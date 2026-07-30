Գլխաւոր

Հ.Մ.Ը.Մ. Հաստատեց «Կինես»-ի Համաշխարհային Մրցանիշ

hairenikJuly 30, 2026Վերջին թարմացումը July 30, 2026
0 Less than a minute

 

Երեքշաբթի, 28 Յուլիս 2026-ին, Հ.Մ.Ը.Մ. մուտք գործեց համաշխարհային մրցանիշներու «Կինես» գիրք, երբ համա-Հ.Մ.Ը.Մ.-ական բանակումի 809 մասնակիցներ, Բիւրականի «Գառնիկ Մկրտիչեան» սկաուտական բանակավայրին մէջ, նոր մրցանիշ մը հաստատեցին՝ կազմելով համաշխարհային սկաուտութեան աշխարհի մեծագոյն Շուշանածաղիկը։

Նախորդ մրցանիշը հաստատուած էր 8 տարի առաջ, 29 Յուլիս 2018-ին, Չեշիրի (Անգլիա) մէջ,  մասնակցութեամբ 445 սկաուտներու։

Համաշխարհային ու պատմական այս մրցանիշին հաստատման ներկայ գտնուեցան Հ.Մ.Ը.Մ.-ի Կեդրոնական Վարչութեան անդամներ եւ դիտորդներ։

hairenikJuly 30, 2026Վերջին թարմացումը July 30, 2026
0 Less than a minute

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button