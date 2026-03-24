Արցախի Ազգային Ժողովը Կը Դատապարտէ Փաշինեանը

hairenikMarch 24, 2026Վերջին թարմացումը March 24, 2026
Արցախի Հանրապետութեան Ազգային ժողովի խմբակցութիւնները հետեւեալ յայտարարութիւնը հրատարակեցին, Կիրակի 22 Մարտին մեթրոյին մէջ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանի կողմէ արցախցիներուն հասցէին ուղղուած անարգական խօսքերուն վերաբերեալ: Յայտարարութեան մէջ կը նշուի․-

Արցախի Ազգային ժողովի խմբակցութիւնները անընդունելի եւ դատապարտելի են համարում Նիկոլ Փաշինեանի կողմից հնչեցրած պառակտիչ արտայայտութիւնները` Արցախից բռնի տեղահանուած մեր հայրենակիցների վերաբերեալ: Պետութեան ղեկավարի մակարդակով նման բառապաշարի օգտագործումն անհամատեղելի է ազգային համերաշխութեան հռչակուած սկզբունքների հետ:

Արցախցիներին միտումնաւոր անուանարկելը ոչ միայն նուաստացուցիչ է, այլեւ իրականութեան կոպիտ խեղաթիւրում: Խօսքը հազարաւոր մարդկանց մասին է, ովքեր զրկուել են իրենց հայրենիքից` գոյաբանական սպառնալիքի պայմաններում եւ բռնի տեղահանման ճանապարհով: Նրանց արժանապատուութեան հաշուին քաղաքական շահարկումը անթոյլատրելի է: Երբ պետութեան ղեկավարի պատասխանատուութիւն ստանձնած գործիչը սկսում է իր ժողովրդի իրաւունքները ներկայացնել որպէս «անիրատեսական» կամ «մոլորութիւն»` նա այլեւս չի զբաղւում քաղաքականութեամբ, նա զբաղուած է սեփական անգործութիւնն ու ձախողումները արդարացնելով:

Արցախի ժողովրդի վերադարձի իրաւունքը սակարկման առարկայ չէ: Այն հիմնարար իրաւունք է, որը չի կարող չեղարկուել որեւէ պաշտօնեայի յայտարարութեամբ կամ քաղաքական նպատակայարմարութիւնից ելնելով:

Աւելի՛ն, անընդունելի է այն հռետորաբանութիւնը, որով փորձ է արւում մեղադրանք ներկայացնել մեզ` արցախցիներիս, Հայաստանի Հանրապետութեան պիւտճէից ցուցաբերուած «աննախադէպ» չափերի աջակցութեան համար: Համազգային համերաշխութիւնը չի կարող ներկայացուել որպէս «պարտք» կամ շահարկուել որպէս ճնշման գործիք:

Պահանջում ենք անյապաղ դադարեցնել նման յայտարարութիւնների տարածումն ու տիրաժաւորումը եւ ձեռնպահ մնալ հասարակութիւնը պառակտող հռետորաբանութիւնից: Իւրաքանչիւր տեսակէտ կամ արտայայտութիւն, հնչեցուած պետական բարձր մակարդակում, անպայման թողնում է հետեւանքներ, իսկ այդ հետեւանքների պատասխանատուութիւնը պատմութիւնը շատ երկար է պահում:

 

