Հայոց Ցեղասպանութենէն Վերապրող Բժիշկ Վարազդատ Գազանճեան

Համադրեց՝ Բժիշկ Կարպիս Հարպոյեան

Մոնրէալ, 25 Մարտ 2023

Բժիշկ Վարազդատ Յովհաննէս Գազանճեան ծնած է Երզնկա, Մարտ 18, 1879-ին: Ան Վարազդատ կոչուած է ի յիշատակ չորրորդ դարուն հայոց Վարազդատ թագաւորին: Իր բուն մականունը եղած է Երիքեան, սակայն թրքական բռնապետական օրէնքներու պատճառով Երիքեանը փոխուած է Գազանճեանի:

Վարազդատի հայրը՝ Յովհաննէս Գազանճեան ընտանեօք հաստատուած է, Սվազ երբ որդին 2.5 տարեկան էր: Մօրը անունը՝ Աննա Սիրանեան: Վարազդատ առաջին եւ միակ որդին եղած է իր ծնողքին: Հայրը եղած է անուանի պղնձագործ:

Ան իր նախնական ուսումը ստացած է Սեբաստիոյ ամերիկեան աւետարանական դպրոցին մէջ, ուր իր ուսուցիչները եղած են ֆրանսացի Ճեզուիթ ուսուցիչներ: Հոն է, որ ան սորված է ֆրանսերէն լեզուն:

12 տարեկանին, Վարազդատ կորսնցուցած է հայրը: Անոր հոգատարութիւնը ամբողջովին մնացած է իր մօրը՝ Աննային վրայ:

1894-ին 15 տարեկան Վարազդատ համիտեան ջարդերու օրերուն կը միանայ Հնչակեան կուսակցութեան եւ կը սկսի հակաթրքական թռուցիկներ տարածել զանազան գիւղերու եւ քաղաքներու մէջ: Ան կը հետապնդուի թրքական իշխանութեան կողմէ:

Վարազդատ իր խորթ եղբօր՝ Յակոբին կարգադրութեամբ եւ միասին կը լքեն իրենց ծննդավայրը եւ կը հասնին Մարսէյ (ֆրանսա): Հոնկէ կը գաղթեն Ամերիկա 1895-ին: Վարազդատ նաւէն կ’իջնէ ցնցոտիներով եւ մուտք կը գործէ Նիւ Եորք՝ Ellis Island: Վարազդատ 16 տարկանին կը հաստատուի Ուստըր (Մասաչուսէց):

Սկզբնական շրջաննին, Վարազդատ աշխատած է մետաղագործութեան գործարանի մէջ, իբրեւ բանուոր: Ան եղած է ճարպիկ, արկածախնդիր եւ ընթերցասէր: Գործարանին մէջ, ազատ ժամերուն սկսած կարդալ եւ ինքնազարգանալ: Ան հետեւած է գիշերային դասընթացքներու եւ սորված է անգլերէն ու ֆրանսերէն:

Ան ամերիկեան հպատակութիւն ստացած է 1900-ին:

Վարազդատ վկայուած է երկրորդական կրթական հաստատութենէ մը եւ 1902-ին ընդունուած է Հարվըրտի ատամնաբուժական դպրոցը: 1906-ին, հոն նշանակուած է օգնական բժիշկ, Prosthetic Dentistry-ի բաժանմունքին մէջ: 1912-ին նշանակուած է Harvard Prosthetic Dentistry Department-ի տնօրէն: 1915-ին դարձած է համալսարանի ատամնաբուժական բաժինի ընդհանուր ատամնաբուժը:

Ան բարձրագոյն ուսումը աւարտելէ ետք, 1915-1919 տարիներուն պաշտօնավարած է Հարվըրտ Համալսարանի «Ծնօտի եւ դէմքի վիրաբուժութեան» (Oral and Maxillofacial Surgery) բժշկական բաժնին մէջ, իբրեւ գլխաւոր վիրաբոյժ: Ան կը դառնայ աշխարհի առաջին մասնագէտ վիրաբուժը եւ ջահակիրը դիմածնօտային վերականգնումային եւ գեղեցկագիտական վիրահատութեան:

