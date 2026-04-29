Ֆրանսայի Հայկական Կազմակերպութիւններու Համակարգող Խորհուրդի Յայտարարութիւնը
Ֆրանսայի Հայկական Կազմակերպութիւններու Համակարգող Խորհուրդը (CCAF) իր դժգոհութիւնը կը յայտնէ Հայաստանի Հանրապետութեան կառավարութեան որոշման նկատմամբ, որով Ֆրանսայի հայկական համայնքի շարք մը ներկայացուցչական դէմքեր՝ Խորհուրդի համանախագահներ Արա Թորանեանն ու Մուրատ Փափազեան, Ֆրանսայի Հայոց Թեմի Առաջնորդ Տ. Գրիգոր եպիսկոպոս Խաչատրեան եւ Ֆրանսայի մէջ Արցախի ներկայացուցիչ Յովհաննէս Գէորգեան, զրկուած են Փարիզի մէջ Հ․Հ․ դեսպանատան նոր շէնքի բացման արարողութեան մասնակցելու կարելիութենէն։
Այսպիսի որոշում մը կը համարենք եւ կը բնութագրենք իբրեւ ցաւալի սխալ։
Դեսպանատունը կը ներկայացնէ հայկական պետութիւնը եւ, անոր սահմաններէն անդին, ամբողջ հայ ժողովուրդը՝ իր բազմազանութեամբ։ Ան ամբողջ ազգին ընդհանուր տունն է, այն վայրը, ուր Հայաստանը կը ներկայանայ իր ամբողջականութեամբ, բազմազանութեամբ եւ արժանապատուութեամբ՝ վեր կանգնելով պահու տարակարծութիւններէն եւ կուսակցական հաշիւններէն։
Սահմանափակելով Ֆրանսայի հայկական համայնքի ճանաչուած ներկայացուցիչներուն մուտքը՝ Հ․Հ․ կառավարութիւնը կը հեռանայ ազգի համախմբման իր կոչումէն։ Նման վարքագիծ մը տարակուսանք կը յառաջացնէ։
Զրկել Արա Թորանեանն ու Մուրատ Փափազեանը՝ անձեր, որոնց անունները անքակտելիօրէն կապուած են Ցեղասպանութեան յիշողութեան, ճանաչման եւ հայ ժողովուրդի արժանապատուութեան պաշտպանութեան ուղղուած տասնամեակներու պայքարին, կը նշանակէ սահմանափակ ընկալում ունենալ սփիւռքի իրական դերին մասին։ Ֆրանսայի Հայկական Կազմակերպութիւններու Համակարգող Խորհուրդըը սովորական միաւորում մը չէ․ ան Ֆրանսայի հայերու գլխաւոր ներկայացուցչական կառոյցներէն մէկն է։ Ժողովրդավարաբար ընտրուած ղեկավարներուն զրկելը կը նշանակէ զրկել սփիւռքի կազմակերպուած հատուածի զգալի մէկ մասին։
Զրկել Տ. Գրիգոր եպիսկոպոս Խաչատրեանը կը նշանակէ խորապէս վիրաւորել Հայ Առաքելական Եկեղեցին՝ բազմադարեան հաստատութիւն մը, որ անցած է կոտորածներու, ցեղասպանութեան եւ ազգի սփռման միջով եւ մինչեւ այսօր կը մնայ մեր ժողովուրդի կարեւոր հոգեւոր հենասիւններէն մէկը։ Յիշեցնենք նաեւ, որ 1995-էն ի վեր Հայ Առաքելական Եկեղեցին ներկայ շէնքը ձրի տրամադրած է Հ․Հ․ դեսպանատան։
Զրկել Ֆրանսայի մէջ Արցախի ներկայացուցիչ Յովհաննէս Գէորգեանը կը նշանակէ բացասական պատգամ յղել Ֆրանսայի քաղաքական շրջանակներուն՝ հայրենի հողէն վտարուած, գաղթի հարկադրուած եւ ամէն ինչէ զրկուած 120 հազար արցախահայերու իրաւունքներու պաշտպանութեան ուղղուած գործին։ Այն ժամանակ, երբ Արցախի հարցը բաց վէրք կը մնայ համաշխարհային հայկական գիտակցութեան մէջ, այս քայլը կը ստանայ յատուկ ծանր հնչեղութիւն եւ կը պահանջէ յստակ պարզաբանումներ։
Պատմութիւնը պիտի յիշէ, որ Փարիզի մէջ իր դեսպանատան նոր շէնքի բացման երեկոյին Հայաստանի կառավարութիւնը նախընտրեց բացառման տրամաբանութիւնը՝ համախմբումին փոխարէն, ինչ որ չի կրնար չառաջացնել խոր հիասթափութիւն։ Այսպէս չեն ամրապնդեր պետութիւնը։ Կը յուսանք, որ ներկայ իրավիճակին կը տրուի պարզաբանում՝ հիմնուած երկխօսութեան ոգիին վրայ։
Փարիզ, 28 Ապրիլ 2026