ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆ․- Հ.Յ.Դ. Հայ Դատի կեդրոնական խորհուրդը Կը Դատապարտէ Ստեփանակերտի Սուրբ Աստուածածին Մայր Տաճարի Ոչնչացումը
Հ.Յ.Դ. Հայ Դատի կեդրոնական խորհուրդը խստիւ կը դատապարտէ գրաւեալ Ստեփանակերտի Սուրբ Աստուածածին Մայր Տաճարի ոչնչացումը՝ ատրպէյճանական իշխանութիւններու կողմէ։ Հայոց Ցեղասպանութեան 111-րդ տարելիցին նախօրեակին տեղի ունեցած այս արարքը լրջօրէն մտահոգութիւն կը ստեղծ, յատկապէս Արցախի մէջ հայկական մշակութային եւ հոգեւոր ժառանգութեան համակարգուած ոչնչացման գործընթացին մէջ։
2019 թուականին օծուած տաճարը կը խորհրդանշէր հայկական կրօնական կեանքի վերածնունդը եւ տեղացի արցախահայութեան հայկական ներկայութեան շարունակականութիւնը։ Անոր ամբողջական քանդումը՝ հաստատուած արբանեակային պատկերներով, մաս կը կազմէ հայկական մշակութային եւ կրօնական կոթողներու դէմ նախորդ յարձակումներուն եւ կը փաստէ աւելի լայն եւ միտումնաւոր ջանք՝ հայկական պատմական հետքի վերացման առնչութեամբ։
Այս գործողութիւնները կը կազմեն միջազգային իրաւունքի լուրջ խախտումներ, ինչպէս նաեւ ԵՈՒՆԵՍՔՕ-ի մշակութային ժառանգութեան պաշտպանութեան ոտնահարում եւ կը հակասեն Միջազգային Արդարադատութեան Դատարանի որոշումներուն, որոնք կը պահանջեն Ատրպէյճանի կողմէ նման արարքներու անյապաղ աւարտ։
Հ.Յ.Դ. Հայ Դատի կեդրոնական խորհուրդը մտահոգութիւն կը յայտնէ, որ աշխարհը կը մնայ լուռ, որ այսպէս շարունակուելով կրնայ խորացնել ստեղծուած անելը եւ խաթարել արդարութեան եւ տեղահանուած հայերու ապահով վերադարձին վերաբերող հեռանկարները։
Հ.Յ.Դ. Հայ Դատի կեդրոնական խորհուրդը կոչ կ՛ընէ․-
Գրաւեալ տարածքներուն մէջ մշակութային եւ կրօնական ժառանգութեան նկատմամբ անմիջական, անկախ միջազգային դիտարկումի հաստատում․
Նպատակային միջոցառումներու կիրարկում՝ դիտաւորեալ կործանումներու համար պատասխանատուութիւն ապահովելու նպատակով․
Մշակութային ժառանգութեան պաշտպանութեան առաջնահերթութիւն՝ Հարաւային Կովկասի վերաբերող միջազգային ներգրաւուածութեան օրակարգին մէջ․
Հայաստանի կողմէ հրատապ իրաւական եւ դիւանագիտական քայլեր, ներառեալ դիմում միջազգային դատական մարմիններուն։
Մշակութային ժառանգութեան քանդումը՝ յարձակում է, ոչ միայն ժողովուրդի ինքնութեան դէմ, այլ նաեւ ընդհանրապէս մարդկութեան ժառանգութեան դէմ, եւ կը պահանջէ անյապաղ եւ միջամտութիւն։
Հ.Յ.Դ. Հայ Դատի կեդրոնական խորհուրդ
22 Ապրիլ 2026