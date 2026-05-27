ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹԵԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆԸ
Հ.Հ. Իշխանութիւնները Կատարել Են Հերթական Ամօթալի, Անբարոյական Քայլ Արցախի Ու Ժողովրդի Նկատմամբ
Սիրելի’ հայրենակիցներ,
Օգտուելով այն հանգամանքից, որ այս օրերին ուշադրութիւնն ամբողջութեամբ սեւեռուած է Յունիսի 7-ի խորհրդարանական ընտրութիւնների վրայ, չբաւարարուելով․-
- Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտութեան խաղաղ կարգաւորման գործընթացի խափանմամբ,
- Միջազգային իրաւունքի հիմնարար նորմերի ոտնահարմամբ ու կեղծ «հիմնաւորումներով» Արցախը Ատրպէյճանին յանձնելու աննախադէպ ապազգային գործունէութեամբ,
- Արցախի ժողովրդի նկատմամբ ատելութեան ու խտրականութեան շարունակական քարոզչութեամբ եւ Արցախի կորստի հետ չհաշտուող արցախցիների հալածանքներով,
Հայաստանի Հանրապետութեան իշխանութիւնները կատարել են հերթական ամօթալի, հակաիրաւական ու անբարոյական քայլը Արցախի Հանրապետութեան ու ժողովրդի նկատմամբ: Հ․Հ․ վարչական դատարանի նախագահի որոշմամբ անվաւեր է ճանաչուել Արցախի Հանրապետութեանը պատկանող շէնքի նկատմամբ Արցախի Հանրապետութեան սեփականութեան իրաւունքի պետական գրանցումը:
Արցախի Հանրապետութեան ներկայացուցչութեան շէնքը արցախցիների համար ոչ թէ անշարժ գոյք է կամ պարզապէս տարածք, այլ մի վայր, որը խորհրդանշում է ագրեսիայի ու բռնազաւթման ենթարկուած Արցախի պետականութիւնն ու նուազագոյն հնարաւորութիւն է տալիս էթնիկ զտումների ու ցեղասպանութեան ենթարկուած արցախցիներին` միջազգային իրաւունքի հիմնարար նորմերով սահմանուած ու 2023 թուականի նոյեմբերին Արդարադատութեան միջազգային դատարանի որոշմամբ վերահաստատուած իրենց իրաւունքների պաշտպանութեան նպատակով ջանքերի համատեղման ու համակարգման համար: Այն չի կարող դառնալ տարատեսակ կեղտոտ պայմանաւորուածութիւնների ու քաղաքական առեւտրի առարկայ:
Այս հակահայ գործողութիւնները չեն կոտրելու մեր կամքը` պատերազմական ու մարդկութեան դէմ կատարուած յանցագործութիւններով ոտնահարուած Արցախի ժողովրդի իրաւունքները վերականգնելու` Արցախ վերադարձն ապահովելու եւ պետականութեան վերականգնման ուղղութեամբ:
Ակնկալում ենք, որ Արցախի ճակատագրով մտահոգ Հայաստանում եւ Սփիւռքում գտնուող հաստատութիւններն ու հայրենակիցները կ’արձագանքեն Հայաստանի Հանրապետութեան իշխանութիւնների այս հերթական ամօթալի քայլին` բողոքի ձայն բարձրացնելով ի պաշտպանութիւն մեր անօտարելի իրաւունքների վերականգնման:
Աշոտ Դանիէլեան
Արցախի Հանրապետութեան Ազգային ժողովի նախագահ