Հայագիտութիւն Մագիստրոսական Ծրագիր` Հայագիտական Համակողմանի Գիտելիքի Կարելիութիւն
Երեւանի պետական համալսարանի պատմութեան բաժանմունքին մէջ գործող Հայագիտութիւն մագիստրոսական կրթական ծրագիրը նպատակ ունի ձեւաւորել հայագիտութեան տարբեր ոլորտներու մէջ մասնագիտացած գիտակրթական մարդուժ եւ պատրաստել մասնագէտներ, որոնք պիտի կարենան արդիւնաւէտ գործունէութիւն ծաւալել թէ՛ Հայաստանի եւ թէ՛ ալ սփիւռքի մէջ:
Ծրագիրին նպատակներուն, բովանդակութեան եւ շրջանաւարտներուն համար առկայ կարելիութիւններուն մասին յաւելեալ մանրամասնութիւններ ունենալու համար Երեւանի պետական համալսարանի պատմութեան բաժանմունքին կողմէն հարցազրոյց կատարուած է կրթական ծրագիրի մշակող եւ համակարգող, Հայոց պատմութեան ամպիոնի փրոֆեսէօր, պատմական գիտութիւններու դոկտոր Արման Եղիազարեանին եւ ծրագիրի առաջին տարուան մագիստրոսի ուսանող Վահան Մանճիկեանին հետ:
Ծրագիրին նպատակն ու բովանդակութիւնը
Արման Եղիազարեան կը նշէ, որ Հայագիտութիւն մագիստրոսական ծրագիրը նախատեսուած է ուսանողներուն հայագիտութեան բաղկացուցիչ գիտակարգերու վերաբերեալ համապարփակ գիտելիքներ փոխանցելու համար: Անոնք կը ներառեն` Հայոց պատմութիւնը, հայոց լեզուն, հայ գրականութիւնը, հայ մշակոյթը եւ հայկական սփիւռքը:
Բացի հիմնարար գիտելիքներէն` ծրագիրը նպատակ ունի նաեւ ձեւաւորել մանկավարժներ եւ կրթական մշակներ, որոնք պիտի կարողանան աշխատիլ Հայաստանի եւ սփիւռքի կրթական հաստատութիւններուն մէջ:
«Կրթական ծրագիրին հիմնական նպատակներէն է ուսանողներուն տրամադրել հայագիտութեան առանձին գիտակարգերու արդի նուաճումներու վերաբերեալ հիմնարար գիտելիքներ, ձեւաւորել այդ գիտակարգերուն հիմնախնդիրներուն ամբողջական պատկերացում եւ հաղորդել հետազօտական աշխատանքի համար անհրաժեշտ գիտատեսական ու մեթոտական հմտութիւններ», կ՛ընդգծէ Եղիազարեան:
Ուսումնառութեան ընթացքին ուսանողները ոչ միայն կը ծանօթանան հայագիտութեան հիմնական ուղղութիւններուն, այլ նաեւ կը սորվին իրականացնել մասնագիտական հետազօտութիւններ, աշխատիլ աղբիւրներու հետ եւ վերլուծել արդիական խնդիրներ:
Ինչո՞վ կը զատորոշուի այս ծրագիրը
Արման Եղիազարեանի համաձայն, այս ծրագիրին մէջ հայագէտներու պատրաստութիւնը մէկ կողմէ կը նախատեսէ համապատասխան ոլորտները ապահովել բարձրորակ մարդուժով, իսկ միւս կողմէ` ձեւաւորել գիտական ու փորձագիտական հանրոյթ: Հայագիտութիւն մագիստրոսական ծրագիրը ճիշդ այդ գործընթացի կարեւոր հարթակներէն մէկն է: «Հայագէտներու պատրաստութեան համակարգուած հարթակը ԵՊՀ-էն ներս ձեւաւորուեցաւ 2014 թուականին, երբ Համազգային հայ կրթական եւ մշակութային միութեան հետ համագործակցութեամբ ստեղծուեցաւ ծրագիրը: Անոր հիմնական նպատակը ոլորտը մասնագէտներով համալրելն էր, յատկապէս` սփիւռքի դպրոցներուն համար հայագիտութեան որակաւոր մասնագէտներ պատրաստելը», կը նշէ ան:
Ծրագիրի կարեւոր առանձնայատկութիւններէն է այն, որ կը համատեղէ կաճառական (ակադեմական) գիտելիքը եւ կիրառական ուղղուածութիւնը. շրջանաւարտները կրնան նաեւ աշխատիլ կրթական, մշակութային, գիտահետազօտական բնագաւառներուն եւ պետական հաստատութիւններուն մէջ:
Շրջանաւարտներու փորձառութիւնն ու հեռանկարները
Ծրագիրը մինչ օրս տուած է շուրջ 70 շրջանաւարտ: Անոնց փոխանցուած են հայագիտութեան հիմնական գիտական ճիւղերու վերաբերեալ համակարգային գիտելիքներ, խորքային պատկերացումներ հայագիտական հիմնահարցերու մասին եւ մասնագիտական հետազօտութիւններու համար անհրաժեշտ պատրաստութիւն:
«Այդ գիտելիքներու շնորհիւ` մեր շրջանաւարտները պատասխանատու մասնագիտական աշխատանքի լծուած են Հայաստանի եւ սփիւռքի կրթական ու գիտական հաստատութիւններու մէջ, ինչպէս նաեւ` Հայաստանի պետական համակարգին մէջ», կ՛ըսէ Արման Եղիազարեան:
Ան դիտել կու տայ, որ շրջանաւարտները կարելիութիւն ունին նաեւ շարունակելու կրթութիւնը ասպիրանտուրայի մէջ` Հայոց պատմութեան, մշակոյթի, հայոց լեզուի եւ գրականութեան կամ յարակից այլ մասնագիտութիւններով:
Հայագիտութեան զարգացումը` որպէս երկարաժամկէտ նպատակ
Զրոյցի աւարտին Արման Եղիազարեան կը շեշտէ, որ Հայագիտութիւն մագիստրոսական ծրագիրը միայն կրթական նախագիծ չէ, այլ անիկա կը նպատակադրէ` հայագիտական գիտելիքի պահպանում, զարգացում եւ յաջորդ սերունդներուն փոխանցում: «Հայագիտութեան զարգացումը կարելի է միայն այն պարագային, երբ կը կազմաւորուի մասնագէտներու կայուն եւ որակեալ մարդուժ: Մեր ծրագիրը այդ ճամբուն կարեւոր օղակներէն մէկն է», կ՛եզրափակէ ան:
Հայագիտութեան բազմաճիւղ բնոյթը`
իբրեւ կարեւոր բացայայտում
Սուրիայէն Հայաստան ժամանած ԵՊՀ Հայագիտութիւն մագիստրոսական ծրագիրի առաջին տարուան ուսանող Վահան Մանճիկեան կը յայտնէ, որ ուսումնառութեան սկիզբը իր հետաքրքրութիւնները հիմնականօրէն ուղղուած էին բանասիրական նիւթերու` լեզուաբանութեան, բարբառագիտութեան, ձեւաբանութեան, գրականագիտութեան եւ այլն… «Այդ ոլորտները յատկապէս զիս կը գրաւէին, եւ սկիզբը կը կարծէի, թէ իմ հիմնական հետաքրքրութիւններս ու հետագայ ուսումնասիրութիւններս ճիշդ այդ ուղղութեամբ պիտի զարգանան», կը նշէ ան:
Սակայն ծրագիրին ընթացքին, ուսանողին դիտարկումով, ամէնէն հետաքրքրական բացայայտումներէն մէկը դարձաւ այն, որ Երեւանի պետական համալսարանի պատմութեան բաժանմունքի Հայագիտութիւն ծրագիրը բազմաճիւղ բնոյթ ունի: «Այն կը միաւորէ լեզուաբանութիւնը, գրականագիտութիւնը, պատմութիւնը, մշակոյթը եւ սփիւռքագիտութիւնը` կարելիութիւն տալով հայութեան վերաբերող հարցերը դիտարկել տարբեր տեսանկիւններէ», կ՛ընդգծէ ուսանողը:
Ժամանակի ընթացքին Վահան Մանճիկեան առաւել եւս գիտակցեցաւ, որ հայագիտութեան տարբեր ճիւղերը կարելի չէ ամբողջովին առանձնացնել իրարմէ. արդարեւ, լեզուն, գրականութիւնը, մշակոյթն ու պատմութիւնը փոխկապակցուած են, եւ մէկուն խորքային ուսումնասիրութիւնը յաճախ կը պահանջէ միւսներու իմացութիւնը: «Ճիշդ այս գիտակցութիւնը զիս կրկին մօտեցուց պատմութեան, թէեւ մինչ այդ որոշ չափով հեռացած էի այդ ոլորտէն: Ի վերջոյ, իմ մագիստրոսական աւարտաճառիս նիւթը նոյնպէս ընտրեցի Հայոց պատմութեան շրջանակներէն, որովհետեւ անիկա կարելիութիւն կու տայ համադրել ծրագիրի ընթացքին մեզի փոխանցուած տարբեր գիտելիքներն ու հետազօտական հմտութիւնները», կը նշէ ուսանողը:
Վահան Մանճիկեանի համաձայն, ծրագիրին կարեւոր այլ առանձնայատկութիւններէն է այն, որ ուսանողները ոչ միայն գիտելիքներ կը ստանան հայագիտութեան տարբեր բնագաւառներու մասին, այլ նաեւ կը սորվին ինչպէս կատարել գիտական հետազօտութիւն: «Դասընթացքներու եւ յատկապէս գիտական սեմինարներուն շրջանակներէն ներս կը ծանօթանանք գիտական աշխատանքի մեթոտաբանութեան, կը սորվինք` աղբիւրներ օգտագործել, հետազօտութիւններ կատարել, գրել գիտական յօդուածներ եւ ներկայացնել անոնց արդիւնքները», կ՛ընդգծէ ան:
Ուսանող դիտել կու տայ, որ այս ընթացքին ձեռք կը բերեն հետազօտական կարեւոր հմտութիւններ` սորվելով ձեւակերպել գիտական խնդիրներ, վերլուծել եւ մեկնաբանել տուեալներ, կատարել ինքնուրոյն ուսումնասիրութիւններ եւ կիրարկել գիտական աշխատանքի տարբեր եղանակներ: «Այս ամբողջ գործընթացին մէջ մեր դասախօսները մնայուն կերպով կ՛աջակցին եւ կ՛ուղղորդեն մեզ` նպաստելով մեր մասնագիտական եւ հետազօտական կարողութիւններու զարգացումին»:
Հայագիտութեան տարբեր ճիւղերը Միաձուլուած են
Այսօր, ինչպէս ուսանողը կը խոստովանի, դժուար է առանձնացնել միայն մէկ ուղղութիւն: «Թէեւ իմ հետազօտական աշխատանքս կապուած է Հայոց պատմութեան հետ, բայց եւ այնպէս ծրագիրին ընթացքին աւելի կարեւոր դարձաւ այն գիտակցութիւնը, որ հայագիտութեան տարբեր ճիւղերը կը լրացնեն եւ կը հարստացնեն զիրար: Լեզուն, գրականութիւնը, մշակոյթը, պատմութիւնը եւ սփիւռքագիտութիւնը միասին կը ձեւաւորեն հայութեան վերաբերեալ ամբողջական պատկերացումը: Ճիշդ այդ ամբողջականութիւնն է, որ ինծի համար ամէնէն արժէքաւորն է այս ծրագիրին մէջ, եւ այդ պատճառով հայագիտութեան բոլոր բաղադրիչները այսօր կարեւոր տեղ ունին իմ հետաքրքրութեանս շրջագիծին մէջ», կը յայտնէ ան:
Ծրագիրին դերը` Հայաստանի եւ սփիւռքի կրթական ու մշակութային կեանքին մէջ
Վահան Մանճիկեանի կարծիքով, Հայագիտութիւն ծրագիրը կարեւոր դեր ունի թէ՛ Հայաստանի, թէ՛ սփիւռքի կրթական եւ մշակութային կեանքին մէջ: «Հայաստանի պարագային, անիկա կրնայ նպաստել արեւմտահայերէնի աւելի լայն տարածումին ու մատչելիութեան, ինչպէս նաեւ` արեւմտահայ գրականութեան, գրողներու եւ մշակութային ժառանգութեան առաւել խոր ճանաչումին», կը նշէ ուսանողը: Ան կը շեշտէ, որ ծրագիրին շրջանաւարտները կրնան կարեւոր դեր կատարել` իրենց գիտելիքներն ու փորձառութիւնը փոխանցելով կրթական եւ մշակութային տարբեր հարթակներու վրայ: Ասկէ բացի` ծրագիրը կրնայ է որակեալ ուսուցիչներ պատրաստել Հայաստանի դպրոցներուն համար` թէ՛ պատմութեան, թէ՛ մայրենի լեզուի եւ այլ նիւթերու:
Ուսանողը յատկապէս կարեւոր կը նկատէ այս ծրագիրին նշանակութիւնը սփիւռքի մէջ: «Այնտեղ, ուր հայրենիքը ֆիզիքապէս ներկայ չէ մեր առօրեային մէջ, հայրենիքի հող չկայ մեր ոտքերուն տակ, հայոց լեզուի, մշակոյթի եւ ինքնութեան պահպանումի պատասխանատուութիւնը մեծապէս դրուած է կրթական հաստատութեանց եւ ուսուցիչներու ուսերուն»: Հայագիտութիւն ծրագիրը, ըստ Վ. Մանճիկեանին, ճիշդ այդպիսի մասնագէտներ պատրաստելու նպատակ ունի` զանոնք զինելով անհրաժեշտ գիտելիքներով եւ հմտութիւններով, որպէսզի կարողանան շարունակել հայապահպանութեան կարեւոր առաքելութիւնը տարբեր համայնքներէ ներս: «Այդ առումով, ծրագիրը կամուրջ է Հայաստանի ու սփիւռքի միջեւ եւ կը նպաստէ հայկական մշակութային ու կրթական միասնական տարածքի ձեւաւորման», կ՛աւելցնէ ան:
Վահան Մանճիկեանի համար յատկապէս կարեւոր է, որ մեծ ուշադրութեան կ՛արժանանայ արեւմտահայերէնը: «Ծրագիրի ղեկավարն ու դասախօսները միշտ խրախուսած են զիս, որ մագիստրոսական աւարտաճառս գրեմ արեւմտահայերէնով: Նոյնիսկ առանձին դասընթացքներու շրջանակներէն ներս հետազօտական աշխատանքները արեւմտահայերէնով կատարելու քաջալերանքը ինծի համար շատ ոգեւորիչ էր», կը պատմէ ուսանողը: Աւելի՛ն. ծրագիրով կ՛ուսումնասիրուին` սփիւռքահայ գրականութիւն, մեսրոպեան ուղղագրութիւն, արեւելահայերէնի եւ արեւմտահայերէնի համադրական քերականութիւն, արեւմտահայերէնի արդի վիճակը եւ այլ յարակից նիւթեր: «Այսպիսի դասընթացքներ ոչ միայն կը խորացնեն մասնագիտական գիտելիքները, այլ նաեւ կը մղեն ուսանողը` անդրադառնալու արեւմտահայերէնի պահպանման եւ զարգացումին կարեւորութեան», կ՛ընդգծէ ուսանողը:
Ան կը յիշեցնէ նաեւ, որ այսօրուան սփիւռքը արդէն ունի նոր դիմագիծ, որ էապէս կը տարբերի աւանդական սփիւռքէն, քանի որ անիկա վերջին տասնամեակներուն համալրուած եւ հարստացած է Հայաստանէն արտագաղթած հայերով: «Այս նոր իրողութիւնը նոր մարտահրաւէրներ եւ կարելիութիւններ կը ստեղծէ հայապահպանութեան, կրթութեան եւ լեզուական քաղաքականութեան ոլորտներուն մէջ», կը նշէ ան: Այս համածիրէն ներս Վահան Մանճիկեան յատկապէս կարեւոր կը նկատէ, որ ծրագիրին մէջ կ՛ուսումնասիրուի ինչպէս արեւմտահայերէնը, այնպէս ալ արեւելահայերէնը` հայոց գրական լեզուի երկու ճիւղերը, իւրաքանչիւրին առանձնայատկութիւններն ու փոխյարաբերութիւնները: «Նոյն ձեւով կը ծանօթանանք թէ՛ մեսրոպեան, թէ՛ արդի ուղղագրութիւններուն, կը բաղդատենք զանոնք եւ կը հասկնանք անոնց կիրարկութեան ոլորտներն ու նշանակութիւնը հայկական տարբեր համայնքներու մէջ: Նաեւ կ՛ուսումնասիրենք հին գաղթավայրերու եւ ժամանակակից սփիւռքահայ համայնքներու պատմութիւնը», կը նշէ ան:
