Ուաթըրթաունի Մէջ Յիշատակի Օրուան Շքերթ
ՈՒԱԹԸՐԹԱՈՒՆ (Մասաչուսէց)․- Երկուշաբթի, Մայիս 25-ին, տեղի ունեցաւ տարեկան դրութեամբ կատարուող Յիշատակի Օրուան շքերթը, որուն մասնակցեցան Ուաթըրթաունի վեթերանները, երիտասարդական մարզական խումբերը եւ այլ համայնքային կազմակերպութիւններ, որոնց կարգին տեղւոյն հայորդիները։
Ամէն տարի Ուաթըրթաունը յարգանքի տուրք կը մատուցէ ներկայ եւ անցեալ զինուորականներուն Յիշատակի Օուան շքերթով։ Երթը սկսաւ կէսօրին, Ուաթըրթաունի Քաղաքապետարանէն (149 Main St.), ապա շարունակուեցաւ դէպի աջ՝ Waverley Avenue, եւ ապա աջ՝ Orchard Street, եւ աւարտեցաւ Victory Field-ի մօտ։
Շրջանի հայ գաղութը, իր կարգին մասնակցեցաւ այս շքերթին, որու աւարտին կատարուեցաւ հանդիսաւոր արարողութիւն՝ Ուաթըրթաունի վեթերաններու խմբակցութեան մասնակցութեամբ։