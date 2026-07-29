Լրահոս

Երկու Ամսուայ Տնային Կալանք՝ Արա Նախշքարեանին

hairenikJuly 29, 2026Վերջին թարմացումը July 30, 2026
0 Less than a minute


ԵՐԵՒԱՆ․- Փտածութեան դԷմ պայքարող դատարանը Հ․Յ․Դ․ անդամ, «Համազգային»-ի Գիւմրիի գրասենեակի տնօրէն, արցախեան պատերազմներու մասնակից, «Հայաստան» դաշինքի պատգամաւորի թեկնածու Արա Նախշքարեանի նկատմամբ կիրառեց տնային կալանք խափանման որոշում:

Նախշքարեանը ձերբակալուած էր Յուլիս 29-ի առաւօտեան։ Գործի շրջածիրէն ներս ձերբակալած են նաեւ Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի Գիւմրիի մասնաճիւղի 21-ամեայ ուսանողուհի մը, որ եղած է «Հայաստան» դաշինքի յանձնաժողովի անդամ։

Արա Նախշքարեանի նկատմամբ քրէական վարոյթ նախաձեռնուած է, հեռաձայնով գաղտնիքներ զրուցած ըլլալուն պատճառաւ։

 

hairenikJuly 29, 2026Վերջին թարմացումը July 30, 2026
0 Less than a minute

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button