Գլխաւոր

Ազգային Ժողովը Վերածուեցաւ Կռփամարտի

hairenikOctober 29, 2026Վերջին թարմացումը October 30, 2026
0 1 minute read

ԵՐԵՒԱՆ․- 29 Հոկտեմբերի Հայաստանի Ազգային ժողովի նիստին, պայթուցիկ մթնոլորտ մը ստեղծուեցաւ, երբ «Քաղաքացիական Պայմանագիր» խմբակցութեան անդամ Տարօն Չախոյեան, ամպիոնէն ելոյթ ունենալու ընթացքին, սկսաւ փտածութեան նիւթով զուգահեռներ կատարել: Ան յիշեց ընդդիմադիր «Հայաստան» դաշինքի ղեկավար, Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոպերթ Քոչարեանի խմբակիցները, սակայն կիրքերը ծայր աստիճան բռնկեցան, երբ ան յիշատակեց «Ուժեղ Հայաստան» խմբակցութեան ղեկավար Նարեկ Կարապետեանը եւ անոր ազգականները:

Already a subscriber? Log in here

This story is FREE for you...

Create a free account to access this article and get more of our top stories sent to you by newsletter.

Or, subscribe now for unlimited access
By submitting your email address you agree for Hairenik Weekly to send you communication by email
hairenikOctober 29, 2026Վերջին թարմացումը October 30, 2026
0 1 minute read

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button