1915-ին, բժիշկ Վարազդատ Գազանճեան Ա․Մ․Ն․ կառավարութեան կողմէ ուղարկուած է Անգլիա եւ Ֆրանսա ծառայելու եւ իր օժանդակութիւնը բերելու ֆրանսայի Royal Army Medical Corps-ին: Հոն, ան գործած է ատամնաբուժական կեդրոնին մէջ եւ վիրաւոր զինուորները ենթարկած է դէմքի եւ ծնօտի գեղագիտական-կառուցողական գործողութիւններու: Բժիշկ Վարազդատ Գազանճեան կը մնայ երեք տարի Արեւմտեան ճակատի վրայ եւ կը բուժէ եւ կը դարմանէ 3000-է աւելի տարբեր ազգութիւններէ վիրաւոր զինուրներ: Ան կը կոչուի հիւանդներուն կողմէ «Miracle Man of the Western Front»-Արեւմտեան ճակատի հրաշագործ: Իր ծառայութիւնը աւարտելով Եւրոպայի մէջ կը վերադառնայ Ա․Մ․Ն․:

1921-ին, դարձած է համալսարանի դասախօս եւ արժանացած է իբրեւ «Տոքթոր», իսկ 1922-ին՝ «Փրոֆէսոր» աստիճանին, կոչուած է Հարվըրտ Համալսարանի գեղագիտական-կառուցողական վիրաբուժութեան բաժինի առաջին փրոֆէսոր:

1921-ին, պարգեւատրուած է «Doctor of Medicine», իսկ 1922-ին՝ «Professor of Oral Surgery at Harvard University» տիտղոսներով:

Ան դարձած է American Association of Plastic Surgeons-ի նախագահը, 1940-ին:

Տոքթ. Վարազդատ Գազանճեան դարմանած է աշխարհահռչակ անձնաւորութիւններ, յատկապէս՝ հոգեբուժ Sigmund Freud-ը եւ օդաչու Frank Hawks-ը:

Անոր համբաւը շուտով հասած է Անգլիոյ պետական իշխանութեան: Winston Churchill-ի եւ Lord Chamberlain-ի կողմ հրաւիրուած է Buckingham Palace, հանդիպում ունենալու King George V-ին հետ եւ արժանացած է պարգեւատրումներու:

Բժիշկ Վարազդատ Գազանճեան վարած է «Ամերիկեան Ձեւաւորումի Վիրաբուժութիւն» եւ «Անգլիական ձեւաւորումի ու վերաշինութեան (constructive) վիրաբուժութեան» նախագահութեան պաշտօնները: Ան եղած է նաեւ շարք մը «Ձեւաւորման ու վերաշինութեան վիրաբուժական» համաշխարհային ընկերութիւն-ներու պատուոյ անդամ:

1969-ին, պարգեւատրուած է «Neal Owen for Plastic and Reconstructive Surgery» շքանշանով:

21 դեկտեմբեր 1912-ին ան կ’ամուսնանայ Sophie Augusta Cuendet-ի հետ Պոսթընի մէջ: Տիկին Գազանճեան կը մահանայ 1919-ին: Ան երկրորդ անգամ կ’ամուսնանայ 25 Օգոստոս 1923-ին Marion Victorin Hanford-ի հետ եւ կը բախտաւորուի մէկ մանչ եւ երկու աղջիկ զաւակներով:

Իր հռչակը արգելք չէ եղած, որ ան մոռնայ իր հայկաԿԱնութիւնը: 1920-ին, ան յատուկ առաքելութեամբ մը մեկնած է Ուաշինկթըն, ուր ներկայացուցած է հայկական հարցը եւ խնդրած է Հայաստանի ճանաչումը ամերիկեան կառավարութեան կողմէ:

Տոքթ. Վարազդատ Գազանճեան աշխատած է մինչեւ 1965:

Տոքթ. Յակոբ Մարթին Տէրանեան իր յարգանքի տուրքը մատուցած է այս մեծ հայ վիրաբուժին գրելով իր «Miracle Man of the Westren Front, Dr, Varaztad H. Kazanjian, Pioneer Plastic Surgeon» գիրքը 1990-ին:

Տոքթ. Վարազդատ Գազանճիան մահացած է 95 տարեկան հասակին, 19 Հոկտեմբեր 1974-ին:

