ԱՐԱՄ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ ՄՕՏԷՆ ԿԸ ՀԵՏԵՒԻ ՄԻՋԻՆ ԱՐԵՒԵԼՔԻ ՀԱՅ ԳԱՂՈՒԹՆԵՐՈՒ ՆԵՐԿԱՅ ԻՐԱՎԻՃԱԿԻՆ
Վերջին օրերուն, Ամերիկայի Միացեալ Նահանգներու ու Իսրայէլի կողմէ Իրանի Իսլամական Հանրապետութեան դէմ շղթայազերծուած պատերազմը փաստօրէն ներառեց ամբողջ Միջին Արեւելքը: Պատերազմը շրջանէն ներս յառաջացուց մահեր, քանդում, խուճապ, անորոշութիւն եւ ընկերային տագնապ: Բնականաբար, միջին արեւելեան երկիրներու մէջ հաստատուած հայ գաղութները եւս, առաւել կամ նուազ չափով, ենթակայ դարձան պատերազմին ստեղծած հետեւանքներուն:
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Վեհափառ Հայրապետը խոր մտահոգութեամբ կը հետեւի ստեղծուած վտանգալից կացութեան զարգացումներուն եւ մնայուն կապի մէջ է շրջանի երկիրներէն ներս կայք հաստատած մեր գաղութներուն հետ: Ցարդ Իրանի մեր թեմերուն հետ կարելի չեղաւ որեւէ ձեւով կապ հաստատել, նկատի ունենալով հաղորդակցութեան միջոցներու ընդհատումը:
Յանուն Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան, Վեհափառ Հայրապետը իր խոր ցաւակցութիւնը կը յայտնէ բոլոր զոհերուն համար, եւ շուտափոյթ ապաքինում՝ վիրաւորներուն: Միաժամանակ Հայրապետը կոչ կ՚ուղղէ, որ դադրին պատերազմական գործողութիւնները բոլոր շրջաններէն ներս, եւ քաղաքական բանակցութեան ճամբով կարելի դառնայ հարցերուն արդար լուծում գտնել:
Նորին Սրբութիւնը կոչ կ՚ուղղէ մեր թեմերու պատասխանատուներուն՝ առաւելագոյն չափով հեռու պահելու մեր գաղութները անապահով կացութիւններէ եւ օգտակար դառնալու համայնքային կարիքներուն, միշտ կապի մէջ ըլլալով Անթիլիասի Մայրավանքին հետ: Ինչպէս միշտ, Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութիւնը, Վեհափառ Հայրապետին գլխաւորութեամբ, պատրաստ է իր առաւելագոյնը կատարելու՝ աջակցելու թեմերու աշխատանքներուն եւ օժանդակելու անոնց կարիքներուն:
Նշենք, որ Վեհափառ Հայրապետին նախագահութեամբ պիտի գումարուի Ազգային Կեդրոնական Վարչութեան արտակարգ նիստ մը: