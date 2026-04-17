«Մերժել Այս Իշխանութիւններին Եւ Վերականգնել Ազգային Պետական Ուղեգիծը». Կը Յայտնէ Լիլիթ Գալստեան
Հ.Յ.Դ. Բիւրոյի անդամ, Ազգային ժողովի «Հայաստան» խմբակցութեան պատգամաւոր Լիլիթ Գալստեանի Ազգային ժողովին մէջ խօսքը ուղղակի յղեց Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանին՝ նշելով, որ Հայաստանի անոր ձեռքին մէջ կեդրոնացած բռնապետական վարչակարգի վերածուած է: «Որովհետեւ ներշնչուած «Պետութիւնը ես եմ» համոզումով, մի կողմ էք դրել օրէնքի ուժ ունեցող կառավարութեան ծրագիրը, դրժել էք բոլոր խոստումներն ու հիմա թուրք-ադրբեջանական օրակարգն էք դարձրել ուղենիշ: Անցնող տարիների ձեր դիւանագիտական ձախողումները, անձնական վախերն ու պատկերացումները Հայաստանի պարտութիւնը դարձրել են անշրջելի»:
Ան դիտել տուաւ, որ Փաշինեան իշխանութեան եկաւ համազգային բերկրանքի մթնոլորտի մը մէջ, իսկ այսօր ատելութիւն ու վրէժ կը տարածէ, իբրեւ օրինակ նշելով՝ քաղաքական բանտարկեալներ, հալածուող եկեղեցի, միջազգային նուաստացում, յուսալքուած հասարակութիւն, լրագրողներու ահաբեկում, նաեւ՝ անսահման ամբոխահաճութիւն եւ սուտ, որուն մէջ անգերազանցելի է վարչապետը:
«Վերջերս էլ յայտարարեցիք, թէ աղէտաբեր պատերազմ կը լինի, եթէ սահմանադրական մեծամասնութիւն չունենաք: Ալիեւը ձեզ է շանտաժի ենթարկում, դուք՝ հայ ժողովրդին: Իրականում խոստովանում էք, որ ոչ մի խաղաղութիւն էլ չէք բերել, տապալել էք երկրի ռազմավարական եւ դիւանագիտական կարողութիւնները: Որդեգրել էք շարունակական զիջումների՝ այսինքն քաղաքական եւ քաղաքակրթական ինքնասպանութեան ճանապարհը: Այսպիսով հնարաւոր պատերազմի պարագայում արդարացնում էք նաեւ հերթական ագրեսիան:
«Սա խաղաղութեան մասին չէ, ինչպէս խաղաղութեան մասին չեն Բաքուի դատավարութիւնները, Հայաստանի օկուպացուած (բռնագրաւուած) տարածքները, վերջին շրջանում Ատրպէյճանի դիրքային առաջխաղացումը: Յանձնուել եւ տալ, սա է ձեր անվտանգային կոնցեպտը (հասկացողութիւնը): Սա անուն ունի՝ փուլային կապիտուլեացիա (յանձնուողականութիւն): Իսկ անվտանգութեան ձեր միակ բարձիկն ու երաշխիքը ձեր օձիքին հանգրուանած ՀՀ թիթեղէ մակետն է», ըսաւ Գալստեան:
Ան շեշտեց, որ արդար, կայուն եւ երկարատեւ խաղաղութիւնը ոչ թէ շարունակական զիջումներով կը հաստատուի, այլ ամբողջական եւ արժանապատիւ լուծումներով, որուն ատակ չէ այսօրուան Հայաստանի վարչապետը:
«Նաեւ պետութեան մասին ձեր պատկերացումները հակաօրինական են եւ անառողջ: ՔՊ նախընտրական ծրագրում Հայ Առաքելական եկեղեցու բարենորոգման օրակարգի հրապարակումն ինքնին յանցագործութիւն է սահմանադրական կարգի դէմ: Ի հարկէ գալու է պատասխան տալու ժամանակը: Բայց մինչ այդ, յիշէք՝ դուք չունէք եկեղեցի բարենորոգելու որեւէ լիազօրութիւն, նաեւ չէք վաստակել սեփական արժէքներն պարտադրելու բարոյական իրաւունքը:
