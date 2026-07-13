Գլխաւոր

Իսրայէլ Կասեցուցած Հայոց Ցեղասպանութեան Ճանաչման Գործընթացը

hairenikJuly 13, 2026Վերջին թարմացումը July 13, 2026
0 Less than a minute

 

Իսրայէլի Կառավարութիւնը Կասեցուցած Հայոց Ցեղասպանութիւնը Ճանչնալու գործընթացը:

Քուէարկութիւնը յետաձգուեցաւ այն միջոցին, երբ Միացեալ Նահանգներու եւ Իրանի միջեւ զինադադարը խախտուեցաւ։

Անցեալ ամիս, Իսրայէլի կառավարութիւնը միաձայնութեամբ հաւանութիւն տուած էր 1915-ի ջարդերը ցեղասպանութիւն որակելու առաջարկին, սակայն խորհրդարանին մէջ նախատեսուած վերջնական քուէարկութիւնը, JNS-ի տեղեկութիւններով, կասեցուած է կառավարութեան միջամտութեամբ։ Խորհրդարանը այս շաբաթուան վերջաւորութեան պիտի սկսի ամառնային արձակուրդի եւ աշխատանքի պիտի վերսկսի Հոկտեմբեր 27-ին տեղի ունենալիք խորհրդարանական ընտրութիւններէն ետք։

hairenikJuly 13, 2026Վերջին թարմացումը July 13, 2026
0 Less than a minute

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button