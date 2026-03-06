«ՄԻՒԶԻՔԸԼ ԱՐՄԻՆԻԱ»-Ի 41-ՐԴ ՏԱՐԵԿԱՆ ՀԱՄԵՐԳԸ՝ ՄԱՐՏ 15-ԻՆ
Կիրակի, Մարտ 15-ին, տեղի պիտի ունենայ Ազգային Առաջնորդարանի «Միւզիքըլ Արմինիա» ծրագրի 41-րդ տարեկան համերգը, Նիւ Եորքի Քարնըկի Հոլի «Ուէյլ» համերգասրահին մէջ։ Այս տարուան համերգին մաս պիտի կազմեն երիտասարդ ջութակահար Անժելինա Թոզեան եւ դաշնակահար Սէյրան Թոզեան։
«Միւզիքլ Արմինիա» հաստատուած է 1982-ին Թեմի նախկին Առաջնորդներէն՝ լուսահոգի Մեսրոպ Արք. Աշճեանի, եւ Առաջնորդարանի Տիկնանց Միութեան կողմէ։ Անոր նպատակն է քաջալերել երիտասարդ հայ արուեստագէտներ եւ հայ երգահաններու երաժշտութեան կատարումը։ Վերջին քառասնամեակին, ծրագրի մեկնաբաններէն շատերը յաջող դէմքեր դարձած են իրենց ասպարէզին մէջ։
Յայտագիրը կ՛ընդգրկէ գործեր Ռախմանինովէն, Էլկարէն, Հայտընէն, Ռավելէն, Խաչատուրեանէն եւ Կոմիտասէն։
Տոմսերուն գիները 35 եւ 25 տոլար են։ Տոմսակներու համար կարելի դիմել Քարնըկի Հոլին, հեռաձայնելով 212-247-7800 թիւին կամ այցելելով www.carnegiehall.org կայքէջը։