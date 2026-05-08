ԹՈՒՐՔԻՈՅ ՇՈՒՐՋ
Թուրքիոյ նախագահ Ռեճէփ Թայիփ Էրտողան Եւրոպական Միութեան կոչ ուղղեց՝ հրաժարելու Անգարայի կառուցողական դիրքորոշումը՝ նշելով,որ Պրիւքսէլ Թուրքիոյ դիրքորոշումը պէտք է գովաբանէ։
Էրտողան ըսաւ,որ պէտք չէ մոռնալ, թէ Թուրքիան նախկինը չէ, ոչ ալ գոյութիւն ունի արեւմտեան պետութիւններու նախկին ազդեցութիւնները։ Ան շեշտեց, որ եւրոպական պլոքը պէտք է գիտակցի, թէ առանց Թուրքիոյ չի կրնար միջազգային դերակատար մը ըլլալ։ «Թուրքիոյ նկատմամբ Եւրոպացիներուն կարճատեսութիւնը դժբախտաբար կը շարունակուի։ Եւրոպա աւելի պէտք ունի Թուրքիոյ, քան Թուրքիա՝ Եւրոպայի», յայտարարեց Էրտողան։
Թուրքիոյ նախագահը յոյս յայտնեց, որ Եւրոպայի որոշում կայացնողները ի վերջոյ կը ձերբազատին իրենց քաղաքական եւ պատմական իրենց նախապաշարումներէն եւ Թուրքիոյ հետ կը զարգացնեն անկեղծ, իսկական եւ հաւասար յարաբերութիւններ։
Թուրքիոյ Պաշտպանական Ճարտարարուեստներու քարտուղար Հալուք Կօրկիւն յայտնեց, թէ կ՛ակնկալեն, որ մօտերս 8 միլիառ տոլարի պայմանագիր մը կնքուի Պոլսոյ մէջ կայացած պաշտպանութեան եւ տիեզերային ճարտարարուեստներու միջազգային ցուցահանդէսին ընթացքին։
Ցուցահանդէսին մասնակցեցան 121 երկիրներէ շուրջ 100 հազար այցելուներ, որոնք ականատես եղան թրքական զինական ճարտարարուեստի արտադրութիւններուն։
Կորկիւն նաեւ յայտնեց, որ Թուրքիոյ Պաշտպանական Ճարտարարուեստի Գործադիր Մարմինը ցուցահանդէսին առիթով յայտարարեց գլխաւոր ծրագրեր եւ որոշումներ։
Տեղին է նշել, որ ներկայիս Թուրքիա 185 երկիրներ կ՛արտածէ աւելի քան 230 տեսակի զինական արտադրութիւններ, որոնք մեծ պահանջարկ ունին միջազգային շուկային մէջ։
Թուրքիոյ միջցամաքամասային առաջին հրթիռը ցուցադրութեան դրուեցաւ Պոլսոյ մէջ կայացած զէնքի միջազգային ցուցահանդէսին։
Եըլտըրըմհան կոչուող հրթիռին հասողութիւնը 6000 քիլոմեթր (3728 մղոն) է, որուն վառելանիւթը նայթրոճին թեթրոքսայտ է։ Անիկա մղիչ չորս շարժակներ ունի։ Հրթիռը միջցամաքամասային նոյնանման հրթիռներէն կը տարբերուի, որովհետեւ կը գործածէ հեղուկ վառելանիւթ եւ կրնայ 3000 քիլոկրամ պայթուցիկ նիւթ շալկել։
Պաշտպանութեան նախարար Եաշար Կիւլէր յայտարարեց, որ հրթիռը հպարտութեան աղբիւր է՝ աւելցնելով, որ Թուրքիա պարտաւոր է իր կարողութիւնները մնայուն կերպով զարգացնելու եւ բարելաւելու։
Թրքական ԱՐՃԱ Տիֆենս ընկերութիւնն ու Էսթոնիոյ պաշտպանութեան նախարարութիւնը կնքեցին գործակցութեան համաձայնագիր մը, որուն հիմամբ թրքական զէնքի ընկերութիւնը Էսթոնիոյ մէջ ռազմամթերքի գործարան մը պիտի բանեցնէ։
Համաձայնագրին կնքնման արարողութիւնը կատարուեցաւ Պոլսոյ մէջ կայացած զէնքի միջազգային ցուցահանդէսին ընթացքին, ներկայութեամբ պաշտպանութեան նախարարներ՝ Եաշար Կիւլէրի եւ Հաննօ Փեւքուրի, ընկերութեան նախագահ Իսմայիլ Թերլեմեզի եւ այլ պաշտօնատարներու։
Հինգ տարի առաջ Թուրքիա եւ Էսթոնիա հաստատած էին գործակցութիւն մը, որուն հիմամբ զինուորական բեռնատարներու թրքական ՕԹՕՔԱՐ ընկերութիւնը սկսած էր իր արտադրութիւնները Էսթոնիա արտածել։