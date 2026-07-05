ՄԱՐԴԸ․․․
ՀՐԱՆԴ Մ․ ՄԱՐԳԱՐԵԱՆ
Ամէն արարած
իր արեւն ունի
հետը կը ծնի
հետն ալ կը մեռնի․․․
Կը մեռնի ըսի․․․
Ո՜չ, չի՛ մահանար․․․
Արեւը կ՛երթայ,
լոյսը կը մարի
Բայց արարածը
կը մնայ, կ՛ապրի
իր «է»-էն բխած
գոյոյթով* վառուած․․․
Մարդը կը մեռնի
«է»ն կը սաւառնի
Նոր արեւներուն
լոյս կը պարգեւի․․․
Ամէն մարդ այսպէս
իր արեւն ունի
հետը կը ծնի
հետն ալ կը մեռնի
Բայց․․․ չի՜ մահանար
ան կ՛ապրի, կ՛ապրի
լոյսովն որ մարաւ
շունչովը «է»-ի․․․
Մարդը կը մեռնի
«մարդո՛յթը» կ՛ապրի
Իսկ «մարդութիւնը» լուռ կը սաւառնի
հուրովն որ տուաւ
բագինին կեանքի․․․
Խոհոյթը* որ տուաւ՝
անոնց որ եկան
արեւամուտին
իր ճախրած կեանքի․․․
Մարդը կը մեռնի
Մարդոյթը* սակայն,
որ հնչերանգն է
«է»-ոյթի* գոյին,
Ան յաւերժ կ՛ապրի․․․
*Աստղանշուած բառերը, («Բառ-Խորհուրդ-Իմաստասիրութիւն» Մարգարեան
Բառակազմական Համակարգ)էս են։
Գրիգորեան Տոմար- Օր՝ 4, Ամիս՝ Յունիս, Ամ՝ 2026
Հայկեան Տոմար- Օր՝ Սիմ, Ամիս՝ Ահեկան, Յամի՝ ՏՇԺԸ