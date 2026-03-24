Արցախի Ազգային Ժողովը Կը Դատապարտէ Փաշինեանը
Արցախի Հանրապետութեան Ազգային ժողովի խմբակցութիւնները հետեւեալ յայտարարութիւնը հրատարակեցին, Կիրակի 22 Մարտին մեթրոյին մէջ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանի կողմէ արցախցիներուն հասցէին ուղղուած անարգական խօսքերուն վերաբերեալ: Յայտարարութեան մէջ կը նշուի․-
Արցախի Ազգային ժողովի խմբակցութիւնները անընդունելի եւ դատապարտելի են համարում Նիկոլ Փաշինեանի կողմից հնչեցրած պառակտիչ արտայայտութիւնները` Արցախից բռնի տեղահանուած մեր հայրենակիցների վերաբերեալ: Պետութեան ղեկավարի մակարդակով նման բառապաշարի օգտագործումն անհամատեղելի է ազգային համերաշխութեան հռչակուած սկզբունքների հետ:
Արցախցիներին միտումնաւոր անուանարկելը ոչ միայն նուաստացուցիչ է, այլեւ իրականութեան կոպիտ խեղաթիւրում: Խօսքը հազարաւոր մարդկանց մասին է, ովքեր զրկուել են իրենց հայրենիքից` գոյաբանական սպառնալիքի պայմաններում եւ բռնի տեղահանման ճանապարհով: Նրանց արժանապատուութեան հաշուին քաղաքական շահարկումը անթոյլատրելի է: Երբ պետութեան ղեկավարի պատասխանատուութիւն ստանձնած գործիչը սկսում է իր ժողովրդի իրաւունքները ներկայացնել որպէս «անիրատեսական» կամ «մոլորութիւն»` նա այլեւս չի զբաղւում քաղաքականութեամբ, նա զբաղուած է սեփական անգործութիւնն ու ձախողումները արդարացնելով:
Արցախի ժողովրդի վերադարձի իրաւունքը սակարկման առարկայ չէ: Այն հիմնարար իրաւունք է, որը չի կարող չեղարկուել որեւէ պաշտօնեայի յայտարարութեամբ կամ քաղաքական նպատակայարմարութիւնից ելնելով:
Աւելի՛ն, անընդունելի է այն հռետորաբանութիւնը, որով փորձ է արւում մեղադրանք ներկայացնել մեզ` արցախցիներիս, Հայաստանի Հանրապետութեան պիւտճէից ցուցաբերուած «աննախադէպ» չափերի աջակցութեան համար: Համազգային համերաշխութիւնը չի կարող ներկայացուել որպէս «պարտք» կամ շահարկուել որպէս ճնշման գործիք:
Պահանջում ենք անյապաղ դադարեցնել նման յայտարարութիւնների տարածումն ու տիրաժաւորումը եւ ձեռնպահ մնալ հասարակութիւնը պառակտող հռետորաբանութիւնից: Իւրաքանչիւր տեսակէտ կամ արտայայտութիւն, հնչեցուած պետական բարձր մակարդակում, անպայման թողնում է հետեւանքներ, իսկ այդ հետեւանքների պատասխանատուութիւնը պատմութիւնը շատ երկար է պահում: