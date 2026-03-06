Սոֆիա Վարդանեան Ելոյթ Պիտի Ունենայ «Պոսթըն Փոփս»-ի Հայկական Յատուկ Երեկոյին
Շաբաթ Մայիս 23-ին, 73-րդ անգամ ըլլալով պիտի նշուի «Պոսթըն Փոփս»-ի հայկական յատուկ երեկոն, հռչակաւոր «Սիմֆընի Հոլ» սրահին մէջ, կազմակերպութեամբ Հայ Մշակոյթի Բարեկամներու Հիմնարկին (Friends of Armenian Culture Society):
Ջութակահար Սոֆիա Վարդանեան պիտի ըլլայ օրուան հրաւիրուած երիտասարդ աստղը։
Ծնած՝ 1999-ին Երեւանի մէջ՝ երաժիշտներու ընտանիքի մը մէջ, Սոֆիա եօթը տարեկանին սկսած է ջութակ նուագել։ Ան ուսանած է Երեւանի «Չայքովսկի»-ի անուան շնորհալի երեխաներու երաժշտական դպրոցին մէջ՝ փրոֆ. Ալեքսանտր Քոսեմեանի մօտ (2007–2014), ապա փրոֆ. Արտաշէս Մկրտչեանի ղեկավարութեամբ (2014–2017)։
Սոֆիա Երեւանի տարբեր համերգասրահներու մէջ ամէն տարի մասնակցած է մենահամերգներու։ 2012 թուականին ան մասնակցած է Երիտասարդ երաժիշտներու եւ կատարողներու 2-րդ միջազգային «Նոր Անուններ» փառատօնին՝ ելոյթ ունենալով Հայաստանի Ազգային Ֆիլհարմոնիք Նուագախումբին եւ Հայաստանի Պետական Քամերային Նուագախումբին հետ։ 2015-ին ան մասնակցած է քամերային համերգի մը՝ Երեւանի 9-րդ Միջազգային Երաժշտական Փառատօնի ծիրին մէջ, համագործակցելով նշանաւոր ջութակահարներ Իտա Քաֆաֆեանին եւ Լեւոն Չիլինկիրեանին հետ։
Սոֆիա մասնակցած է վարպետութեան դասընթացքներու, որոնք վարած են հանրածանօթ երաժիշտներ՝ Քիմ Քաշքաշեան, Ժոզէֆ Ռիսին, Տայշին Քաշիմոթօ, Պորիս Պրովցին, Աքիքօ Սուվանայ, Փաւել Վերնիքով, Անի եւ Իտա Քաֆաֆեաններ, Ֆրանք Փեթըր Ցիմըրման եւ ուրիշներ։
2016-ին, Եւրոպայի Օրուան տօնակատարութեան առիթով, Սոֆիա Հայաստանի Ազգային Ֆիլհարմոնիք Նուագախումբին հետ կատարած է Պախի կրկնակի Քոնչերթոն՝ մաեսթրօ Էտուարտ Թոփճեանի ղեկավարութեամբ։
2015 թուականէն սկսեալ Սոֆիա մասնակցած է Երեւանի Միջազգային Երաժշտական Փառատօնի քամերային երաժշտութեան համերգներուն։ Կատարուած գործերէն էին՝ Պրամսի առաջին Սեքստեթը, Շոսթաքովիչի դաշնամուրի քուինթեթը, Տվորիաքի լարային թրիոն, Չաուշեանի Լարային Քառեակ թիւ 6-ը եւ այլ ստեղծագործութիւններ, որոնք ներկայացուած են հանրածանօթ երաժիշտներու հետ համագործակցութեամբ։
2017-ին Սոֆիա հրաւիրուած է նշանաւոր գերմանացի թաւջութակահար Եան Ֆոկլըրի կողմէ՝ մասնակցելու Մորիցպուրկի միջազգային երաժշտական փառատօնին։ Ան մասնակցած է տասնօրեայ նուագախմբային աշխատանոցին, ինչպէս նաեւ քամերային երաժշտութեան համերգներուն։ Ան արժանացած է սոյն փառատօնի մրցանակին՝ Միքլոշ Ռոժայի երկու ջութակներու «Սոնաթ»-ին մեկնաբանութեան համար։
2017-ի Սեպտեմբերէն մինչեւ 2022 Սոֆիա ուսանած է Գերմանիոյ Տեթմոլտի Երաժշտութեան բարձրագոյն դպրոցին (Hochschule für Musik Detmold) մէջ՝ փրոֆ. Մարիա-Էլիզապէթ Լոթի մօտ։
Յատկապէս յիշատակելի է Սոֆիայի մենակատարութիւնը 2018-ին Հայաստանի Ազգային Ֆիլհարմոնիք Նուագախումբին հետ, երբ ներկայացուցած է Ռավելի «Ցիկան»-ն ու Եդուարդ Միրզոյեանի «Փերփեթում Մոպիլէ» ստեղծագործութիւնները։
2019-ին Սոֆիա Վարդանեան մասնակցած է Քրոնպերկի Աքադեմիայի վարպետութեան դասընթացքներուն՝ փրոֆ. Փավել Վերնիքովի ղեկավարութեամբ, իսկ 2019–2022 տարիներուն մասնակցած է նաեւ Իտալիոյ Պերկամոյի Academia Musicale Santa Cecilia-ի վարպետութեան դասընթացքներուն։
2020-ին ան իր ուսանող ընկերներուն հետ հիմնած է IDEA լարային քառեակը եւ մասնակցած է Գերմանիոյ Պատ Տրիպուրկ քաղաքին մէջ տեղի ունեցած փառատօնին՝ արժանանալով բարձր գնահատանքի։
2022-ի Սեպտեմբերէն սկսեալ Սոֆիա Վարդանեան կը շարունակէ իր ուսումը Վիեննայի Musik und Kunst Privatuniversität (MUK) համալսարանին մէջ՝ ERASMUS ծրագրով։