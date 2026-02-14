Գլխաւոր

Ամենայն Հայոց Գարեգին Բ․ Կաթողիկոսին Արգիլուեցաւ Հայաստանի Տարածքէն Ելքը

hairenikFebruary 14, 2026Վերջին թարմացումը February 14, 2026
ԵՐԵՒԱՆ․- Շաբաթ, 14 Փետրուարին աննախադէպ դէպք մը արձանագրուած է։ Արդարեւ, Հ․Հ․ Դատախազութիւնը քրէական հետապնդում սկսած է Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս Գարեգին Բ․-ին  դէմ՝ Արման Սարոյեանի հետ կապուած դատական վճիռ կատարումը խոչընդոտելու մեղադրանքով։

Վեհափառ Հայրապետին արգիլուած է Հայաստանի տարածքէն դուրս գալը, որովհետեւ փորձ կը կատարուի ձախողեցնել Աւստրիոյ մէջ նախատեսուած եպիսկոպոսաց ժողովը։

«Սա իշխանութիւններուն կողմէ պատմականօրէն ամօթալի քայլ մըն է», կը նշէ փաստաբան Արա Զոհրապեան։

