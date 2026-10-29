Գլխաւոր
Ազգային Ժողովը Վերածուեցաւ Կռփամարտի
ԵՐԵՒԱՆ․- 29 Հոկտեմբերի Հայաստանի Ազգային ժողովի նիստին, պայթուցիկ մթնոլորտ մը ստեղծուեցաւ, երբ «Քաղաքացիական Պայմանագիր» խմբակցութեան անդամ Տարօն Չախոյեան, ամպիոնէն ելոյթ ունենալու ընթացքին, սկսաւ փտածութեան նիւթով զուգահեռներ կատարել: Ան յիշեց ընդդիմադիր «Հայաստան» դաշինքի ղեկավար, Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոպերթ Քոչարեանի խմբակիցները, սակայն կիրքերը ծայր աստիճան բռնկեցան, երբ ան յիշատակեց «Ուժեղ Հայաստան» խմբակցութեան ղեկավար Նարեկ Կարապետեանը եւ անոր ազգականները: