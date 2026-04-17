«Պոսթըն Փոփս»-ի Հայկական Յատուկ Երեկոն․ Սոֆիա Վարդանեան, Ալըն Յովհաննէսի Երաժշտութիւնը եւ «Փինք Մարթինի»
Հայ Մշակոյթի Բարեկամներու Հիմնարկը (Friends of Armenian Culture Society) կը ներկայացնէ իր 74-րդ տարեկան հայկական յատուկ՝ «Armenian Night at the Pops» համերգը, որ տեղի պիտի ունենայ Շաբաթ, 23 Մայիսին, երեկոյեան ժամը 7։30-ին, Պոսթընի ծանօթ «Սիմֆընի Հոլ»-ի մէջ։
Այս տարեշրջանը նուիրուած է Ա․Մ․Ն․-ի 250-ամեակին եւ այդ առթիւ յայտագիրները կը կրեն «E Pluribus Unum» (Բազմութենէն՝ մէկ) անունը։ Այսպէս, ի յիշատակ հայկական ժառանգութեան, եւ Ա․Մ․Ն․-ի 250-ամեակին, նկատի առնուած է հանրածանօթ ամերիկահայ Ալըն Յովհաննէսի (1911-2000) հազուադէպ գործերէն՝ «Ode to Freedom»-ը («Գեղօն՝ ազատութեան)։
Ալըն Յովհաննէսը՝ 20-րդ դարու ամերիկեան ամենածանօթ երգահաններէն մէկն է, որ ծնած է Սամըրվիլ (Մասաչուսէց) եւ երկար տարիներ բնակած` մօտակայ Արլինկթըն շրջանը։ Ան յայտնի է արեւելեան եւ արեւմտեան երաժշտական աւանդութիւնները միաձուլելու իր մասնագիտութեամբ՝ ստեղծելով վերացական եւ «միսթիք» աշխարհ մը, ներշնչուելով հայկական հոգեւոր երաժշտութենէն, ասիական ձեւաբանութիւններէն եւ բնութենէն։ Ծագումով ռուս մաէսթրօ դիրիժոր Մաեստրօ Անդրէ Քոսթելանեցի պատուէրով՝ Ա․Մ․Ն․-ի անկախութեան հռչակագրի 200-ամեակին առիթով, Յովհաննէսի այս «Ode to Freedom»-ը առաջին անգամ ներկայացուած է ջութակահար Եհուտի Մենուհինի կողմէ՝ Վըրճինիա նահանգի Wolf Trap-ի մէջ, 3 Յուլիս, 1976-ին, նոյնինքն Քոսթելանեցի ղեկավարութեամբ։
Երեւան ծնած ջութակահար Սոֆիա Վարդանեան պիտի նուագէ այս գործը, ելոյթ ունենալով «Պոսթըն Փոփս»-ի նուագախումբին հետ, ղեկավարութեամբ՝ Քիթ Լոքըրթի։
Ծնած՝ 1999-ին երաժիշտներու ընտանիքի մը մէջ, Սոֆիա Վարդանեան եօթը տարեկանին սկսած է ջութակ նուագել։ Ան ուսանած է Երեւանի «Չայքովսկի»-ի անուան շնորհալի երեխաներու երաժշտական դպրոցին մէջ՝ փրոֆ. Ալեքսանտր Քոսեմեանի մօտ (2007–2014), ապա փրոֆ. Արտաշէս Մկրտչեանի (2014–2017) ղեկավարութեամբ։
Սոֆիա Երեւանի տարբեր համերգասրահներու մէջ ամէն տարի մասնակցած է մենահամերգներու։ 2012 թուականին ան մասնակցած է Երիտասարդ երաժիշտներու եւ կատարողներու 2-րդ միջազգային «Նոր Անուններ» փառատօնին՝ ելոյթ ունենալով Հայաստանի Ազգային Ֆիլհարմոնիք Նուագախումբին եւ Հայաստանի Պետական Քամերային Նուագախումբին հետ։ 2015-ին ան մասնակցած է քամերային համերգի մը՝ Երեւանի 9-րդ Միջազգային Երաժշտական Փառատօնի ծիրին մէջ, համագործակցելով նշանաւոր ջութակահարներ Իտա Քաֆաֆեանին եւ Լեւոն Չիլինկիրեանին հետ։
Սոֆիա մասնակցած է վարպետութեան դասընթացքներու, որոնք վարած են հանրածանօթ երաժիշտներ՝ Քիմ Քաշքաշեան, Ժոզէֆ Ռիսին, Տայշին Քաշիմոթօ, Պորիս Պրովցին, Աքիքօ Սուվանայ, Փաւել Վերնիքով, Անի եւ Իտա Քաֆաֆեաններ, Ֆրանք Փեթըր Ցիմըրման եւ ուրիշներ։
2016-ին, Եւրոպայի Օրուան տօնակատարութեան առիթով, Սոֆիա Հայաստանի Ազգային Ֆիլհարմոնիք Նուագախումբին հետ կատարած է Պախի կրկնակի Քոնչերթոն՝ մաէսթրօ Եդուարդ Թոփճեանի ղեկավարութեամբ։
2015 թուականէն սկսեալ Սոֆիա մասնակցած է Երեւանի Միջազգային Երաժշտական Փառատօնի քամերային երաժշտութեան համերգներուն։ Կատարուած գործերէն էին՝ Պրահմսի առաջին «Սեքստեթ»-ը, Շոսթաքովիչի դաշնամուրի «Քուինթեթ»-ը, Տվորիաքի լարային «Թրիո»-ն, Չաուշեանի Լարային Քառեակ թիւ 6-ը եւ այլ ստեղծագործութիւններ, որոնք ներկայացուած են հանրածանօթ երաժիշտներու համագործակցութեամբ։
2017-ին Սոֆիա հրաւիրուած է նշանաւոր գերմանացի թաւջութակահար Եան Ֆոկլըրի կողմէ՝ մասնակցելու Մորիցպուրկի միջազգային երաժշտական փառատօնին։ Ան մասնակցած է տասնօրեայ նուագախմբային աշխատանոցին, ինչպէս նաեւ քամերային երաժշտութեան համերգներուն։ Ան արժանացած է սոյն փառատօնի մրցանակին՝ Միքլոշ Ռոժայի երկու ջութակներու «Սոնաթ»-ին մեկնաբանութեան համար։
2017-ի Սեպտեմբերէն մինչեւ 2022 Սոֆիա ուսանած է Գերմանիոյ Տեթմոլտի Երաժշտութեան բարձրագոյն դպրոցին (Hochschule für Musik Detmold) մէջ՝ փրոֆ. Մարիա-Էլիզապէթ Լոթի մօտ։
Յատկապէս յիշատակելի է Սոֆիայի մենակատարութիւնը 2018-ին Հայաստանի Ազգային Ֆիլհարմոնիք Նուագախումբին հետ, երբ ներկայացուցած է Ռավելի «Ցիկան»-ն ու Եդուարդ Միրզոյեանի «Փերփեթում Մոպիլէ» ստեղծագործութիւնները։
2019-ին Սոֆիա Վարդանեան մասնակցած է Քրոնպերկի Աքադեմիայի վարպետութեան դասընթացքներուն՝ փրոֆ. Փավել Վերնիքովի ղեկավարութեամբ, իսկ 2019–2022 տարիներուն մասնակցած է նաեւ Իտալիոյ Պերկամոյի Academia Musicale Santa Cecilia-ի վարպետութեան դասընթացքներուն։
2020-ին ան իր ուսանող ընկերներուն հետ հիմնած է IDEA լարային քառեակը եւ մասնակցած է Գերմանիոյ Պատ Տրիպուրկ քաղաքին մէջ տեղի ունեցած փառատօնին՝ արժանանալով բարձր գնահատանքի։
2022-ի Սեպտեմբերէն սկսեալ Սոֆիա Վարդանեան կը շարունակէ իր ուսումը Վիեննայի Musik und Kunst Privatuniversität (MUK) համալսարանին մէջ՝ ERASMUS ծրագրով։
Ապա, յայտագրի երկրորդ բաժինով, ելոյթ պիտի ունենայ Փորթլընտի (Օրեկըն) հանրածանօթ «Փինք Մարթինի» խումբը, որ յաճախ նաեւ կը կատարէ «Ով սիրուն, սիրուն» երգը։