Գալստեան անդրադարձաւ պատերազմի պարտութենէն ետք Փաշինեանի կողմէ յայտարարուած 10 հազար դասալիքի ու դաւաճաններուն մասին, որոնցմէ ոչ մէկը դատապարտուեցաւ ցարդ, խօսեցաւ բանակի անմխիթար եւ ափսոսալի վիճակին մասին, որ մեծ անկում է, մշակոյթի նախարարութեան՝ հոգեւոր սնունդի աղբիւրի, փակման մասին, լուսարձակի տակ առաւ այն երեւոյթը, որ Ատրպէյճան կ՛իւրացնէ եւ կ՛ոչնչացնէ հայկական հետքն ու ժառանգութիւնը՝ առանց որեւէ դիմադրութեան:
«Ի՞նչ սպասել կառավարութիւնից, երբ մեր իրաւունքներն հէնց դուք էք մերժում, երբ հակառակորդի պահանջով Սահմանադրութիւն էք փոխում: Խօսքիս լաւագոյնս ապացոյցը կառավարութեան պաշտօնական կայքէջում զետեղուած «Իրական Հայաստանի գեղագիտութիւն» կոչուող ցնորամտութիւնն է: Սա սոսկ ձախողուած դիլետանտական (մակերեսային) տեքստ (գրութիւն) չէ, այլ՝ կոնկրէտ (յստակ) նպատակադրում՝ ունենալ վերահսկելի հասարակութիւն, գրաքննել ազատ միտքը, ձեւաւորել փաշինեանական ինքնութիւն, որը պարտուածի հոգեբանական կառուցակարգ է, ուր տեղ չունեն պատմական Հայաստանը, մեր խորհրդանշանները, Երրորդ Հանրապետութեան ծննդականը՝ Անկախութեան հռչակագիրը:
«Պատմութեան ռեվիզիա (վերստուգում) եւ պարտութեան լեգիտիմացում (օրինականացում). սա է ծրագիրը, որին լծուել էք դուք եւ այն անուն ունի՝ ԱԶԳԱՅԻՆ ՈՒՐԱՑՈՒՄ», շեշտեց «Հայաստան» խմբակցութեան պատգամաւորը:
Գալստեան հաստատեց, որ այսպէս կոչուած «Իրական Հայաստան»ի ճարտարապետը Փաշինեանը չէ, անիկա թուրանական երազանք է: «Ի հարկէ, սա ձեր անձնական ընտրութիւնն է, բայց ձեզ ոչ ոք թոյլ չի տուել ջնջել մեր ազգային յիշողութիւնը, աճուրդի հանել մեր անցեալն ու ապագան»:
Ան լուսարձակի տակ առաւ նաեւ Հայաստանի մշակութային կառոյցներու, դպրոցներու եւ համալսարաններու խոցելի կացութիւնը, անոնց տրուած խոստումներուն անկատար մնալը, մատնանշեց, որ Արցախի մէջ թշնամիին ձգուած է 237 դպրոց, Ամարասը՝ հայոց առաջին դպրոցը, 400 վանք ու եկեղեցի, 7 քաղաք ու հարիւրաւոր գիւղեր, եւ «պարզապէս 3 հազարամեայ հայրենիք, որը գին չունի, եւ հիմա ձեր լուռ հայեացքի ներքոյ գետնին է հաւասարեցւում»: Ըստ անոր՝ 2026ի Սեպտեմբերէն ի վեր հիմնականին մէջ սահմանամերձ մարզերուն մէջ եւս դպրոցներ փակուած են եւ ծրագիրներ կան ուրիշներ ալ փակելու՝ նպատակ ունենալով դատարկել սահմանամերձ գիւղերը, թշնամիին առջեւ բանալ երկրի դարպասները:
«Այո՛, պատկերն յուսահատեցնող է, բայց կայ ճանապարհ՝ մերժել այս իշխանութիւններին եւ վերականգնել սահմանադրական կարգն ու ազգային պետական ուղեգիծը: Այդ օրը Յունիսի 7ն է: Միասին կարող ենք», եզրափակեց Գալստեան: