Քոնկրէսի Մէջ Մամլոյ Ասուլիս Հայ Գերիներու Բանտարկութեան Հազարերորդ Օրուան Առիթով
ՈՒԱՇՒՆԿԹԸՆ.- Յունիս 23ին, Ամերիկայի Հայ Դատի յանձնախումբին նախաձեռնութեամբ, Քոնկրէսի Հայկական համախմբումի փոխատենապետ Պրետ Շըրմընը, ինչպէս նաեւ քոնկրէսականներ Թամ ՄըքՔլինթոք, Ճուտի Չու եւ Լորա Ֆրիտմըն, Քոնկրէսի շէնքին մէջ տեղի ունեցաւ մամլոյ ասուլիս՝ Ատրպէյճանի կողմէ ապօրինի կերպով պատանդ պահուող Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարութեան, ռազմագերիներուն եւ քաղաքացի պատանդներուն բանտարկութեան հազարերորդ օրուան առիթով։
Մամլոյ ասուլիսը տեղի ունեցաւ այն միջոցին, երբ Ներկայացուցիչներու տան Արտաքին յարաբերութիւններու յանձնախումբը կը պատրաստուէր քննարկել Շըրմընի օրէնսդրական փոփոխութեան առաջարկը, որ Պաքուէն կը պահանջէ անյապաղ եւ առանց նախապայմաններու ազատ արձակել բոլոր հայ ռազմագերիները եւ պատանդները։
Հայ Դատի յանձնախումբին կողմէ ասուլիսին մասնակցեցաւ գործադիր վարիչ՝ Արամ Համբարեան։