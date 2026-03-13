ԹՈՒՐՔԻՈՅ ՇՈՒՐՋ
Պոլսոյ մէջ կայացաւ թրքախօս պետութիւններու կազմակերպութեան անդամ երկիրներու արտաքին գործոց նախարարներու խորհուրդի ոչ պաշտօնական նիստը, որուն ընթացքին Թուրքիոյ արտաքին գործոց նախարար Հաքան Ֆիտան խօսեցաւ Հայաստան – Ատրպէյճան հոլովոյթին՝ յայտարարելով,որ կ՛ողջունեն այն քայլերը, որոնք կ՛իրականացուին Ատրպէյճանի եւ Հայաստանի միջեւ,յարատեւ խաղաղութեան եւ կայունութեան հաստատման, ինչպէս նաեւ՝ շրջանային գործակցութեան նպատակով։ «Այս քայլերը ցոյց կու տան, որ Հարաւային Կովկասի մէջ խաղաղութիւնը սկսած է գործնականապէս դրսեւորուիլ», ըսաւ ան։
Թրքական օդուժը Էֆ – 16 տիպի վեց ռմբաձիգներ եւ հակօդային պաշտպանութեան համակարգեր տեղադրեց Կիպրոսի գրաւեալ բաժնին մէջ, իբրեւ մէկ մասը շրջանին ապահովութիւնը ամրապնդելու ծրագրին։
Պաշտպանութեան նախարարութիւնը հաղորդեց, որ այլ զինատեսակներ եւս կրնան տեղադրուիլ շրջանին մէջ՝ ընդհանուր կացութեան լոյսին տակ։
Թրքական այս քայլին զուգահեռ՝ յունական եւ կիպրական հաւաստի աղբիւրներ հաստատեցին, որ յունական օդուժին եւ ծովուժին պատկանող 4 Էֆ – 16-եր եւ Էս դասակարգի պատկանող Քիմոն եւ Փսարա մարտանաւերը առաքուած են կիպրոսի ծովեզերեայ Փաֆոս քաղաքի խարիսխը եւ կիպրական շրջանային ջուրերուն մէջ։
Թուրքիոյ արտաքին գործոց նախարարութեան բանբեր Օնճու Քեչելի յայտարարեց, որ Անգարա առ ոչինչ կը համարէ Աթէնքի իշխանութիւններուն այն հրապարակումը, թէ կրնայ «Փեթրիըթ» տիպի հակօդային պաշտպանութեան համակարգեր տեղադրել Քարփաթոս եւ Լեմնոս կղզիներուն վրայ։
Թուրքիոյ արտաքին գործոց նախարար Հաքան Ֆիտան Իրանի արտաքին գործոց նախարար Ապպաս Արաքժիի հետ հեռաձայնային խօսակցութեան ընթացքին յայտնեց, որ իրանեան միջցամաքամասային հրթիռներու կողմէ թրքական օդային տարածքի խախտումը անընդունելի է։
Իր կարգին, Արաքժի փոխանցեց, որ իրանեան հրթիռներու շուրջ մանրակրկիտ հետաքննութիւն սկսած է։
Միւս կողմէ, թրքական օդուժը Թուրքիոյ արեւելեան Մալաթիա քաղաքին մէջ ամերիկեան հակօդային «Փեթրիըթ» տիպի համակարգեր հաստատեց՝ հակադարձելու համար իրանեան հրթիռներու։
Թրքական իշխանութիւնները խորապէս կը հաւատան, որ Աքքույու կորիզային կայանը պիտի կարենայ երկրին ելեկտրականութեան պահանջին տասը առ հարիւրը հայթայթել՝ երաշխաւորել Թուրքիոյ ուժանիւթի մատակարարման ապահովութիւնը։
Մերսինի Պէօյիւքէճելի շրջանին մէջ կառուցուող կորիզային կայանին ծրագիրը 2010-ին հաստատուեցաւ Թուրքիոյ եւ Ռուսիոյ միջեւ՝ միջկառավարական համաձայնագրով մը։ Կը նախատեսուի,որ կայանը տարեկան 35 միլիառ քիլովաթ ժամեր ելեկտրուժ պիտի արտադրէ՝ Թուրքիոյ բնական կազի տարեկան ներածումը 1.5 միլիառ տոլարով նուազեցնելով։
Թրքական պետական Հալքպանք դրամատունը յայտարարեց, որ Միացեալ Նահանգներու արդարադատութեան նախարարութեան հետ համաձայնութեան հասած է՝ վերջ դնելով դրամատան դէմ տարիներ շարունակուող քրէական գործին, որ հարուցուած էր Իրանի դէմ սահմանուած ամերիկեան պատժամիջոցները խախտելու մեղադրանքով։
Միացեալ Նահանգներու դատախազութիւնը 2019-ին մեղադրանք ներկայացուցած էր Հալքպանքին՝ այն կասկածներով, թէ դրամատունը ներգրաւուած է իրանեան քարիւղէն եւ բնական կազի վաճառքէն գոյացած միլիառաւոր տոլարի գումարներու լուացման մէջ, շրջանցելով Իրանի դէմ հաստատուած պատժամիջոցները։