Փաշինեան Կը Սպառնայ Իր Մրցակիցներուն
ԵՐԵՒԱՆ.- Շաբասկիզբը յատկանշուեցաւ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանի կողմէ տարբեր կողմերու ուղղուած բացայայտ սպառնալիքներով։
Արդարեւ, համացանցին մէջ յայտնուեցաւ տեսանիւթ մը, որ, իրաւապահներուն արժեւորումով, վարչապետին նկատմամբ սպանութիւն իրականացնելու իրական վտանգ կը պարունակէ:
Երկու վայրկեան տեւող տեսանիւթին մէջ կ՛երեւին հինգ դիմակաւորուած անձեր, որոնք կը պնդեն, որ Փաշինեանը յանձնած է Արցախը եւ ըրածներուն համար պատասխանատուութեան պիտի կանչուի։
Քննչականէն մանրամասնութիւններ չյայտնեցին, բայց վարչապետը մեղադրեց Ռոպերթ Քոչարեանը, Գագիկ Ծառուկեանն ո ւ Սամուէլ Կարապետեանը:
Ընդդիմութեան արձագանգը չուշացաւ: «Հայաստան» դաշինքի ներկայացուցիչ Իշխան Սաղաթէլեան ըսաւ, որ Փաշինեանը ինքն է այդ տեսանիւթին հեղինակը, եւ որ իշխանութեան ձեռագիրը կայ անոր մէջ․ Փաշինեանը բեմադրած է զայն, յետոյ զայն վերածած սպառնալիք ուղղելու պատճառի։
Սաղաթէլեան յորդորեց Փաշինեանը այդպիսի տեսարաններ չբեմադրել, որովհետեւ զայն սպաննելու կամ վնասելու նպատակ չունի ընդդիմութիւնը: Փոխարէնը պնդեց. «Դու մեր ժողովրդին պէտք ես ողջ եւ առողջ: Մենք ամէն ինչ անելու ենք քո անվտանգութիւնը ապահովելու համար, որովհետեւ դու պէտք ես կենդանի մեր ժողովրդին: Ինչի՞ համար, որպէսզի դատարաններում պատմես` ինչո՞ւ յանձնեցիր Արցախը, ինչու՞ շուրջ հինգ հազար մարդու մահուան պատճառ դարձար, ովքե՞ր են քո մեղսակիցները, այս դաւաճանութիւնը ու այս ամէն ինչը մեր ժողովրդի պետութեան գլխին ինչի՞ արեցիր»:
«Ուժեղ Հայաստան» դաշինքի անդամ Նարեկ Կարապետեան եւս տարածուած տեսանիւթը իշխանութեան հեղինակածը նկատեց եւ դիտել տուաւ, որ ասիկա իշխանութեան բնորոշ գործելաոճ է:
Տեսանիւթի իսկութիւնը կասկածի տակ դրաւ նաեւ ընտրութեան մասնակից «Բոլորին դէմ եմ» կուսակցութեան վարչապետի թեկնածու Նինա Կարապետեանցը՝ դիտել տալով, որ ասիկա խառնածին պատերազմի ծիրին մէջ պատրաստուած է:
Դատապարտելով բռնութիւնը՝ «Միասնութեան թեւեր» կուսակցութեան վարչապետի թեկնածու Արման Թաթոյեան միաժամանակ կարծիք յայտնեց, թէ այդ տեսանիւթը կրնայ իշխանութեան կազմակերպած գրգռութիւնը ըլլալ, որպէսզի շարունակեն թիրախաւորել արցախցիները: