Թեհրանի Հայկական Թաղամասին Մէջ Շէնք Մը Հրթիռային Յարձակումի Ենթարկուեցաւ

hairenikMarch 12, 2026Վերջին թարմացումը March 12, 2026
ԹԵՀՐԱՆ․- «Ալիք» օրաթերթի գլխաւոր խմբագիր Արամ Շահնազարեան հաղորդեց, որ հայկական Մաժիտիէ թաղամասին վրայ հրթիռային հարուած տեղի ունեցած է, որուն թիրախը եղած է բնակարանային համալիր մը: Ան յայտնեց, թէ գրեթէ անհնար է կապ հաստատել։

Ըստ վերջին տուեալներուն զոհեր չկան, սակայն որոշ բնակիչներ մնացած են փլատակներու տակ:

Նշենք, թէ քանի մը օր առաջ հայաբնակ Զէյթունն ալ հարուած ստացած էր։ Հրթիռը վնաս պատճառած էր շարք մը հայկական բնակուած շէնքերու եւ 10 հայեր վիրաւորուած էին:

