Աևեւելեան Ա.Մ.Ն.-ի Առաջնորդ Վերընտրուեցաւ Անուշաւան Արք. Դանիէլեան

hairenikMay 20, 2026Վերջին թարմացումը May 20, 2026
16 Մայիսին իր աւարտին հասաւ Հիւսիսային Ամերիկայի Արեւելեան թեմի Ազգային Երեսփոխանական ժողովը, որ վերընտրեց թեմի առաջնորդ Անուշաւան արք. Դանիէլեանը` պաշտօնավարութեան երրորդ քառամեակի մը համար:

Երեսփոխանական ժողովի եզրափակիչ նիստին տեղի ունեցան նաեւ Ազգային վարչութեան Կրօնական եւ Քաղաքական ժողովներու մասնակի ընտրութիւններ: Կրօնական ժողովի անդամներ ընտրուեցան` Հրանդ ծ. վրդ. Թահանեան եւ Դանիէլ քհնյ. Մանճիկեան, իսկ Քաղաքական ժողովի անդամներ` գնդ. Արամ Սարաֆեան (վերընտրեալ), Յակոբ Ա. սրկ. Խաչատուրեան (վերընտրեալ), Ռաֆֆի Սամքիրանեան եւ Ալպերթ Սուլթանեան:

