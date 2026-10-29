Մոսկուայի Մէջ Հանդիպում՝ «Միասնական Ռուսաստան» եւ «Արդար Ռուսաստան» Կուսակցութիւններու Ներկայացուցիչներուն Հետ

\r\n\r\n\r\n\r\n\u0540.\u0545.\u0534. \u0532\u056b\u0582\u0580\u0578\u0575\u056b \u0576\u0565\u0580\u056f\u0561\u0575\u0561\u0581\u0578\u0582\u0581\u056b\u0579 \u0531\u0580\u0574\u0567\u0576 \u054c\u0578\u0582\u057d\u057f\u0561\u0574\u0565\u0561\u0576, \u0540.\u0545.\u0534. \u0532\u056b\u0582\u0580\u0578\u0575\u056b \u0561\u0576\u0564\u0561\u0574 \u054d\u0565\u0582\u0561\u0576 \u0534\u0561\u0576\u056b\u0567\u056c\u0565\u0561\u0576 \u0565\u0582 \u0540.\u0545.\u0534. \u0540\u0561\u0575\u0561\u057d\u057f\u0561\u0576\u056b \u0533\u0565\u0580\u0561\u0563\u0578\u0575\u0576 \u0574\u0561\u0580\u0574\u056b\u0576\u056b \u0576\u0565\u0580\u056f\u0561\u0575\u0561\u0581\u0578\u0582\u0581\u056b\u0579 \u053b\u0577\u056d\u0561\u0576 \u054d\u0561\u0572\u0561\u0569\u0567\u056c\u0565\u0561\u0576, \u0544\u0578\u057d\u056f\u0578\u0582\u0561 \u056f\u0561\u057f\u0561\u0580\u0561\u056e \u0561\u0577\u056d\u0561\u057f\u0561\u0576\u0584\u0561\u0575\u056b\u0576 \u0561\u0575\u0581\u0565\u056c\u0578\u0582\u0569\u0565\u0561\u0576 \u056e\u056b\u0580\u0567\u0576 \u0576\u0565\u0580\u057d, \u054c\u0578\u0582\u057d\u0561\u057d\u057f\u0561\u0576\u056b \u0574\u0567\u057b \u0570\u0561\u0576\u0564\u056b\u057a\u0578\u0582\u0574\u0576\u0565\u0580 \u0578\u0582\u0576\u0565\u0581\u0561\u0576 \u00ab\u0544\u056b\u0561\u057d\u0576\u0561\u056f\u0561\u0576 \u054c\u0578\u0582\u057d\u0561\u057d\u057f\u0561\u0576\u00bb \u0565\u0582 \u00ab\u0531\u0580\u0564\u0561\u0580 \u054c\u0578\u0582\u057d\u0561\u057d\u057f\u0561\u0576\u00bb \u056f\u0578\u0582\u057d\u0561\u056f\u0581\u0578\u0582\u0569\u056b\u0582\u0576\u0576\u0565\u0580\u0578\u0582 \u0576\u0565\u0580\u056f\u0561\u0575\u0561\u0581\u0578\u0582\u0581\u056b\u0579\u0576\u0565\u0580\u0578\u0582\u0576 \u0570\u0565\u057f\u0589\r\n\r\n\u0540\u0561\u0576\u0564\u056b\u057a\u0578\u0582\u0574\u0576\u0565\u0580\u0578\u0582\u0576 \u0568\u0576\u0569\u0561\u0581\u0584\u056b\u0576 \u0584\u0576\u0576\u0561\u0580\u056f\u0578\u0582\u0565\u0581\u0561\u0576 \u0583\u0578\u056d\u0561\u0564\u0561\u0580\u0571 \u0570\u0565\u057f\u0561\u0584\u0580\u0584\u0580\u0578\u0582\u0569\u056b\u0582\u0576 \u057d\u057f\u0565\u0572\u056e\u0578\u0572 \u0570\u0561\u0580\u0581\u0565\u0580, \u056b\u0576\u0579\u057a\u0567\u057d \u0576\u0561\u0565\u0582 \u0570\u0561\u0575-\u057c\u0578\u0582\u057d\u0561\u056f\u0561\u0576 \u0565\u0580\u056f\u056f\u0578\u0572\u0574 \u0575\u0561\u0580\u0561\u0562\u0565\u0580\u0578\u0582\u0569\u056b\u0582\u0576\u0576\u0565\u0580\u0578\u0582 \u0566\u0561\u0580\u0563\u0561\u0581\u0574\u0561\u0576\u00a0 \u0570\u0565\u057c\u0561\u0576\u056f\u0561\u0580\u0576\u0565\u0580\u0578\u0582\u0576 \u0561\u057c\u0576\u0579\u0578\u0582\u0578\u0572 \u056d\u0576\u0564\u056b\u0580\u0576\u0565\u0580\u0589\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n