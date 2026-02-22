Լրահոս
Մարկ Նշանեանի Մասին Ժապաւէնի Անդրանիկ Ցուցադրութիւն՝ Լոս Անճելըսի Մէջ
Յառաջիկայ Մարտ 5-ին (երեկոյեան ժամը 7-էն 9) , համագործակցութեամբ Լոս Անճելըսի Գալիֆորնիոյ համալսարանին (UCLA – Նարեկացի ամպիոն եւ Փրամիս հիմնարկ) եւ Հայկական Ուսումնասիրութիւններու Հիմնարկին (NAASR), տեղի պիտի ունենայ սփիւռքահայ փիլիսոփայ եւ գրականագէտ Մարկ Նշանեանի մասին ժապաւէնի անդրանիկ ցուցադրութիւնը:
Այս վաւերագրական բնոյթ ունեցող ժապաւէնին բեմադրիչն է Հրայր Անմահունի (Էօլմեսեքեան): Սրահին հասցէն է.-
Melnitz Hall, James Bridges Theater
235 Charles E Young Dr E
Los Angeles, CA 90095
Տոմսերը ապահովելու համար.- https://forms.international.ucla.edu/sites/forms/ApplicationForm.aspx?1341VZ0Yg3go4MKez5Fxb0EbIkDxnjmZp5QD-yfwKAo=