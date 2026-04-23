ՈՒԱԹԸՐԹԱՈՒՆ․- ՍՈՒՐԲ ՍՏԵՓԱՆՈՍ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ԽՈՐԱՆԻ ՆՈՐ ՎԱՐԱԳՈՅՐԻ ՕՐՀՆՈՒԹԻՒՆ

hairenikApril 23, 2026
Կիրակի, 19 Ապրիլին, Ա․Մ․Ն․ Արեւելեան Թեմի բարեջան Առաջնորդ՝ Գերշ. Տ. Անուշաւան Արքեպիսկոպոս Դանիէլեան, մասնակցեցաւ Ուաթըրթաունի (Մասաչուսէց) Սուրբ Ստեփանոս եկեղեցւոյ մէջ կատարուած պատարագին։

Գերպ. Տ. Հրանդ Ծ. Վըդ. Թահանեան՝ եկեղեցւոյ հոգեւոր հովիւ, պատարագեց ու քարոզեց։ Յաւարտ Սուրբ Պատարագի, Առաջնորդ Սրբազան Հայրը նախագահեց խորանի նոր վարագոյրի օրհնութեան, որուն բարերարութիւնը ստանձնած էին տիկ. Մարի Արապեան, զաւակներն ու թոռները, իսկ Դաւիթ Սրկ. Թորամանեան սիրայօժար կատարած էր սարքաւորման աշխատանքը։

 

 

hairenikApril 23, 2026Վերջին թարմացումը April 23, 2026
0 Less than a minute

