Գլխաւոր

Քոնկրէսի Մէջ Մամլոյ Ասուլիս Հայ Գերիներու Բանտարկութեան Հազարերորդ Օրուան Առիթով 

hairenikJune 23, 2026Վերջին թարմացումը June 23, 2026
0 Less than a minute

ՈՒԱՇՒՆԿԹԸՆ.- Յունիս 23ին, Ամերիկայի Հայ Դատի յանձնախումբին նախաձեռնութեամբ, Քոնկրէսի Հայկական համախմբումի փոխատենապետ Պրետ Շըրմընը, ինչպէս նաեւ քոնկրէսականներ Թամ ՄըքՔլինթոք, Ճուտի Չու եւ Լորա Ֆրիտմըն, Քոնկրէսի շէնքին մէջ տեղի ունեցաւ մամլոյ ասուլիս՝ Ատրպէյճանի կողմէ ապօրինի կերպով պատանդ պահուող Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարութեան, ռազմագերիներուն եւ քաղաքացի պատանդներուն բանտարկութեան հազարերորդ օրուան առիթով։

Մամլոյ ասուլիսը տեղի ունեցաւ այն միջոցին, երբ Ներկայացուցիչներու տան Արտաքին յարաբերութիւններու յանձնախումբը կը պատրաստուէր քննարկել Շըրմընի օրէնսդրական փոփոխութեան առաջարկը, որ Պաքուէն կը պահանջէ անյապաղ եւ առանց նախապայմաններու ազատ արձակել բոլոր հայ ռազմագերիները եւ պատանդները։

Հայ Դատի յանձնախումբին կողմէ ասուլիսին մասնակցեցաւ գործադիր վարիչ՝ Արամ Համբարեան։

hairenikJune 23, 2026Վերջին թարմացումը June 23, 2026
0 Less than a minute

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button