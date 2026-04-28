Տիթրոյթի Համայնքը Ոգեկոչեց Հայոց Ցեղասպանութեան 111-ամեակը
Շաբաթ, Ապրիլ 18-ին, մօտաւորապէս 200 հայորդիներ համախմբուեցան Լիվոնիա շրջանի Ֆրանքլին Բարձրագոյն Վարժարանին մէջ՝ ոգեկոչելու Հայոց Ցեղասպանութեան 111-րդ տարելիցը։ Ձեռնարկը կազմակերպուած էր Տիթրոյթի Հայոց Ցեղասպանութեան Միացեալ Յանձնախումբին կողմէ՝ 11 կազմակերպութիւններու համախմբումով։ Երեկոն ստեղծեց հանդիսաւոր եւ խանդավառ մթնոլորտ։
Սրահին մէջ ցուցադրուած էին համայնքի երիտասարդներու ստեղծագործութիւնները՝ ներառեալ նկարներ, գծանկարներ, խառն մետիա, թուային արուեստ եւ քոլաժներ։ 8-էն մինչեւ 25 տարեկան երիտասարդներ իրենց գործերով արտայայտած էին յիշողութիւն, հայկական ժառանգութիւն եւ մշակոյթ, գոյատեւում ու դիմադրութիւն, արդարութիւն եւ մարդկային իրաւունքներու թեմաները, ինչպէս նաեւ սերունդներու միջեւ շարունակուող ժառանգութիւնը։
Երեկոն սկսաւ Հ․Մ․Ը․Մ․-ի սկաուտներու մուտքով, ապա հնչեցին Միացեալ Նահանգներու, Հայաստանի եւ Արցախի քայլերգները։ Հանդիսավարն էր Ռէյն Տէր Ստեփանեան, որ ողջունեց ներկաները եւ բեմ հրաւիրեց շրջանի Հայ Դատի յանձնախումբի նախագահ Ծովինար Հացակործեանը, որ ընթերցեց նահանգապետ Կրեչըն Ուիթմըրի պաշտօնական հռչակագիրը՝ Ապրիլ 24, 2026-ը հռչակելով Հայոց Ցեղասպանութեան Յիշատակի Օր։ Հռչակագիրը կը յիշատակէր 1.5 միլիոն զոհերը եւ կը կապէր ցեղասպանութիւնը 2020-ի Արցախեան պատերազմին եւ Ատրպէյճանի շարունակական գործողութիւններուն հետ։ Միշիկըն նահանգի դիրքորոշումը կը հանդիսանայ համերաշխութեան կարեւոր արտայայտութիւն։
Օրուան առաջին բանախօսը՝ Հ․Ե․Դ․-ի ներկայացուցիչ Մանուէլ Չերպէճեանն էր, որ փոխանցեց երիտասարդութեան պատգամը՝ յորդորելով ոչ միայն յիշել, այլ նաեւ գործել։ Ան ընդգծեց, որ հայութեան ժառանգութիւնը զոհի հոգեբանութիւն չէ, այլ՝ դիմադրութիւն, գոյատեւում եւ ուժ։
Հիմնական բանախօսն էր իրաւաբան եւ մարդկային իրաւունքներու պաշտպան՝ դոկտ. Գէորգ Յակոբճեան, որ շեշտեց, թէ ցեղասպանութիւնը յանցագործութիւններու յանցագործութիւնն է եւ չունի վաղեմութեան ժամկէտ։ Ան 1915-ը կապեց Արցախի 2023-ի հայաթափման, մշակութային ժառանգութեան ոչնչացման եւ հայ գերիներու հարցին հետ՝ ընդգծելով, որ արդարութեան պահանջը կը պատկանի ոչ միայն պետութիւններուն, այլ նաեւ ժողովուրդին։
Դոկտ. Լորի Խաչատուրեան արբանեակային պատկերներու միջոցաւ, ներկայացուց իր ուսումնասիրութիւնները՝ հայկական մշակութային ժառանգութեան վտանգուած կոթողներու մասին։
Գեղարուեստական յայտագրով ելոյթ ունեցաւ «Համազգային»-ի Արաքս պարախումբը, որ ներկայացուց տարագրութիւն եւ ջարդ նկարագրող «Տէր Զօր» գործը, ապա «Արցախ» պարային ներկայացումը, իր հզօր եւ դիմադրողական բնոյթով։
Ձեռնարկը վերահաստատեց, որ Տիթրոյթի հայ համայնքը կը շարունակէ մնալ կենսունակ, միաւորուած եւ յանձնառու իր պատմական յիշողութեան ու ապագային նկատմամբ։