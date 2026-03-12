Գլխաւոր
Թեհրանի Հայկական Թաղամասին Մէջ Շէնք Մը Հրթիռային Յարձակումի Ենթարկուեցաւ
ԹԵՀՐԱՆ․- «Ալիք» օրաթերթի գլխաւոր խմբագիր Արամ Շահնազարեան հաղորդեց, որ հայկական Մաժիտիէ թաղամասին վրայ հրթիռային հարուած տեղի ունեցած է, որուն թիրախը եղած է բնակարանային համալիր մը: Ան յայտնեց, թէ գրեթէ անհնար է կապ հաստատել։
Ըստ վերջին տուեալներուն զոհեր չկան, սակայն որոշ բնակիչներ մնացած են փլատակներու տակ:
Նշենք, թէ քանի մը օր առաջ հայաբնակ Զէյթունն ալ հարուած ստացած էր։ Հրթիռը վնաս պատճառած էր շարք մը հայկական բնակուած շէնքերու եւ 10 հայեր վիրաւորուած էին: