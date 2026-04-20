«Համազգային» Պոսթընի «Արթ Նովա» Երգչախումբի Անդրանիկ Համերգը
Հոծ էր բազմութիւնը, 12 Ապրիլի երեկոյեան Քէյմպրիճի (Մասաչուսէց) Հայ Առաքելական Սուրբ Երրորդութիւն եկեղեցւոյ մէջ, ուր ելոյթ ունեցաւ սրահին «Համազգային» Պոսթընի «Արթ Նովա» Երգչախումբը, ղեկավարութեամբ մաէսթրօ Արթիւր Վերանեանի, որ մեծ նուիրումով եւ բծախնդրութեամբ պատրաստած էր օրուան յայտագիրը։
Քսանէ աւելի երաժիտներ դաշնակի ընկերակցութեամբ Նունէ Յակոբեանի, ներկայացուցին գործեր, որոնց առիւծի բաժինը կը խլէր Կոմիտասը («Սուրբ Սուրբ», «Գարուն ա», «Ախ Մարալ Ջան», «Սարերի Վրով», «Հոյ Նար», «Իմ Չինարի Եարը» եւ «Հաբրբան»)։ Նաեւ յայտագրի վրայ էին գործեր Մեսրոպ Մաշտոցէն, Ներսես Շնորհալիէն, Ռոպերթ Ամիրխանեանէն, Առնօ Պապաճանեանէն եւ էտկար Յովհաննիսեանէն։ Այս վերջինին «Էրեբունի-Երեւան»-ը, աւարտի գործն էր, որ կրկնուեցաւ անգամ մը եւս, յոտնկայս ծափողջոյններէ ետք։
Վերանեան ինքզինք գերազանցեց հմուտ կերպով կատարելէ ետք, իր պարտականութիւնը։ Յիշատակելի են երաժիշտները, որոնց անունները տեղին է նշել մէկ առ մէկ՝ Վանեսա Չիլինկիրեան, Տաթեւիկ Քոչարեան, Հելէն Կիրակոսեան, Անի Միսկարեանց, Նիքոլ Ատեսեան-Սիմընզ, Պեթի Քէհէեան, Արտեմիս Մինասեան, Թինա Բանեան, Մարիամ Ռանքին, Լիլիթ Ազիզպեկեան, Աննա Յարութիւնեան, Ազատուհի Մարգարեան, Տաթեւ Մարտիրոսեան, Ռեպա Մկրտիչեան, Աննա Յովսէփեան, Կարին Օրչանեան, Մարիա Ազիզեան, Լիլիթ Պազարպաշեան, Նունէ Յակոբեան, Լուսինէ Յարութիւնեան, Սաթենիկ Կարապետեան, Թամար Մելքոնեան, Ռուբէն Կարապետեան եւ Կարօ Մելքոնեան։
Այսպէս, մեծ յաջողութեամբ աւարտեցաւ «Համազգային» Պոսթընի երիտասարդ վարչութեան կազմակերպած «Արթ Նովա» երգչախումբի անդրանիկ համերգը։ Աւարտին տեղի ունեցաւ հիւրասիրութիւն եւ զրոյց երաժիշտներուն եւ մաէսթրօ Վերանեանի հետ։