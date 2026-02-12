Լրահոս

Վենս Ալիեւի Հետ Քննարկա՞ծ Է Բանտարկեալներու Ազատ Արձակման Հարցը

hairenikFebruary 11, 2026Վերջին թարմացումը February 11, 2026
0 Less than a minute

 

ՊԱՔՈՒ.- Ա.Մ.Ն.-ի փոխնախագահ Ճէյ. Տի. Վենս, Ատրպէյճանի նախագահ Իլհամ Ալիեւի հետ իր հանդիպման ընթացքին, քննարկած է բանտարկեալներո» ազատ արձակման հարցը՝ խաղաղութեան գործընթացի յաջորդ քայլերուն ծիրին մէջ։

Սակայն յայտարարութեան մէջ յստակ չէ, թէ ո՞ր բանտարկեալներու մասին է խօսքը, նկատի ունենալով, որ մեծ թիւով տեղացի այլախոհներ եւ լրագրողներ ալ արգելափակուած են։

Վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան ալ իբր, թէ յայտարարած է, որ Երեւանի մէջ Վենսի հետ ունեցած հանդիպումներուն ընթացքին, քննարկուած է Ատզրպէյճանի մէջ ապօրինաբար պահուող հայ գերիներու հարցը՝ ընդգծելով, որ այս նիւթը միշտ ալ կ՛արծարծուի միջազգային բանակցութիւններու ընթացքին։

hairenikFebruary 11, 2026Վերջին թարմացումը February 11, 2026
0 Less than a minute
Armenian Weekly Magazine Armenian Weekly Magazine

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button