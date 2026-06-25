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«ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆ» ՆԻՒ ԵՈՐՔ․- ՑԱՆՑԽՕՍՈՅԹ՝ «Աշխարհի Հայկական Համայնքները»
․․․Ա Յ Ս Օ Ր․․․
…TODAY…
ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆ-Ի ՑԱՆՑԽՕՍՈՅԹ
HAMAZKAYIN-NY WEBINAR
«Աշխարհի Հայկական Համայնքները»
“Armenian Communities in the World”
Դասախօսութիւն թիւ 3
Lecture number 3
“ՀԱՅԱՍՏԱՆ ԵՒ ՍՓԻՒՌՔ ՄԷԿ ԱՄԲՈՂՋՈՒԹԻՒՆ”
“ARMENIA AND DIASPORA – UNITY”
ՓՐՈՖ․ ՀՐԱՆՈՅՇ ՅԱԿՈԲԵԱՆ
PROF. HRANOUSH HAGOPIAN
Հայաստանի Սփիւռքի Հիմնադիր Նախարար
Founding Minister of Diaspora of Armenia
2008 -2018
This webinar is sponsored by Mr. Zarmayr Setrakian
Introductory remarks by Dr. Herand Markarian
Բացման խօսք Դոքթ․ Հրանդ Մարգարեան
June 25, 2026, 8:05 pm
USA-EST
ZOOM LINK
https://us02web.zoom.us/j/83333945801?pwd=lad1Af2DPatgpbZ4vJerXWV7a2U09a.1