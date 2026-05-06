Հայաստան Եւ Ֆրանսա Համաձայնագիրներ Ստորագրեցին 

hairenikMay 5, 2026Վերջին թարմացումը May 5, 2026
ԵևԵՒԱՆ.- 5 Մայիսին  Հայաստան եւ Ֆրանսա Երեւանի մէջ ռազմավարական գործընկերութեան միացեալ եւ այլ հռչակագիրներ ստորագրեցին:

Ֆրանսայի նախագահ Էմանուէլ Մաքրոն յայտարարեց. «Վերջին տարիներուն փափաքած ենք արդիականացնել Հայաստանի զինուած ուժերը, ինքնիշխանութիւնը ամրապնդել: Կարելի է ըսել՝ ասիկա մեր երկկողմանի յարաբերութիւններու կարեւոր հիմնասիւնն է»:

Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան նշեց՝ ռազմավարական գործընկերութեան փաստաթուղթը կ՛ընդգծէ առկայ իրավիճակը աւելի արդիւնաւէտ օգտագործելու կարելիութիւններ կը ստեղծէ:

Ապա երկու պետութիւններու ղեկավարներուն ներկայութեան փոխանակուեցան շարք մը փաստաթուղթեր:

Նշենք, թէ պատուիրակութեան մաս կը կազմեն նաեւ Ֆրանսահայ կազմակերպութիւններու խորհուրդի համանախագահներ Մուրատ Փափազեան (Հ՚Յ՚Դ. Բիւրոյի անդամ) եւ Արա Թորանեան, Հ.Բ.Ը.Մ.-ի Ֆրանսայի նախագահ Նատիա Գործունեան, նախկին ֆութպոլիստ Եուրի Ճորքայէֆ, Ստեփան Հացպանեան, ֆրանսահայ ծանօթ բժիշկ եւ քաղաքական գործիչ Գէորգ Քեփենեկեանը, յայտնի արտադրիչ Ալէն Թերզեանը եւ ուրիշներ։

