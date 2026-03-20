Լրահոս

ՆԻՒ ՃԸՐԶԻ․- Հսկումի Արարողութեան Սրբոց Վարդանանց Եկեղեցւոյ Մէջ

hairenikMarch 20, 2026Վերջին թարմացումը March 20, 2026
0 Less than a minute

Ուրբաթ, 13 Մարտին, մասնակցութեամբ Ա․Մ․Ն․ Արեւելեան Թեմի բարեջան Առաջնորդ՝ Գերշ. Տ. Անուշաւան Արքեպիսկոպոս Դանիէլեանի, տեղի ունեցաւ հսկումի արարողութեան Սրբոց Վարդանանց (Ռիճֆիլտ, Նիւ Ճըրզի) եկեղեցւոյ մէջ։

Արարողութենէն ետք, տեղի ունեցաւ հիւրասիրութիւն։ Համայնքի քոյր կազմակերպութեանց շարքին, այս անգամ հիւրասիրութեան պատրաստութիւնը ստանձնած էր «Համազգային»ը։ Եկեղեցւոյ երիտասարդները ներկայացուցին սուրբ գրային ընթերցումներէ բաղկացած յայտագիր մը։

Իր խօսքին մէջ, Առաջնորդ Սրբազան Հայրը իր գնահատանքը արտայայտեց եկեղեցւոյ եւ «Համազգային»ի համագործակցութեան։

Հաւաքոյթը փակուեցաւ եկեղեցւոյ հոգեւոր հովիւ՝ Հոգշ. Տ. Վաչէ Վրդ. Պալըգճեանի օրհնութեամբ։

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button