէջ տեղ գտած ազգային, միջազգային, քաղաքական եւ մշակութային մարզերու, անձերու թէ դէպքերու մասին իր կեցուածքներն ու հաստատումները: Իր այս յօդուածները նաեւ կը կազմեն մեր ժողովուրդին արդի պատմութեան մեկնաբանուած (անշուշտ իր՝ հայրենասէր ու հայրենատէր ոսպնեակով դիտուած) անցուդարձերը, որովհետեւ ան կը գրէր քանի մը օրուան յաճախականութեամբ եւ կ’անդրադառնար գրեթէ ամէն կարեւոր դէպքի, չոր լրատուութիւնը բիւրեղացած ներկայացնելով :

*****

Յարութիւն Քիւրքճեանի մահուան առիթով գրութիւններու մասին. ինք ալ յարգանքի խօսք գրած էր անոր մասին, անդրադառնալով նաեւ «ԱԶԴԱԿ»-ին մէջ միասին գործակցութեանը:

Օգոստոս 2024

— Ընկե՛րուսուցիչդ հպարտ պիտի զգար այս տողերդ կարդալով (յուշագրութիւն մըն ալ համեստօրէն ես գրած էի, Նշան Փալանճեան Ճեմարանի մէջ ինծի ուսուցիչ եղած Յ. Քիւրքճեանին մասին):

Վստահ եմ կարդացիր նաեւ Վեհանուշին եւ Յարութ Պէրպէրեանին գրածներըԱսոնք իրարու միանալով՝ քիչ մը աւելի յստակ դիմանկար մը կը կազմենՅուսամ ուրիշներ ալ կը գրեն:

Պետրոս Դուրեանը ըսած է«եթէ յիշատակս թարամիայն ատեն կը մեռնիմ»Յարութները չեն կրնար մեռնիլվերջին տողդ արդար ընդգծում էր:

*****

15 Փետրուար 2025.

Սուրբ Սարգիսի օրը իր անուանակոչութիւնը շնորհաւորելու մաղթանքներուս առիթով, ուր վերջին տողերս, որոնց կ’ակնարկէր ընկերս հետեւեալն էին. «… եւ մեր երկրին համար փափաքածներդ իրականացած տեսնես»:

— Մաղթանքներդ ստացայ մեեեեեծ հաճոյքովՎերջին տողերդ յիշեցուցին երգ մը.

Վախնամ մեռնիմ ես այս ցաւով

ու իջնեմ սեւ գերեզման

Չէ՛չէ՛մեռնելու մասին չեմ մտածերՄինչեւ այդ օրըդեռ շաաաաատ մաղթանքներ ունիմ քեզի եւ բոլոր անուանակիցներուսսկսելով այս պահէն:

Սաղ մնաս:

Դժբախտաբար, գրեթէ ճիշդ մէկ տարի ետք, կորսնցուցինք ընկերս, հայ արդի հրապարակագրութեան եւ գրականութեան ՄԵԾ ԿԱՂՆԻ ՄԸ, բայց ան մտահոգուելու պէտք չունի «իջնելու սեւ գերեզման», այլ իր աւանդը քանդակուած է պայծառ յաւիտենականութեան մէջ:

