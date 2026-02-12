Լրահոս
Վենս Ալիեւի Հետ Քննարկա՞ծ Է Բանտարկեալներու Ազատ Արձակման Հարցը
ՊԱՔՈՒ.- Ա.Մ.Ն.-ի փոխնախագահ Ճէյ. Տի. Վենս, Ատրպէյճանի նախագահ Իլհամ Ալիեւի հետ իր հանդիպման ընթացքին, քննարկած է բանտարկեալներո» ազատ արձակման հարցը՝ խաղաղութեան գործընթացի յաջորդ քայլերուն ծիրին մէջ։
Սակայն յայտարարութեան մէջ յստակ չէ, թէ ո՞ր բանտարկեալներու մասին է խօսքը, նկատի ունենալով, որ մեծ թիւով տեղացի այլախոհներ եւ լրագրողներ ալ արգելափակուած են։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան ալ իբր, թէ յայտարարած է, որ Երեւանի մէջ Վենսի հետ ունեցած հանդիպումներուն ընթացքին, քննարկուած է Ատզրպէյճանի մէջ ապօրինաբար պահուող հայ գերիներու հարցը՝ ընդգծելով, որ այս նիւթը միշտ ալ կ՛արծարծուի միջազգային բանակցութիւններու ընթացքին։