«Պայքարը Կը Շարունակուի» Կարգախօսով Ջահերթ
ԵՐԵՒԱՆ,- 23 Ապրիլին, Հանրապետութեան հրապարակէն սկսաւ Հ․Յ․Դ․ Հայաստանի Երիտասարդական եւ «Նիկոլ Աղբալեան» ուսանողական միութիւններու նախաձեռնած աւանդական ջահերթը, որ այս տարի կը կրէր «Պայքարը կը շարունակուի» խորագիրը: Երթը կ՛առաջնորդէր հոգեւոր դասը: Երթին մասնակցողները Հանրապետութեան հրապարակին մէջ այրեցին Թուրքիոյ դրօշակը։
Մասնակցողները բարձրացուցած էին դրօշները այն երկիրներուն, որոնք ճանչցած են Հայոց Ցեղասպանութիւնը:
Ծիծեռնակաբերդի յուշահամալիրին մէջ երթին մասնակիցները մէկ վայրկեան լռութեամբ յարգանքի տուրք մատուցեցին Հայոց Ցեղասպանութեան աւելի քան 1.5 միլիոն սուրբ նահատակներու յիշատակին: Երթին մասնակիցները ծաղիկներ զետեղեցին անմար կրակին շուրջ: Տեղի ունեցաւ հոգեհանգստեան կարգ:
Երթէն առաջ,Հանրապետութեան հրապարակին վրայ խօսք առաւ Հ․Յ․Դ․ Հայաստանի Գերագոյն մարմնի ներկայացուցիչ, «Հայաստան» խմբակցութեան պատգամաւոր Իշխան Սաղաթէլեանը:
Խօսքեր արտասանեցին նաեւ Հ.Յ.Դ.-ի անդամ Սեւակ Նազարեանը եւ Հայաստանի Երիտասարդական միութեան Կեդրոնական վարչութեան ներկայացուցիչ Ժորա Աւտալեանը: