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«ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆ» ՆԻՒ ԵՈՐՔ․- ՑԱՆՑԽՕՍՈՅԹ՝ «Աշխարհի Հայկական Համայնքները»

hairenikJune 25, 2026Վերջին թարմացումը June 25, 2026
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․․․Ա Յ Ս Օ Ր․․․ 

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                ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆ-Ի ՑԱՆՑԽՕՍՈՅԹ

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«Աշխարհի Հայկական Համայնքները»

“Armenian Communities in the World”

Դասախօսութիւն թիւ 3

Lecture number 3

“ՀԱՅԱՍՏԱՆ ԵՒ ՍՓԻՒՌՔ ՄԷԿ ԱՄԲՈՂՋՈՒԹԻՒՆ”

“ARMENIA AND DIASPORA – UNITY”

ՓՐՈՖ ՀՐԱՆՈՅՇ ՅԱԿՈԲԵԱՆ

PROF. HRANOUSH HAGOPIAN

Հայաստանի Սփիւռքի Հիմնադիր Նախարար

Founding Minister of Diaspora of Armenia

2008 -2018

This webinar is sponsored by Mr. Zarmayr Setrakian

Introductory remarks by Dr. Herand Markarian

Բացման խօսք Դոքթ Հրանդ Մարգարեան

 

June 25, 2026, 8:05 pm 

USA-EST

ZOOM LINK

https://us02web.zoom.us/j/83333945801?pwd=lad1Af2DPatgpbZ4vJerXWV7a2U09a.1

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