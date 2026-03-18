Պահանջ Ազգային Պետութեան
ՏԻԳՐԱՆ ՃԻՆՊԱՇԵԱՆ
Իրանի դէմ իսրայէլեան – ամերիկեան պատերազմը եւ անոր ածանցեալ Իսրայէլի պատերազմը լիբանանեան Հըզպալլայի դէմ թեւակոխեց երրորդ շաբաթը եւ երկար շաբաթներ շարունակուելու միտում ցոյց կու տայ: Պատերազմական այս առօրեան մոռցնել տուաւ, աւելի ճիշդ` լուսարձակներէ հեռացուց, ռուս-ուքրանական անվերջանալի ճակատումը եւ քանի մը աւելի փոքրածաւալ ընդհարումներ: Մեր լուսարձակներէն առժամապէս հեռացան նաեւ հայաստանեան իրադարձութիւնները, մեզի համար հիմնականէն դառնալով ոչ առաջնային: Սակայն, նոյնիսկ մակերեսային վերաքաղ մը հայաստանեան իրադարձութիւններուն ցոյց կու տայ պատերազմական դէպքերու նկատմամբ անտարբեր վերաբերում մը: Պատերազմական գօտիներուն մէջ ապրող ու տագնապի ենթակայ հայերը հետաքրքրութեան եւ ուշադրութեան պէտք չէ արժանանային հայրենի պետութեան կողմէ: Պետական պատասխանատուները շաբաթավերջերը կը յատկացնեն հանակառքերով մարզեր այցելութիւններու, որոնց ընթացքին վարչապետը եւ իր օգնականները կը ճգնին ցոյց տալ, որ իրենք եւս մարզերու բնակիչներուն նման են, իրենք ալ շատերէն մէկն են: Կիրակնօրեայ պատարագները մոռցուած են, սկսած է Ազգային ժողովի ընտրութեան նախնական արշաւը:
Ազգային ժողովի ընտրութիւնը տեղի պիտի ունենայ 7 Յունիս 2026-ին: Կուսակցութիւններ եւ հասարակական կազմակերպութիւններ լծուած են նախապատրաստական աշխատանքի: Ընտրացանկերու կազմութիւն, ծրագիրներու մշակում, ընտրական անձնակազմերու ստեղծում եւ այլն: Կոչեր հնչեցին համախմբուելու եւ ընտրութեան ներկայանալու քանի մը մեծ դաշինքներով: Հայաստան հարուստ է կուսակցութիւններով. անոնց թիւը կը գերազանցէ հարիւրը, թէեւ շատերը փոքրաթիւ անդամներով մարդ-կուսակցութիւններ են: Շատերը նոյնպէս ո՛չ գաղափարաբանութիւն ունին, ո՛չ ալ ծրագիր: Իրենց մասնակցութիւնը ընտրութեան կը ծառայէ կարեւոր թիւով ձայներու փոշիացման եւ ընտրութեան արդիւնքին խեղաթիւրման: Անցողական շէմը կուսակցական ցանկերու համար 5 առ հարիւր է, դաշինքներու համար` 7 առ հարիւր: Այս շէմերը չյաղթահարած ցուցակներուն ստացած ձայները կը գումարուին, համեմատական եղանակով, յաղթահարողներու ձայներուն, ստեղծելով «կայուն» մեծամասնութիւն խորհրդարանին մէջ: Այս եղանակով, ժողովրդային ձայներու մեծամասնութիւնը չունեցող կուսակցութիւն մը կամ դաշինք մը կ՛ապահովէ խորհրդարանին մէջ մեծամասնութիւն եւ միայնակ կը կազմաւորէ իշխանութիւնը: Կը յուսանք, որ քաղաքական փոքր կազմաւորումները կա՛մ չեն մասնակցիր ընտրութեան, կա՛մ կը միաւորուին աւելի մեծ խմբակցութիւններու:
Յունիս 7-ի ընտրութիւնը սոսկական նոր իշխանութիւն կազմելու չի ծառայեր: Նիկոլ Փաշինեան եւ իր Քաղաքացիական Պայմանագիր կուսակցութիւնը ամէն ճիգ կը թափեն վերարտադրուելու համար: Եւրոպական խորհրդարանին մէջ իր խօսած ճառով, Նիկոլ Փաշինեան ընդդիմութիւնը ամբաստանեց պատերազմ հրահրելու միտումով, Հայ եկեղեցին` օտարի գործակալ ըլլալու մեղքով: Իբրեւ թէ պաշտպանելով խաղաղութեան գործընթացը եւ արգիլելով ռուսական ներթափանցման փորձերը, Նիկոլ Փաշինեան իր իսկ մոգոնած շինծու վտանգները տարաւ միջազգային հարթակ: Իսկ Հայոց ցեղասպանութեան թանգարան-հիմնարկի տնօրէնին` Էդիտա Գզլոյեանի պաշտօնանկութիւնը, Միացեալ Նահանգներու փոխնախագահին Արցախի վերաբերող հայց ներկայացնելու եւ գիրք նուիրելու պատճառով, անգամ մը եւս ցոյց տուաւ վերջալոյսին հասած իշխանութեան ապազգային նկարագիրը: Այս քաղաքականութեան շարունակութիւնը աղէտ է համայն հայութեան համար: Ընդդիմութիւնը, համախմբուած ընդդիմութիւնը, եւ յուսանք ընտրողներու մեծամասնութիւնը պէտք է կարողանան վերջ տալ շարունակական անկումին եւ Հայաստանը օժտել հայ ժողովուրդի իղձերուն համապատասխանող ազգային իշխանութեամբ մը:
Յառաջիկայ ընտրութիւնները կարեւոր ջրբաժան են Հայաստան պետութեան համար: Հազուագիւտ առիթ` սրբագրելու ութ տարի առաջ կատարուած միամիտ սխալը եւ Հայաստանը վերադարձնելու ազգային պետականութեան ուղեծիրին: