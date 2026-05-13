Միրզոյեան Փաշինեանին Կը Տեղեկացնէ, Թէ Թուրքիոյ Սահմանը Բացուած Է
ԵՐԵՒԱՆ․- 12 Մայիսի առաւօտեան Շէնգաւիթի մէջ նախընտրական քարոզարշաւի ընթացքին, Հայաստանի արտաքին գործոց նախարար Արարատ Միրզոյեան վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանի ականջին փսփսաց, թէ թուրքերը բացած են սահմանը։ Այս փսփսուքը լսուեցաւ Փաշինեանի վրայ տեղադրուած բարձրախօսին պատճառաւ։
Միրզոյեան չէր ուզած բացայայտել, թէ Թուրքիոյ վերաբերող ինչի՞ շուրջ պաշտօնական Երեւանը կը պատրաստուի ողջունող յայտարարութիւն տարածել, եզրակացնելով․ «Որեւէ նորութիւն, որ կ՛ըլլայ, անմիջապէս ե՛ւ լրատուամիջոցները, ե՛ւ ողջ հայ հանրութիւնը կը տեղեկացուին»: