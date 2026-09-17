ԱՆՈՒՇԱՒԱՆ ԱՐՔԵՊԻՍԿՈՊՈՍ ԴԱՆԻԷԼԵԱՆ ԱՅՑԵԼԵՑ ՈՒՍՏԸՐ
Կիրակի, 13 Սեպտեմբերին, Ա․Մ․Ն․ Արեւելեան Թեմի բարեջան Առաջնորդ՝ Գերշ. Տ. Անուշաւան Արքեպիսկոպոս, պատարագեց եւ քարոզեց Ուստըրի (Մասաչուսէց) Սուրբ Երրորդութիւն եկեղեցւոյ մէջ։ Յընթացս պատարագի, Առաջնորդ Սրբազան հայրը դպիր ձեռնադրեց Ռաֆֆի Թիքնըրը եւ աւագութեան տիտղոս շնորհեց Բարեշնորհ Պերճ Սրկ. Պարտիզպանեան, եւ այնուհետեւ Ռեհանի օրհնութիւն կատարեց։ Երգեցողութիւնը կատարեցին նորակազմ 5-9 տարեկան մանուկներ, որոնց սրտառուչ ձայնը առաւել եւս ամրապնդեց ներկաներուն հաւատքը։ Ս. Պատարագէն ետք, Առաջնորդ Սրբազան Հայրը հանդիպեցաւ նորակազմ դպրաց դասի անդամներուն եւ անոնց խմբավարուհի՝ Լինտա Պըլոքի հետ, որ մանրամասնօրէն բացատրեց, թէ ինչպէս մանուկները սորված ու իւրացուցած են պատարագի իմաստալից երգեցողութիւնը։
Յաւարտ Սուրբ Պատարագի, «Դանիէլեան» սրահին մէջ տեղի ունեցաւ եկեղեցւոյ 92-րդ տարեդարձին առթիւ պատշաճ ճաշկերոյթ։ Հանդիսավար Ռիչըրտ Կրինհոլ բարի գալուստ եւ բարի վայելում մաղթեց ներկաներուն, իսկ ատենապետուհի Նորա Թիքնըր շնորհակալութիւն յայտնեց բոլորին եւ քաջալերեց իւրաքանչիւրի մասնակցութիւնը եկեղեցւոյ կեանքին պայծառացման համար։ Գերապատիւ Տ․ Արտակ Ծայրագոյն Վարդապետ Արապեան՝ հոգեւոր հովիւը, առարկայական արժեւորում կատարելով անցեալի սերունդներու յանձնառութեան, կոչ ուղղեց որ գործակցութեամբ ծառայեն ի խնդիր յաջորդ սերունդներու առողջ աճման։
Առաջնորդ Սրբազան Հայրը, շնորհաւորելէ ետք եկեղեցւոյ հիմնադրութեան տարեդարձը, բարձրօրէն գնահատեց Հայր Սուրբին բացառիկ անձնուիրութիւնը, որ ամէն ջանք կը թափէ գաղութին աշխուժացման, որուն լաւագոյն վկայութիւնը հրեշտակաձայն մանուկներու պատարագի երգեցողութիւնն էր։ Իր կարգին, ան շեշտեց հրամայականը անսակարկ համագործակցութեան, նորանոր տեսլականով յառաջ տանելու գաղութին հոգեւոր, մակութային եւ ընկերային առաքելութիւնը։
Մանուկներու խումբը գործադրեց գեղարուեստական կոկիկ յայտագիր մը հայկական պարով եւ ժողովրդական երգերով։
Յայտագիրը աւարտեցաւ «Պահպանիչ» աղօթքով եւ «Կիլիկիա» երգով։