Մահացաւ Երգչուհի Ռայսա Մկրտչեանը

ԵՐԵՒԱՆ․- 84 տարեկան հասակին, իր մահկանացուն կնքեց Հայաստանի Հանրապետութեան ժողովրդական արուեստագէտ, Մովսէս Խորենացիի մետալի եւ «Հայրենիքին մատուցած ծառայութիւններուն համար» Ա. աստիճանի շքանշանի արժանացած երգչուհի Ռայսա Մկրտչեանը։
Ծնած 25 Փետրուար 1942-ին, Սեւան քաղաքին մէջ, ան իր երաժշտական ուսումը ստացած է Երեւանի Ռ. Մելիքեանի անուան երաժշտական ուսումնարանին մէջ, ապա շարունակած է ուսումը Կոմիտասի անուան Երեւանի պետական երաժշտանոցին մէջ։ 1963-1968 թուականներուն ուսանած է նոյն երաժշտանոցի դաշնամուրի բաժանմունքին մէջ։
1968-էն սկսեալ ան եղած է Հայաստանի Հեռուստառատիոյի Պետական կոմիտէի էսթրատային նուագախումբի մեներգչուհին։
2002-էն ի վեր դասաւանդած է Կոմիտասի անուան Երեւանի պետական երաժշտանոցին մէջ, իր փորձառութիւնն ու գիտելիքները փոխանցելով նոր սերունդի երաժիշտներուն։
Իր արուեստագիտական գործունէութեան ընթացքին ձայնագրած է 400-է աւելի երգ, որոնց զգալի մասը կը պահպանուի Հայաստանի Հանրային Ռատիոյի եւ Հեռուստատեսութեան ձայնադարանի ոսկէ ֆոնտին մէջ։
Ռայսա Մկրտչեան բազմաթիւ համերգներով ելոյթ ունեցած է աշխարհի տարբեր երկիրներու եւ քաղաքներու մէջ։ Ան երգած է այնպիսի հեղինակաւոր բեմերու վրայ, ինչպէս Նիւ Եորքի Մեթրոփոլիթըն Օփերան եւ Քարնեկի Հոլը, ինչպէս նաեւ Սիտնիի, Մոնրէալի, Պէյրութի եւ Պուէնոս Այրէսի նշանաւոր համերգասրահներուն մէջ։
Ռայսա Մկրտչեանի մահը մեծ կորուստ մըն է հայկական երգարուեստին համար։ Իր հարուստ ձայնագրութիւններն ու անմոռանալի կատարումները պիտի շարունակեն ապրիլ որպէս հայ երաժշտական ժառանգութեան արժէքաւոր մասը։