Վահան Մանճիկեանի գնահատումով, այսպիսի մօտեցումը ուսանողներուն կարելիութիւն կու տայ աւելի լիակատար պատկերացում կազմել ժամանակակից հայութեան եւ անոր բազմազան իրականութեանց մասին: «Անիկա կը ձեւաւորէ աւելի լայն մտահորիզոն, կը զարգացնէ վերլուծական մտածողութիւնը եւ ապագայ մասնագէտներուն կու տայ այնպիսի գիտելիքներ ու հմտութիւններ, որոնք անհրաժեշտ են թէ՛ Հայաստանի, թէ՛ սփիւռքի կրթական եւ մշակութային միջավայրերուն մէջ արդիւնաւէտ գործունէութիւն ծաւալելու համար», կ՛եզրափակէ ան:
Ի՞նչ պէտք է գիտնայ ապագայ դիմորդը
Անդրադառնալով ապագայ դիմորդներուն` Վահան Մանճիկեանը կը նշէ, որ կարեւորագոյնը մեծ գիտելիքներ ունենալը չէ, այլ հետաքրքրութիւն ու սէր` հայոց լեզուի, պատմութեան եւ մշակոյթի նկատմամբ: «Եթէ դիմորդը կը գիտակցի ազգային ինքնութեան պահպանման կարեւորութեան եւ կը փափաքի աւելի խորութեամբ ճանչնալ հայկական ժառանգութիւնը, ապա այս ծրագիրը կրնայ շատ հետաքրքրական եւ օգտակար ըլլալ անոր համար», կ՛ընդգծէ ան:
Վ. Մանճիկեան կը յայտնէ, որ ծրագիրի ընթացքին ուսանողները կը ստանան անհրաժեշտ գիտելիքներ հայագիտութեան տարբեր ոլորտներու վերաբերեալ, ձեռք կը բերեն հետազօտական եւ մասնագիտական հմտութիւններ, ուստի նախապէս ամէն ինչ իմանալը պարտադիր չէ: «Աւելի կարեւոր է պատրաստակամութիւնը` սորվելու, ուսումնասիրելու եւ նոր գիտելիքներ ամբարելու», կը նշէ ան` համոզում յայտնելով, որ ծրագիրին աւարտին ուսանողը ոչ միայն մասնագիտական գիտելիքներով կը հարստանայ, այլ նաեւ աւելի խորապէս կը գիտակցին հայոց լեզուի, մշակոյթի եւ ազգային արժէքներու իմաստին ու անոնց պահպանման կարեւորութեան:
Հայագիտութիւն Ծրագիրի Յաջողութիւնը
Մեր Երիտասարդ Յաջողած Ուսուցիչներն Են
Երեւանի պետական համալսարանի պատմութեան բաժանմունքին կողմէ ինծի` իբրեւ ուսանող եւ պատուարժան դասախօսիս` Արման Եղիազարեանի հետ կատարուած հարցազրոյցը համալրելու, այս ծրագիրի իրագործման մէջ Համազգայինի հետ համագործակցութիւնը լուսարձակի տակ առնելու նպատակով, ինչպէս նաեւ ըլլալով Համազգայինի կրթաթոշակառու` փափաքեցայ այս ծրագիրին մասին յաւելեալ տեղեկութիւններ քաղել Համազգայինի Կեդրոնական վարչութեան ատենապետ Զաքար Քեշիշեանէն, իրազեկ դառնալ անոր տեսակէտներուն, Համազգայինի մօտեցումներուն` առ ի երախտագիտութիւն եւ բարձր գնահատելով այս ծրագիրին շարունակականութեան կարեւորութիւնը:
ՎԱՀԱՆ Կ. ՄԱՆՃԻԿԵԱՆ
Հայագիտութեան Կարեւորութիւնը Համազգայինին Համար
Հայագիտական կրթութիւնը եւ հայագիտութեան վերաբերող ամէն ինչ` լեզու, գրականութիւն, Հայոց պատմութիւն եւ այլն, Համազգայինի համար առաջին օրէն իսկ` հիմնադիր սերունդէն սկսեալ, առանցքային եղած են եւ` յատուկ ուշադրութեան արժանացած: Արդարեւ, Համազգայինը նախանձախնդիր եղած է հայագիտութեան վերաբերող տարբեր ծրագիրներու իրականացման, միութեան առաջնային նպատակներու մարզը եղած է այս մէկը, որուն գործնական դրսեւորումները եղած են հայագիտական հիմնարկներ` Համազգայինի հայագիտութեան բարձրագոյն հիմնարկը, որ գործած է Պէյրութի մէջ եւ մեծ դերակատարութիւն ունեցած է սփիւռքի համար ուսուցիչներու, խմբագիրներու, հայագէտներու, մտաւորականներու պատրաստութեան, իսկ ներկայիս Սուրիոյ մէջ կը գործէ Հայագիտական հիմնարկ: Հայերէնին, հայ գրականութեան, մշակոյթին եւ հայագիտութեան զարկ տալու եւ զանոնք պահպանելու նպատակով կը գործեն նաեւ «Բագին» գրական պարբերաթերթն ու «Վահէ Սէթեան» հրատարակչատունը եւ այլ հրատարակութիւններ, ունեցած ենք եւ ունինք նաեւ հայոց լեզուն եւ մշակոյթը տարածող բազմաթիւ այլ նախաձեռնութիւններ:
Եւ անշուշտ այս ծրագիրները մեծապէս արդիւնաւորուած են, որովհետեւ մեր հայագիտականներու շրջանաւարտները ամէն տեղ են, երկրագունդի վրայ ուր որ հայկական դպրոց կայ, հայկական թերթ կայ, անոնք պաշտօնի վրայ են:
Համազգայինի Գործակցութիւնը ԵՊՀ-ի Հետ
Համազգային հայ կրթական եւ մշակութային միութեան կողմէ Երեւանի պետական համալսարանի հետ տարիներ շարունակ կ՛իրականացուին տարբեր կրթական ու գիտական նախաձեռնութիւններ: Կարեւոր տեղ կը գրաւէ Հայագիտութիւն մագիստրոսական կրթական ծրագիրը: Ծրագիրը կը գործէ 2013 թուականէն, իսկ 2014-ին ստորագրուած է համագործակցութեան համաձայնագիր, որ մինչեւ օրս ի զօրու է:
Համազգայինի այդ օրերու Կեդրոնական վարչութիւնը որոշեց այս քայլին դիմել ուսուցիչ պատրաստելու, մասնագիտական ուսում ապահովելու, ինչպէս նաեւ վկայականը աւելի հիմնաւոր դարձնելու նպատակով:
Ժամանակը ցոյց տուաւ, որ այս որոշումը արդիւնաւէտ էր, որովհետեւ այդ ծրագիրին հետեւորդ աւելի քան տասնեակ մը շրջանաւարտներ այսօր Լիբանանի, Կիպրոսի, Ֆրանսայի մէջ եւ այլուր հայոց լեզուի ու Հայոց պատմութեան մեր երիտասարդ լաւագոյն ուսուցիչներն են:
Իւրաքանչիւր հայորդի, որ կ՛ուզէ Հայոց պատմութեան, հայոց լեզուի ու հայ գրականութեան ուսուցիչ դառնալ նախ իրենց երկրին մէջ, օրինակի համար` Լիբանանի պարագային, Հայկազեան համալսարանի մէջ, որուն հետ Համազգայինը համաձայնութիւն ունի, կրնայ եռամեայ ծրագիրին հետեւիլ եւ ձեռք բերել պսակաւոր արուեստի վկայական, որուն զուգահեռ անհրաժեշտ է teaching diplom ունենալը, որպէսզի այնուհետեւ այս համաձայնագիրի ծիրէն ներս մեկնի Հայաստան եւ հոն երկու տարի մագիստրոսական ծրագրի հետեւելով` համարժէք մագիստրոսական աստիճան ստանայ:
Անոնք աւարտելէ ետք, առնուազն` եօթնամեայ յանձնառութեամբ մը, կը վերադառնան սփիւռքի տարբեր դպրոցներու մէջ հայերէնի եւ Հայոց պատմութեան ուսուցիչ ըլլալու նպատակով: Ուսանողութեան տարիներուն Համազգայինը կը հոգայ անոնց կրթական ծախսերը:
Պէտք է ըսել, որ այս ծրագիրն ալ սերտուած է յատուկ արեւմտահայերու համար, համալսարանին մէջ անոնք կը տիրանան անհրաժեշտ այն գիտելիքներուն, կը հետեւին այնպիսի դասանիւթերու, որոնք աւելի մասնագիտական են եւ յարիր ու օգտակար են սփիւռքին:
Ծրագիրի էութիւնը ա՛յս է, եւ անոր յաջողութեան ապացոյցը Հայագիտութենէն շրջանաւարտ այն երիտասարդ ուսուցիչներն են, որոնք ամէնուրեք են, սիրուած ու փնտռուած են եւ իրենց առաքելութեան նկատմամբ ունին բարձր գիտակցութիւն:
Ի՞նչը Հայ Երիտասարդը Պիտի Քաջալերէ` Այս Ծրագիրին Հետեւելու
Պէտք է ըսել, որ անշուշտ շատ չէ թիւը մասնակցողներուն, եւ այդ մէկը ակնկալելի է ու բնական, որովհետեւ ուսուցչութիւնը այն ասպարէզն է, որ չի հարստացներ նիւթապէս, բայց կ՛ապրեցնէ, փաստը այն է, որ ուսուցիչները կարելիութիւն ունին ապրուստ ապահովելու: Համազգայինը` իբրեւ սկզբունք, իր դպրոցներու հայերէնի, Հայոց պատմութեան եւ հայագիտական նիւթերու ուսուցիչներուն 25 առ հարիւր յաւելում կը կատարէ ամսականին վրայ, քան այլ նիւթերու` ուսողութեան, քիմիագիտութեան եւ այլնի:
Համազգայինը նոյնիսկ կը հոգայ ուսանողներուն երթեւեկը Հայաստան, կեցութիւնը` բնակարանով եւ առօրեայ ծախսերով, նաեւ` Երեւանի կրթաթոշակը: Այս իմաստով մենք վճարումներ կը կատարենք Երեւանի համալսարանին` մեր կողմէ ուղարկուած ուսանողներուն համար:
Կ՛ուզեմ յիշել երջանկայիշատակ Գարեգին Ա. Ամենայն Հայոց կաթողիկոսը, որ նախապէս Կիլիկիոյ կաթողիկոսն էր, հրատարակած գիրքին խորագիրը` «Խորհէ եւ մտիր»:
Ուսուցչութիւնը արուեստ է, արուեստ բառը կը գործածեմ դիտումնաւոր, որովհետեւ անիկա մասնագիտութիւն չէ, ուսուցչութիւնը նաեւ արուեստ է: Անոնք նուիրեալներ են, ընտրեալներ են, եւ այս ասպարէզը շատ լաւ պատեհութիւն մըն է իրենց ուսումնական ընթացքը ապահովող:
Պէտք է շեշտել, որ հայոց լեզուի, գրականութեան եւ պատմութեան ուսուցչութեան մարզը լքուած եւ անպիտան մասնագիտութիւն մըն չէ երբեք, անոնք, որոնք նիւթական տարրական բարեկեցութեամբ կը գոհանան իրենց կեանքին ընթացքին, սակայն փոխարէնը կ՛ուզեն ունենեալ զիրենք սիրող-պաշտող բազմաթիւ աշակերտներ, այս ծրագիրը իրենց լաւագոյն ընտրանքն է: Այսօրուան աշակերտները յառաջիկային կարեւոր դիրքերու վրայ տեսնելը, անոնց սէրն ու արժեւորումը վայելելը տարբեր տեսակի հարստութիւն մըն է, որ դրամով չի գնուիր երբեք: Ես անձնապէս իմ երգչախումբի սաներուս հետ յարաբերութեանս բերումով գիտեմ, թէ որքան հարուստ եմ իմ երգչախումբի նախկին անդամներովս, որոնք ամէն տեղ են, որոնք նոյն սիրով եւ նոյն նուիրումով փոխադարձ կապուած ենք իրարու: Ասիկա այնպիսի արժէք է, որուն կարելի չէ տիրանալ աշխարհին հարստութեամբ իսկ:
Ուստի կը կրկնեմ, անոնք, որոնք այս կոչումը ունին, Համազգայինը իրենց համար դուռ կը բանայ դէպի փայլուն ապագայ, կարելիութիւն կ՛ընծայէ անվճար կերպով բարձր մակարդակի ուսում ստանալու Երեւանի պետական համալսարանին մէջ եւ ապագայ կերտող ուսուցիչներ դառնալու: Ուրեմն մեր երիտասարդները պէտք է նախ լաւապէս խորհին, մտածեն` մտնելու այս ասպարէզը, եթէ իսկապէս անոր կոչումն ու նուիրումը ունին: