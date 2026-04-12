ՄԻՋՆԱԴԱՐԵԱՆ ՀԱՅ ՎԱՆԱԿԱՆԻՆ ԱՂԵՐՍԸ՝ ԳԱՅԹԱԿՂՈՒԹԵԱՆ ՍՏՈՒԵՐՆԵՐՈՒ ԵՒ ՇՆՈՐՀԻ ԼՈՅՍԻՆ ՄԻՋԵՒ

hairenikApril 12, 2026Վերջին թարմացումը April 12, 2026
Դոկտ. Աբէլ քհնյ. Մանուկեան

Պաթոն Ռուժ, 12 ապրիլ 2026

Նոր կիրակի կամ Կրկնազատիկ

Քրիստոնէական հոգեւորութիւնը (spiritua­lity) կը վերաբերի հոգեւոր կեանքի այն ձեւին, որուն կեդրոնը կը կազմէ Յիսուս Քրիստոսի հետ հաւատաւոր մարդուն անձնական կամ համայնքի մը հաւաքա­կան յարաբերութիւնը։ Ան պարզապէս վե­րազանցական (transcendental) որոնում մը չէ, այլ Քրիստոսի մէջ Աստուծոյ յայտնու­թեան շնորհքով տրուած յստակ պատաս­խան մը։ Անոր մէջ անտեսանելին կը դառ­նայ տեսանելի, անըմբռնելին՝ հաղորդելի, անհասանելին՝ մերձաւոր, իսկ հեռուն՝ մօ­տիկ։ Այն ինչ աչքը չի կրնար տեսնել, զայն կ’ըմբռնէ սիրտը։

Ի տարբերութիւն զուտ իմաստասիրական կամ վերացական տարատեսակ տեսու­թիւններու, քրիստոնէական հոգեւորու­թիւնը գերազանցապէս ունի Աստուծոյ հետ կապ ստեղծելու եւ այդ յարաբե­րութեան մէջ մնալու բնոյթ։ Ան կեանքի իմաստի որոնման մէջ մարդ արարածը չ’ընկալեր իբրեւ մեկուսացած ենթակայ, այլ որպէս Աստուծոյ դիմաց կանգնած բա­նաւոր էակ մը, որ կոչուած է մնալու յա­րատեւ յարաբերութեան մէջ իր Արարիչին հետ։ Այս յարաբերութիւնը միակողմանի չէ, այլ երկխօսական է․ մարդը զԱստուած կը փնտռէ, որովհետեւ արդէն իսկ կը գիտակցի եւ իր ներսիդին կը զգայ, որ ինք նախապէս կոչուած է Աստուծմէ։ Այս իմաստով, քրիստոնէական հոգեւորութիւնը միշտ անդրադարձ մըն է՝ մարդու ազատ եւ գիտակից պատասխանը զինք կանխող, փնտռող եւ իրեն դիմող Աստուծոյ նախաձեռնու­թեան։

Հոգեւորութիւնը կ’ընդգրկէ եկեղեցական կեանքի բոլոր ոլորտները։ Ան իր գերազանց արտայայտութիւնը կը գտնէ յատկապէս Եկեղեցւոյ պաշտամունքային կեանքին, այսինքն՝ սուրբ պատարագի, խորհրդակատարութեանց, ժամապաշտութեանց եւ աղօթասացու­թեան մէջ։ Այս սրբազան արարողութիւնները պարզապէս հաւատքի վերացական անդրա­դարձներ չեն, այլ ամէնօրեայ ապրուած իրականութիւններ։ Այսպիսով սուրբ պատարագն ու եկեղեցական միւս արարողութիւններէն ամէն մէկը առանձին-առանձին տօնախմբու­թիւններ են, որոնց միջոցով հաւատաւոր մարդը կը հանդիպի իր հաւատքին սեւեռակէտը հանդիսացող Քրիստոսի հետ՝ աղօթքով, խօսքով ու զանազան խորհրդանշաններով։ Այս իրողութիւնը յատկապէս խտացած է Եկեղեցւոյ եօթ սրբազան խորհուրդներուն՝ մկրտու­թեան, դրոշմի, ապաշխարութեան, հաղորդութեան, ձեռնարդութեան, պսակի եւ հիւան­դաց կարգի կամ վերջին օծումի արարողութեանց իրականացման մէջ. անոնք աստուա­ծային անտեսանելի շնորհքի տեսանելի նշաններ են, որոնց միջոցով կրօնազգած մարդը մասնակից կը դառնայ Քրիստոսի փրկարար եւ վերափոխող զօրութեան։

Ի դէպ պէտք է ըսել, որ նշուած սրբազան խորհուրդներուն եօթը թիւը Հռոմէական կաթո­ղիկէ եկեղեցւոյ դպրոցական (scholastic) աստուածաբանութեան շրջանակներէն ներս միայն միջնադարուն սահմանուեցաւ, իսկ սուրբ Գրիգոր Տաթեւացիով ԺԴ.-ԺԵ. դարերուն ան տեղ գտաւ նաեւ Հայ եկեղեցւոյ ծիսական աւանդութեան մէջ։ Մինչդեռ, իսկութեան մէջ, անոնց թիւը շատ աւելի է, եւ բոլորն ալ անտեսանելի խորհուրդներու տեսանելի նշան­ներ են ու կը վկայեն Եկեղեցւոյ կեանքին մէջ աստուածային առատազեղ շնորհներու առ­կայութեան մասին՝ ծառայելով մարդու փրկութեան նպատակին։

Հոգեւորութիւնը նաեւ առանձնապէս կ՚արտայայտուի աղօթքին մէջ՝ թէ՛ անձնական եւ թէ՛ համայնքային իմաստով։ Աղօթքին մէջ մարդը Աստուծոյ հետ կը մտնէ կենդանի երկխօ­սութեան մէջ՝ գոհութեամբ, փառաբանութեամբ, ողբով եւ աղերսով։ Յատկապէս ժամեր­գութեանց մէջ կը պարզուի, թէ ինչպէ՛ս ամբողջ կեանքն ու ժամանակը ինքնին ձեւա­ւորուած եւ ներթափանցուած են Աստուծոյ ներկայութեան խորհուրդով։

Հայց. առաք. եկեղեցին ունի հարուստ եւ բազմակողմանի հոգեւոր աւանդոյթ։ Սոյնը առա­ւելապէս դրսեւորուած է իր ծիսակարգին, ինչպէս նաեւ ամէնօրեայ պաշտամունքներուն մէջ, ինչպիսիք են գիշերային, առաւօտեան, արեւագալի, ճաշու (երրորդ, վեցերորդ եւ ին­ներորդ ժամերու համար), երեկոյեան, խաղաղական եւ հանգստեան ժամերգութիւնները։ Ժամանակի այս կառուցուածքը կ’արտացոլացնէ աստուածաբանական այն ըմբռնումը, որ եկեղեցական կեանքին մէջ ժամանակը ինքնին սրբագործուած երեւոյթ մըն է։ Օրուան իւրաքանչիւր հատուածին կը հաղորդուի հոգեւոր նշանակութիւն եւ ան կը կապուի Աս­տուծոյ հետ։ Այսպիսով՝ կեանքի առօրեան չի վերանար, այլ կը ներթափանցուի ու կը փո­խակերպուի Աստուծոյ պարգեւած շնորհներով։

Եկեղեցական ժամապաշտութիւնները կազմուած են սաղմոսներէ, աղօթքներէ, Հին եւ Նոր կտակարաններէն քաղուած ընթերցումներէ, օրհնութիւններէ, քարոզներէ, գովաբանու­թեան եւ բարեխօսութեան քարոզներէ, ինչպէս նաեւ շարականներէ, տաղերէ ու մեղեդինե­րէ, որոնք հաւատացեալներուն կը հաղորդեն հոգեւոր սնունդ եւ կ’ուղորդեն զիրենք վարե­լու իրենց քրիստոնէավայել կեանքի առօրեան։ Այս արարողակարգերուն մէջ կը խտանայ հաւատացեալ բազմաթիւ սերունդներու փորձառութիւնը։ Անոնք միայն անհատական բա­րեպաշտութեան արտայայտութիւններ չեն, այլ միաժամանակ մաս կը կազմեն ազգի մը հաւաքական յիշողութեան, ուր քրիստոնէական հաւատքի ճշմարտութիւնը կոփուած է պատմութեամբ եւ հաստատուած՝ ձեռք բերուած մշակութային ժառանգութեամբ։

Թէեւ նշուած ժամերգութիւնները,– որոնք բաշխուած էին օրուան ինը ժամերուն վրայ,– անցեալին լիարժէքօրէն ամէն օր եւ առանց բացառութեան կը կատարուէին՝ մանաւանդ անապատներէ եւ վանական միաբանութիւններէ ներս, ժամանակի հոլովոյթին մէջ ենթար­կուեցան որոշակի փոփոխութիւններու։ Այսօր գործնական նկատառումներէ մեկնելով Հայ եկեղեցին կանոնաւոր կերպով կ’իրականացնէ գիշերային, առաւօտեան եւ երեկոյեան ժա­մերգութիւնները, մինչդեռ արեւագալի, խաղաղական եւ հանգստեան արարողութիւնները սովորաբար կը կատարուին Մեծ պահքի շրջանին՝ ամէն չորեքշաբթի եւ ուրբաթ օրերուն։ Ճաշու երեք ժամերգութիւնները նոյնպէս կը կատարուին Մեծ պահքի միջոցին՝ սկսելով առաջին չորեքշաբթի օրէն մինչեւ Աւագ հինգշաբթի, ապա սուրբծննդեան եւ Զատկի ճրա­գալոյցներուն։ Հոս պէտք է նշել, որ հակառակ այս փոփոխութիւններուն, այս ոգեշնչող ժա­մերգութիւններուն բովանդակային նշանակութիւնը կը մնայ անփոփոխ՝ օրուան հաղոր­դելով մասնաւոր կառուցուածք, իսկ կեանքին՝ հոգեւոր կարգ։

Վերոնշեալ ժամերգութիւններէն յատկապէս տպաւորիչ է հանգստեան արարողութիւնը։ Ինչպէս վերոգրեալ յիշուեցաւ, ան կը կատարուի Մեծ պահքի ամէն չորեքշաբթի եւ ուրբաթ օրերու երեկոյեան ժամերուն՝ խաղաղական ժամերգութենէն անմիջապէս ետք։ Ըստ աւանդութեան՝ այս ժամերգութեան աւարտին աւագերէց հոգեւորականը կը կանգնի վա­րագոյրով ծածկուած խորանին (փակեալ խորան) առջեւ եւ միջնադարեան հաւատաւոր հայ վանականին բառերով ու դարերու խորքէն աւանդուած սրտայոյզ մեղեդիով կ’երգէ «Փառք քեզ, Տէր Աստուած մեր»[1] աղերսը՝ Աստուծմէ խնդրելով մեղաց թողութիւն, օրհ­նութիւն, պաշտպանութիւն եւ խաղաղութիւն։ Այս ջերմեռանդ աղերսին մէջ ի յայտ կու գայ մարդկային գոյութեան ամբողջ լարուածութիւնը՝ մեղքի ծանրութեան տակ մղած ապարդիւն գոյապայքարը ընդդէմ իր մահկանացու բնութեան եւ սահմանափակ կարողու­թիւններուն։ Բայց միաժամանակ այստեղ կը բացայայտուին մարդու՝ ներդաշնակութեան եւ կատարելութեան հասնելու խոր տենչը, խաղաղութեան ծարաւը եւ Աստուծոյ մերձաւո­րութեան մէջ մնալու աննահանջ յոյսը։

Այս աղերսը, ահաւասիկ, մեզի կու տայ ամբողջական պատկերացում մը քրիստոնէական հոգեւորութեան էութեան մասին։ Ան մարդ արարածը չի ներկայացներ որպէս ինքնաբաւ եւ իր գոյութիւնը առանձնապէս իր կարողութիւններով ձեւաւորող «ճարտարապետ» մը, այլ էակ մը, որ միանշանակ կարօտ է աստուածային շնորհքին։ Իմաստասիրական առու­մով՝ այստեղ կը բացայայտուի մարդկային ինքնաբաւութեան սահմանը․ մարդը ի վիճակի չէ ինքզինք փրկելու իր սեփական ուժերով։ Աստուածաբանական իմաստով, սակայն, այս սահմանը փաստ մը չէ թերութեան, այլ Աստուծոյ հետ կապի մէջ մնալու հնարաւորութիւն։ Սոյն յարաբերութեան մէջ մարդը կը դառնայ ընկալունակ հանդէպ այն շնորհին, զոր չի բխիր իրմէ եւ ինք ամենեւին չի կրնար ձեռք բերել զայն իր սեփական ուժերով։ Ան Աստուծ­մէ կը շնորհուի որպէս շնորհ ի վերայ շնորհաց, կեանք եւ առաւել եւս կեանք։

Այսպիսով, միջնադարու հայ վանականը իր աղերսով կը բացայայտէ մարդկային գոյու­թեան մասին խոր ճշմարտութիւն մը։ Ան անհատ մարդուն կեանքի իրավիճակը կը կապէ երկնային իրականութեան եւ յոյսի հետ։ Այստեղ ժամանակի եւ յաւերժութեան, վախի, երկիւղի եւ վստահութեան, մեղքի եւ փրկութեան միջեւ առկայ լարուած յարաբերութիւնը չի չքանար, այլ խորազգած ապրումներով ու հաւատքով կը ներկայացուի Աստուծոյ ողոր­մածութեան։ Ահաւասիկ ճիշդ այստեղ ամբողջութեամբ հասկնալի կը դառնայ առկայ ա­ղերսին մնայուն նշանակութիւնը։

Արդ ներհայեցողաբար հետեւինք հանգստաեան ժամերգութեան վերջաւորութեան հնչող այս աղերսի հոգեւոր իմաստին ու գոյաբանական խորութեան՝ ուշադիր ընթերցելով ա­ւանդուած ամբողջական աղերսը իր գրաբար բնագրով եւ արեւմտահայերէն թարգմանու­թեամբ.

 

«Փառք քեզ, Տէր Աստուած մեր, որ պար­գեւեցեր զօրս զայս բարեաւ եւ խաղաղու­թեամբ անցուցանել:

Մարդասէր Աստուած զառաջակայ գիշերս, որ ի վերայ մեր գալոց է, ի մեղաց փրկեա, ի չարեաց ազատեա, եւ ի գործս բարիս ա­ռաջնորդեա:

Առաւօտու օրհնութեանցն եւ փառաբանու­թեանցն արժանի արա զամենայն հաւա­տացեալս անուանդ քում սրբոյ եւ պահեա ի խաղաղութեան:

Տէր Աստուած մեր, տուր զքո խաղաղու­թիւնդ ամենայն աշխարհի, բարձ զցասումն եւ զպատուհասն ի յարարածոցս:

Ողորմեա հարց եւ եղբարց մերոց կենդան­եաց եւ հանգուցելոց:

Ողորմեա զեկեղեցի շինողաց, երախտաւո­րաց, պտղատուից, սպասաւորաց եւ այնո­ցիկ, որք ընդ հովանեաւ սրբոյ եկեղեցւոյ են հանգուցեալ:

Տէր Աստուած, օգնեա թագաւորացն քրիս­տոնէից եւ իշխանացն բարեպաշտից, զօ­րաց եւ զաւակաց նոցին պահելով ի խա­ղա­ղութեան:

Տէր Աստուած մեր, պահեա զառաջնորդս եւ զեղբայրութիւնս մեր ամբողջ եւ անխռով ի կամս ողորմութեան քոյ:

Նշանաւ սուրբ եւ պատուական խաչիւ քոյ հալածեա զերեւելի եւ զաներեւոյթ թշնամին ի սահմանաց մերոց եւ ի բնակութենէս մեր­մէ:

Փրկեա զմեզ ի հրոյն յաւիտենից. եւ քեզ փառք յաւիտեանս. ամէն»:

«Փա՜ռք քեզ, Տէ՛ր Աստուած մեր, որ պար­գեւեցիր այս օրը բարով եւ խաղաղութեամբ անցընել:

Մարդասէ՛ր Աստուած, յառաջիկայ գիշերը, որ մեր վրայ պիտի գայ, մեղքերէ փրկէ՛, չարէն ազատէ՛ եւ բարի գործերու առաջ­նորդէ:

Առաւօտեան օրհնութեանց եւ փառաբանու­թեանց արժանի ըրէ Քու սուրբ անուան բո­լոր հաւատացողներս եւ պահէ՛ խաղաղու­թեան մէջ:

Տէ՛ր Աստուած մեր, տո՜ւր Քու խաղաղու­թիւնը ամբողջ աշխարհին եւ վերցո՜ւր ցա­սումը եւ պատուհասը Քու արարածներէն:

Ողորմի՛ր մեր հայրերուն եւ եղբայրներուն` ողջերուն եւ հանգուցեալներուն:

Ողորմի՛ր եկեղեցի կառուցողներուն, բարե­րարներուն, բարիք պարգեւողներուն, սպա­սաւորներուն եւ սուրբ եկեղեցւոյ հովանիին ներքոյ հանգուցեալներուն:

Տէ՛ր Աստուած, օգնէ՛ քրիստոնեայ թագա­ւորներուն եւ բարեպաշտ իշխաններուն` ա­նոնց զօրքերն ու զաւակները պահելով խա­ղաղութեան մէջ:

Տէ՛ր Աստուած մեր, Քու կամքի ողորմու­թեամբ անվնաս եւ անխռով պահէ՛ մեր ա­ռաջնորդներն ու [վանական] եղբայրու­թիւնները [միաբանութիւնները]:

Սուրբ եւ պատուական խաչիդ նշանով մեր սահմաններէն եւ բնակութեան վայրէն հա­լածէ՛ երեւելի եւ աներեւոյթ թշնամին:

Փրկէ՛ մեզ յաւիտենական հուրէն եւ քեզի փա՜ռք յաւիտեանս. ամէն»:

Վերոգրեալը, ինչպէս արդէն նշուեցաւ, Հայ եկեղեցւոյ խաղաղական ժամերգութեան ան­բաժան մէկ մասը կը կազմէ ու կը դրսեւորէ միջնադարեան խորհրդապաշտութեան ա­ռինքնող գեղեցկութիւնը։ Անոր մէջ կը խտանայ քրիստոնէական հոգեւորութեան հիմնա­կան ատաղձը՝ ներկայացնելով կուռ, անձնական եւ միաժամանակ տիեզերական դիմում մը առ Աստուած։ Արդարեւ, ան բարեպաշտութեան եզակի արգասիք մըն է, որ ցերեկէն գիշեր, առօրեայ արտաքին գործունէութենէ դէպի ներքին ինքնամփոփում, ժամանակաւո­րէն դէպի յաւիտենութիւն կը հրաւիրէ կրօնազգած մարդը՝ տալով ճշմարիտ աստուած­պաշտութեան կենդանի վկայութիւն մը։

Աստուծոյ ուղղուած փառաբանական նախաբանն իսկ արդէն կ’ուրուագծէ կրօնական հիմնարար սկզբունք մը. անցնող օրը կ’ընկալուի ոչ իբրեւ ինքնին տրուած բնական երե­ւոյթ մը, այլ գերազանցապէս աստուածային պարգեւ։ Այստեղ ժամանակի ընկալումը ժա­մերու եւ վայրկեաններու յաջորդական շարունակականութիւն չէ, այլ շնորհքի տարածք։ Աստուծոյ փառք տալով՝ օրը «բարեաւ եւ խաղաղութեամբ» անցընելուն համար, աղօթա­սաց վանականը ինքնաբերաբար կ’ընդունի իր սեփական ուժերուն սահմանափակ ըլլալու փաստը, նաեւ իրեն հանդէպ Տիրոջ ցուցաբերած աստուածային հոգատարութիւնը։ Այս­պիսով երեկոն կը դառնայ ոչ միայն լուռ ներամփոփումի պահ մը, այլեւ հոգեւոր ինքնա­հայեցողու­թեան եւ հաշուետւութեան ժամադրավայր։

Վրայ հասնող գիշերուան հետ ի յայտ կու գայ ուրիշ հիմնական նիւթ մը. գիշերը ոչ միայն օրուան բնական մէկ մասն է, այլ բազմակողմանի խորհրդանիշ։ Ան կը խոր­հրդանշէ անդորրութիւն եւ հանգիստ, բայց նաեւ անորոշութիւն, անապահովութիւն, փորձութիւն եւ մերձաւորութիւն հանդէպ անծանօթին ու անյայտին։ Հոս պէտք չէ մոռնալ սուրբ Ներսէս Շնորհալի հայրապետի «Նայեաց սիրով» շարականի «Փրկեա՛ զանձինս ի փորձանաց ի խաւարի շրջող դիւաց» արտայայտութիւնը։ Ուստի այս եկդիմի իրավիճակին մէջ, ուր մէկ կողմէ հանգիստ ու խաղաղութիւն կ’ընձեռէ, սակայն միւս կողմէ՝ չարէն փորձուելու գայ­թակղութիւն, իր անձը Տիրոջ ողորմածութեան յանձնած վանականը իր մեղքերու քա­ւութեան համար թողութիւն եւ չարի փորձութենէն պահպանութիւն կը հայցէ։ Այսպիսով մարդ արարածը այստեղ կ’ընկալուի իբրեւ էակ մը, որ միանշանակ Աստուծոյ օգնութեան կը կարօտի՝ ոչ միայն գոյատեւելու, այլեւ ներքնապէս վերանորոգուելու համար։ Յատկա­նշական է, որ այս բացառիկ աղերսը չարի փորձութեան դէմ ընդամէնը պաշտպանութիւն խնդրելով չի սահմանափակուիր, այլ հոգեւին հանդէս կու գայ դրական կոչով՝ «բարի գոր­ծեր» իրականացնելու յանձնառութեամբ։ Քրիստոնէական կեանքը այստեղ կը հասկցուի իբրեւ կենսայորդ ընթացք՝ հրաւէր մը վճռականապէս հրաժարելու մեղքերէ եւ ուղղելու թէ՛ անձնական եւ թէ՛ համայնքային գործունէութիւնը՝ բարեգործութեանց իրականացումով։

Արդարեւ, ինքնաբաւ հաւատքը եւ անձնակեդրոն ապաշխարութիւնը չեն կրնար փրկու­թեան երաշխիք դառնալ, եթէ անոնք չեն արգասաւորուիր պատուաստուելով եղբայրասի­րութեան եւ բարեգործութեան պտուղներով։ Հետեւեալը կեդրոնական նիւթ մըն է քրիստո­նէական վարդապետութեան մէջ, որուն գերազանց դրսեւորումներէն մին կը հանդիսանայ, ահաւասիկ, նաեւ միջնադարու հայ վանականին առկայ աղերսը։

Սոյնը ստէպ կը գերազանցէ անհատականին սահմանները։ Ան կ’ընդարձակուի՝ դառնալով բարեխօսութիւն, որ իր մէջ կը ներառէ բոլոր հաւատացեալները եւ անոնցմէ անդին՝ ամ­բողջ արարչութիւնը։ Այս ընդլայնումը կը բացայայտէ եկեղեցաբանական բացառիկ ըն­կալում մը, թէ անհատը երբեք մեկուսացած կանգնած չէ Աստուծոյ առջեւ, այլ միշտ իբրեւ նոյնարժէք անդամը աւելի մեծ համայնքին, որ համախմբուած է Տիրոջ Խորհուրդին եւ Անոր փրկարար ներկայութեան առջեւ։

Արդարեւ, քրիստոնէական ըմբռնումով հաւատքը երբեք զուտ անձնական ձեռնարկ չէ։ Մարդը Աստուծոյ առջեւ չի ներկայանար որպէս մեկուսացած անհատ, այլ միշտ իբրեւ աւելի մեծ համայնքի կամ հաւաքականութեան մէկ մասը՝ Եկեղեցւոյ, իր մերձաւորներուն եւ նոյնիսկ ամբողջ արարչութեան առնչութեամբ։ Անոր աղօթքը, կեանքն ու փրկութիւնը կապուած են ուրիշներու հետ, այնպէս որ Եկեղեցւոյ կեանքին մէջ «ես»-ը միշտ կը ներառէ նաեւ «մենք» հասկացութիւնը։ Սոյնը կը նշանակէ, որ ճշմարիտ հաւատքը չի կրնար սահ­մանափակուիլ լոկ ներքին ապրումով, այլ պայմանականօրէն կը դրսեւորուի համայնքային կեանքով, բարեխօսութեամբ եւ մերձաւորներուն հանդէպ գործնական սիրով։

Միջնադարեան հայ վանականի առկայ աղերսին մէջ առանձնապէս տպաւորիչ է նաեւ ներգրաւուածութիւնը ողջերուն եւ հանգուցեալներուն, որոնք միասնաբար կը յանձ­նուին Աստուծոյ ողորմածութեան։ Այստեղ զգալի կը դառնայ մահէն այն կողմ գոյութիւն ունեցող քրիստոնէական համայնքը, որ ներկայութեան կը վերածուի այս աղերսին մէջ։

Ի դէպ, այս առնչութեամբ հարկ է նկատի ունենալ Եկեղեցւոյ այն վարդապետութիւնը, որ ան յաղթական եւ զինուորեալ եկեղեցիներու միասնութենէ կազմուած է՝ անդենական սուրբերու եւ ասդենական հաւատացեալներու ողջ բազմութեամբ։ Դարեր շարունակ Քրիստոսով յաղթանակած սուրբերը՝ յաղթական Եկեղեցին, սիրոյ անընդհատ հաղոր­դակցութեան մէջ կը գտնուի զինուորեալ Եկեղեցիին հետ, իսկ այդ հաղորդակցութեան լաւագոյն արտայայտութիւնը աղօթքն է, որուն նաեւ կ’անդրադառնայ հանգստեան ժա­մերգութեան մէջ հնչող այս աղերսը։

Ամբողջ աշխարհի համար խաղաղութեան հայցը կը կազմէ առկայ աղերսին մէկ այլ գա­գաթնակէտը։ Որքա՜ն ժամանակահունչ կը հնչէ ան այս օրերուն, երբ այսօրուան աշխարհի զանազան երկիրներու մէջ բռնկած պատերազմները զանգուածային կործանումներու եւ բիւրաւոր անմեղներու մահուան ու ամբողջ ընտանիքներու, նոյնիսկ ժողովուրդներու ոչնչացման պատճառ կը դառնան։ Սակայն խաղաղութիւնը այստեղ չի հասկցուիր իբրեւ լոկ հակամարտութեան բացակայութիւն, այլ իբրեւ կարգ ու կանոնի եւ հաշտութեան հա­մապարփակ իրավիճակ։ Ան կը ներառէ թէ՛ մարդը եւ թէ՛ ամբողջ արարչութիւնը՝ արտա­յայտելով փրկութեան խոր տենչ մը, որ կը գերազանցէ զուտ քաղաքականութեան սահ­մանները։ Այս համաթեքսթին մէջ կը յայտնուի նաեւ իշխողներու, քաղաքական գործիչ­ներու, նաեւ պատասխանատու անձանց համար բարեխօսութիւնը։ Ան կը վկայէ այն գի­տակցութիւնը, որ խաղաղութիւնն ու արդարութիւնը ոչ միայն անհատական, այլեւ հասա­րակական տարողութիւն ունին, որոնք միանշանակ կարիքն ունին աստուածային առաջ­նորդութեան։ Խաղաղութիւնը կ’իրագործուի միայն արդարութեան հիմքին վրայ։ Իսկ ա­նոր վերջին երաշխաւորը մարդը չի կրնար ըլլալ, այլ բացառապէս Աստուած։

Աղերսին առանձնայատուկ տարրերէն մէկն ալ հոգեւոր պայքարի նիւթն է։ «Երեւելի եւ աներեւոյթ թշնամին» հեռացնելու հայցը կը մատնանշէ աշխարհընկալում մը, ուր չարը իր կործանարար դրսեւորումը կը գտնէ թէ՛ արտաքին եւ թէ՛ ներքին կերպարանքներով։ Մար­դը կը գտնուի մշտական պայքարի մէջ, զոր չի կրնար յաղթահարել միայն իր սեփական ուժերով։ Այս խորապատկերին վրայ խաչը կը յայտնուի իբրեւ Քրիստոսի մեղսաքաւիչ ար­եամբ սրբագործուած փրկարար նշան։ Ան միայն տառապանքի խորհրդանիշ չէ, այլ նաեւ չարի ուժերուն դէմ եւ մահու զօրութեան վրայ Քրիստոսի հարաշափառ յարութեան խոր­հուրդով իրականացած յաղթանակ։ Քրիստոնեան կը հաւատայ, որ խաչին միջոցով կոր­ծանած են դժոխքն ու խաւարի իշխանութիւնը, սակայն ոչ բռնութեամբ, այլ Փրկիչին անձ­նուիրութեամբ ու սիրով։

Հանգստեան ժամերգութենէն քաղուած աղերսին եզրափակիչ մասը մեր հայեացքը կ’ուղ­ղէ դէպի վերջնական իրականութիւն։ «Յաւիտենական հուրէն» փրկուելու պաղատանքը կը գերազանցէ մեր ներկայ գոյութեան սահմանները եւ զայն կը դիտարկէ վախճանաբա­նական հոգեւոր ընկալումով։ Մարդկային կեանքը այստեղ կը ներկայացուի իբրեւ ուղեւո­րութիւն մը դէպի վերջնական նպատակակէտ, որ գերազանցապէս գերիվեր է մարդկային նիւթական յարաբարութիւններու ոլորտէն՝ անցնելով աստուածային մերձաւորութեան եւ շնորհքի իրականութեան մէջ։ Ահաւասիկ, այսպիսով, աղերսը իր գագաթնակէտին կը հաս­նի փառաբանութեամբ՝ «Եւ Քեզ փա՜ռք յաւիտեանս. ամէն»։

Մարդկային բոլոր աղօթքներն ու յոյսերը, ի վերջոյ, իրենց գագաթնակէտին կը հասնին Աս­տուծոյ փառաբանութեամբ, քանի որ հոն տեսանելի կը դառնան հաւատքի իսկական իմաստն ու նպատակը։ Հարցը միայն այն չէ, որ Աստուած կը կատարէ մեր ցանկութիւննե­րը։ Այո՛, խնդրանքն ու յոյսը աղօթքի անբաժանելի տարրերն են, բայց անոնք չեն կազմեր անոր էական հիմքը։ Վերջապէս ամէն ինչ կ’առաջնորդէ մարդը զԱստուած փնտռելու եւ զԱյն ճանչնալու նպատակին։

Ճշմարիտ աղօթքին ու փառաբանութեան մէջ մարդը այնուհետեւ չի կեդրոնանար այն ցանկութեան վրայ, թէ ինք ինչ կը խնդրէ եւ կամ ինչ կ’ուզէ ստանալ, այլ բովանդակ ինքնա­նուիրումով կ’ուղղուի դէպի Աստուած՝ միայն ու միայն անձկայրեաց բաղձալով համակ միանալ Անոր հետ, սուրբ Գրիգոր Նարեկացիի անզուգական բառերով՝ «Կապեալ ընդ շնորհիդ ի քեզ միանալ անբաժանելի»[2]։

Մարդը իր գոյութեան վերեւ կը ճանչնայ Աստուծոյ մեծութիւնը, իրեն հանդէպ ունեցած Անոր անսպառ սէրը, բարութիւնն ու իր կեանքին մէջ անընդմիջելի ներկայութիւնը։ Այսպիսով ակնյայտ կը դառնայ հաւատքի խորագոյն իմաստը Աստուծոյ հետ այն յարա­բերութեան, որ կը բնորոշուի ոչ թէ պարզապէս Իրմէ ինչ-որ բան խնդրողի, ընդունողի կամ ստացողի կարգավիճակով, այլ Իր ներկայութեան միացողի եւ Իր շնորհին մէջ յաւիտենա­պէս փրկուողի գոյավիճակով:

Իր ամբողջութեան մէջ այս աղերսը կ’արտացոլացնէ հոգեւոր զգայուն ներաշխարհ մը, ուր կը համատեղուին երախտագիտութիւնն ու աղաչանքը, անձնական բարեպաշտութիւնն ու տիեզերական հեռանկարը, ներկան ու յաւերժութիւնը։ Յատկապես Մեծ պահքի շրջանին, ինչու չէ նաեւ այլ առիթներով, ան կը ստանայ առանձնայատուկ նշանակութիւն՝ դառնալով իսկական ապաշխարութեան, զգօնութեան եւ վստահութեան դպրոց։ Աղօթող մարդը կը սորվի ինքզինք ազատել առօրեայ կեանքի նիւթական ու բարոյական բոլոր տեսակի բեռ­ներէ, տարաբնոյթ հոգերէ ու պայմանաւորուածութիւններէ, եւ իր ամբողջ էութեամբ կը յանձնուի Աստուծոյ՝ գիտակցելով, որ իւրաքանչիւր երեկոյ վերջնական անցումի նախա­պատկեր մըն է, իսկ իւրաքանչիւր առաւօտ՝ աստուածային շնորհքի նոր պարգեւ մը։

Արդարեւ, միջնադարեան հայ վանականին այս սրտեռանդ աղերսը հանդէս կու գայ ժա­մանակի բոլոր սահմանները գերազանցող մնայուն պատգամով մը․ ան կ’առաջնորդէ հա­ւատաւոր մարդը դէպի խոնարհութեան, յոյսի, սիրոյ եւ խաղաղութեան կենսաձեւի՝ կեց­ուածք, որ կը ներթափանցէ առօրեային մէջ եւ միաժամանակ զայն կը բարձրացնէ երկ­րաւորէն դէպի երկնաւոր, ժամանակաւորէն դէպի յաւիտենական, նիւթականէն դէպի վե­րազանցական իրականութիւն։

Մարդ արարածը ներքուստ մշտապէս անհանգիստ է՝ լեցուն որոնումով եւ իր գոյութեան իմաստը բացայայտելու տենչով։ Այս անհանգստութիւնը կը խաղաղի միայն այն ժամա­նակ, երբ ան կը գտնէ իր միութիւնը գերագոյն ճշմարտութեան հետ՝ այն սկզբնաղբիւրին, որ բուն իմաստն է կեանքին եւ հիմքը բոլոր գոյերուն։ Արդարեւ, միայն Աստուծոյ մշտա­կան մերձաւորութեան եւ անմիջական յարաբերութեան մէջ է, որ մարդը կը գտնէ իր իսկա­կան «ես»-ը, բովանդակ ինքնութիւնը եւ լիարժէք ամբողջականութիւնը։

 [1] Տե՛ս «Ժամագիրք», Կաթողիկոսութիւն Հայոց Մեծի Տանն Կիլիկիոյ, Անթիլիաս, Լիբանան, 1980, էջ 266։

[2] Գրիգոր Նարեկացի, «Մատեան ողբերգութեան», Բան ԻԴ.

