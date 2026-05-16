Մայրերու Օրուան Ձեռնադրութիւններ Ուաշինկթընի Մէջ
ՈՒԱՇԻՆԿԹԸՆ․- Էջմիածնական Թեմի Սուրբ Մարիամ եկեղեցւոյ հաւատացեալները, Մայիս 10-ին դիմաւորեցին Թեմակալ Առաջնորդ Գերշ. Տ. Մեսրոպ Եպս. Պարսամեանը՝ հովուական այցելութեան առիթով, որ նշուեցաւ Մայրերու Օրուան տօնակատարութիւններով եւ նոր սարկաւագներու ձեռնադրութեամբ։
Ներկայ էր նաեւ Գերշ. Տ. Վիգէն Արք. Այգազեան՝ Թեմի Նուիրակը եւ Միջեկեղեցական Տնօրէնը, որուն գրասենեակը կը գործէ երկրի մայրաքաղաքին մէջ։
Սուրբ Պատարագի ընթացքին, Մեսրոպ Սրբազան 14 երիտասարդներ ձեռնադրեց կիսասարկաւագ եւ օրհնեց չորս երիտասարդ օրիորդներ՝ որպէս դպրաց դասին նոր անդամներ, ինչ որ ան բնորոշեց իբրեւ յոյս ներշնչող նշան մը եկեղեցւոյ ապագային համար։
«Անոնց պատրաստակամութիւնը՝ ծառայութեան համար առաջ գալու, յոյսով կը լեցնէ սիրտս։ Ասիկա գեղեցիկ նշան մըն է, թէ յաջորդ սերունդը պատրաստ է ծառայելու Տիրոջ եւ Իր սուրբ եկեղեցւոյ՝ հաւատքով, խոնարհութեամբ եւ սիրով», ըսաւ Առաջնորդ Սրբազանը։
Մեսրոպ Սրբազան նաեւ իր երախտագիտութիւնը յայտնեց ծուխի հովիւ Արժ. Տ. Յովսէփ Կարապետեանի եւ Երեցկին Ճենիֆըր Կարապետեանին, ինչպէս նաեւ ծուխի ղեկավարներուն, երգչախումբի անդամներուն, խորանի սպասաւորներուն եւ կամաւորներուն, որոնց ջանքերը նպաստեցին այս առիթին յաջողութեան։