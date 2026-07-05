ՀԱՅ ԴԱՏԸ Կ՛ՈՂՋՈՒՆԷ ԹՈՒՐՔԻՈՅ ԴԷՄ ՊԱՏԺԱՄԻՋՈՑՆԵՐ ՈՐԴԵԳՐԵԼՈՒ ԱՌԱՋԱՐԿՆԵՐԸ
ՈՒԱՇԻՆԿԹԸՆ․- Հայ Դատի յանձնախումբը ողջունեց քոնկրէսականներ Տինա Թայթըսի, Մայք Լոլըրի եւ Պրետ Շըրմընի կողմէ Քոնկրէսին ներկայացուած այն առաջարկները, որոնք կը պահանջեն Թուրքիան հեռու պահել «Էֆ․ 35» ռազմական օդանաւերու արտադրութեան ծրագրէն եւ կը կասեցնեն Թուրքիոյ ռազմական օդանաւերու արդիական շարժակներ ծախելու ծրագիրը։
Հայ Դատի յանձնախումբը Ծերակոյտի Յատկացումներու յանձնախումբին ներկայացուց վկայութիւն մը՝ կոչ ընելով 2027ի ամավարկին մէջ նկատի առնել այնպիսի դրոյթներ, որոնք կը պահանջեն Պաքուի կողմէ ապօրինի կերպով պահուող հայ գերիներուն անյապաղ ազատ արձակումը, Արցախէն բռնի տեղահանուած հայերու վերադարձի իրաւունքի ապահովումը, Հայաստանին ապահովական յաւելեալ աջակցութեան տրամադրումը եւ Պաքուի համար նկատի առնուած ամերիկեան ռազմական օժանդակութեան սահմանափակումը։
Հայ Դատի յանձնախումբի կառավարական հարցերու վարիչ Թերեզա Երեմեան իր վկայութեան մէջ նշեց․ «Գրեթէ երեք տարի առաջ Ատրպէյճանի ռազմական գործողութիւններուն հետեւանքով Լեռնային Ղարաբաղի (Արցախի) ամբողջ բնիկ հայ բնակչութիւնը՝ 150,000 հայեր, բռնի տեղահանուեցաւ՝ ցեղային զտման գործողութեան հետեւանքով։ Պաքուն պատասխանատուութեան չենթարկելու Ուաշինկթընի դժկամութեան հետեւանքները չափազանց լուրջ են»։
Հայ Դատը կը պահանջէ առնուազն 100 միլիոն տոլար տրամադրել Արցախէն տեղահանուած հայերուն մարդասիրական, վերաբնակեցման եւ վերականգնման կարիքներուն, յոյժ կարեւոր նկատելով նաեւ աջակցութիւնը՝ տեղահանուած արցախահայութեան իրենց պատմական տուները վերադառնալու իրաւունքին։ Նաեւ, Հայ Դատը առնուազն 50 միլիոն տոլար կը պահանջէ Հայաստանի ապահովութիւնն ու ինքնիշխանութիւնը ամրապնդելու ջանքերուն, նշելով, որ Ատրպէյճան կը շարունակէ գրաւուած պահել Հայաստանի ինքնիշխան տարածքէն աւելի քան 240 քառակուսի քիլոմեթր։