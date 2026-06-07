Գլխաւոր

Ըստ Ոչ Պաշտօնական Աղբիւրներու Հաւաքական Ընդդիմութիւնը Առաջ Անցած է «Քաղաքացիական Պայմանագիր»-էն

hairenikJune 7, 2026Վերջին թարմացումը June 7, 2026
0 Less than a minute

ԵՐԵՒԱՆ- Յունիս 7-ին կատարուած խորհրդարանական ընտրութիւններուն, համացանցին մէջ տարածուած են անկախ էքզիթ փոլի վերջնական տուեալները՝ ընտրատեղամասերու փակման պահուն։ Քուէարկողներուն թիւը գրեթէ հասած է վաթսուն առ հարիւրի:

Նիկոլ Փաշինեանի գլխաւորած «Քաղաքացիական Պայմանագիր» կուսակցութիւնը կը ստանայ 32.7 առ հարիւր ձայն։

Մինչդեռ խորհրդարան անցնելու շեմը յաղթահարող գլխաւոր ընդդիմադիր ուժերու ընդհանուր քուէներու բաժինը կը կազմէ 52.9 առ հարիւր, հետեւեալ բաշխումով՝

  • «Ուժեղ Հայաստան»՝ 29.0%
  • «Հայաստան» դաշինք՝ 13.2%
  • Բարգաւաճ Հայաստան (ԲՀԿ)՝ 6.1%
  • «Միասնութեան Թեւեր»՝ 4.6%

Այսպիսով, էքզիթ փոլի արդիւնքներուն համաձայն, իշխող ուժը կը կորսնցնէ խորհրդարանական բացարձակ մեծամասնութիւնը, իսկ ընդդիմադիր ուժերը միասին կը յառաջանան ընտրական մրցակցութեան մէջ։

Այնուամենայնիւ, պէտք է նկատի ունենալ, որ էքզիթ փոլերը նախնական գնահատականներ են եւ կրնան տարբերին պաշտօնական հաշուարկներէն։ Վերջնական պատկերը պիտի ճշդուի միայն Կեդրոնական Ընտրական Յանձնաժողովի պաշտօնական արդիւնքներու հրապարակումով։

Advertisement Subscribe Today
hairenikJune 7, 2026Վերջին թարմացումը June 7, 2026
0 Less than a minute

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button