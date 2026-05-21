Աևեւելեան Ա.Մ.Ն.-ի Առաջնորդ Վերընտրուեցաւ Անուշաւան Արք. Դանիէլեան
16 Մայիսին իր աւարտին հասաւ Հիւսիսային Ամերիկայի Արեւելեան թեմի Ազգային Երեսփոխանական ժողովը, որ վերընտրեց թեմի առաջնորդ Անուշաւան արք. Դանիէլեանը` պաշտօնավարութեան երրորդ քառամեակի մը համար:
Երեսփոխանական ժողովի եզրափակիչ նիստին տեղի ունեցան նաեւ Ազգային վարչութեան Կրօնական եւ Քաղաքական ժողովներու մասնակի ընտրութիւններ: Կրօնական ժողովի անդամներ ընտրուեցան` Հրանդ ծ. վրդ. Թահանեան եւ Դանիէլ քհնյ. Մանճիկեան, իսկ Քաղաքական ժողովի անդամներ` գնդ. Արամ Սարաֆեան (վերընտրեալ), Յակոբ Ա. սրկ. Խաչատուրեան (վերընտրեալ), Ռաֆֆի Սամքիրանեան եւ Ալպերթ Սուլթանեան: