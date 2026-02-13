Մենք Մեր 135 Տարուայ Տէ՛րն Ենք, Դուք Ձեր 8 Տարուայ Համար Պատասխան Տուէ՛ք
Ստորեւ, կր հրատարակենք Հ․Յ․Դ․ Բիւրոյի ներկայացուցիչ եւ «Հայաստան» խմբակցութեան պատգամաւոր Արմէն Ռուստամեանի ելոյթը Ազգային Ժողովին` Հեռատեսիլի եւ ձայնասփիւռի յանձնաժողովի անդամ Յակոբ Յակոբեանի լիազօրութիւններու դադրեցման մասին «Հայաստան» խմբակցութեան հեղինակած Ազգային Ժողովի որոշման նախագծի քննարկման ժամանակ։
Նախ, ուրախ եմ, որ այս քննարկումը Հ․Յ․Դաշնակցութեան մասին է: Սա միշտ մեզ ուղեկցել է 135 տարի, մեր համար սա նորութիւն չէ․․․ 135 տարի մեզ մերժում են, բայց 135 տարի մենք կանք, այս ֆենոմենը իհարկէ դուր չի գալիս առաջին հերթին թուրք-ատրպէյճանական թանտեմին: Նրանք այնքան են պայքարել մեր դէմ, որ դուք վազելով էլ չէք հասնի, եւ այս առումով խօսքս ուզում եմ ուղղել պարոն Յակոբ Յակոբեանին: Բայց Յակոբ Մովսէսին ասելիքս մի բան է լինելու, որովհետեւ ես իր հետ ունեցել եմ առիթներ նաեւ բանավիճելու այս թեմաների շուրջ, երբ ինքն ազատ մտաւորական էր, իսկ Յակոբ Յակոբեանին` մէկ այլ բան, որովհետեւ նա հիմա ՔՊ-ի թեթեւ ձեռքով դարձել է ծանր հրետանի Դաշնակցութեան դէմ: Այսինքն` Դուք դարձել էք Դաշնակցութեան դէմ դատի մեղադրող կողմը:
Գիտէք չէ՞ ինչ արդիւնքի են հասել Դաշնակցութեանը դատողները: Դաշնակցութեան դատողներն այսօր արխիւացուած են: Կայսրութիւններ են Դաշնակցութեանը դատել, նրանք հիմա արխիւացուած են, չկան այդ կայսրութիւնները: Դաշնակցութեան մէջ այնքան մեծեր կան, փաղանգ ունեցող կուսակցութիւն է Դաշնակցութիւնը: Թումանեան, Աւետիք Իսահակեան, այս անունները հերիք են, որ անգամ Յակոբ Մովսէսը չհամարձակուի դատել Դաշնակցութեանը, որովհետեւ այդ մեծերի չափ չկայ, էլ ուր մնաց ՔՊ-ն փորձի դատել այդպիսի փաղանգ ունեցող կուսակցութեանը: Մտածէ՛ք, թէ ձեր կուսակցութիւնից ի՞նչ անուններ են մնալու պատմութեան մէջ:
Եւ ամենակարեւորը, եթէ Դաշնակցութիւնը չլինէր, Դաշնակցութեան տեսակը չլինէր, մենք, դուք կը լինէի՞նք պետութիւն: Որ այսքան շատ խօսում էք, այդ պետութիւնը կը լինէ՞ր, այս տարածքները կը լինէի՞ն, որոնց վրայ մենք հիմա պետութիւն ունենք, այսինքն` այդքան ապերախտ կարո՞ղ է լինի մի սերունդ իր նախնիների նկատմամբ․․․ Չէք հասկացե՞լ, որ եթէ այդ տեսակը չլինէր, այո՛, «մահ կամ ազատութիւն» ասող տեսակը չլինէր, այս դառը ճակատագիր ունեցող ազգը, դարեր շարունակ հալածուած ազգը ո՞նց էր պետութիւն ունենալու: Հե՛նց այդ տեսակն է ձեզ այս ամէնը ժառանգել․․․
Փարիզ գնացել մտե՞լ էք Պանթէոն: Ի՞նչ է այնտեղ գրուած: Ովքե՞ր են այնտեղ թաղուած, որոնց մահուան շնորհիւ Ֆրանսան պետութիւն է դարձել: Նիւ Հեմշիրի կարգախօսը ո՞րն է. «Ապրիր ազատ կամ մեռիր»: Յետադիմակա՞ն են, հա՞: Բա այդպէս են արել, որ ձեւաւորել են այն ինչ որ ունեն:
Մենք, այո՛, երդուել ենք եւ շարունակելու ենք երդուել բոլոր ուժերով եւ անգամ կեանքի գնով ծառայել Հայաստանի եւ հայութեան ազատագրութեան դատին, եւ այս ծառայութիւնը մատուցածներն են, որ մեզ այս պետութիւնն են ժառանգել, ո՞նց կարելի է դա ուրանալ․․․
Դաշնակցութեան տեսակը հետեւեալ սկզբունքի վրայ է հիմնուած` համակերպուել նրան, ինչը փոխել պէտք չէ, փոխել այն, ինչին հնարաւոր չէ համակերպուել: Սա՛ է Դաշնակցութեան տեսակը, եւ սա դաստիարակել է պէտք ամէն հայի մէջ: Ի՞նչը ես փոխեմ, իմ տեսա՞կը փոխեմ:
Այսօր ո՞ւմ էք ուզում խաբել, խաղաղութիւն, անվտանգութիւն․․․ Անվտանգութիւն ո՞ւմ համար, ֆիզիքական գոյութիւն ունեցող հայի համա՞ր, թե՞ հայ տեսակի համար, հայի ինքնութիւնը պահպանելու համար, անվտանգութեան բովանդակութիւնը հանել էք, ասում էք` անվտանգութիւն, ու՞մ է պէտք այդ անվտանգութիւնը, այդ ինքնութեան կռիւը չի՞ դարէր շարունակ մեր ժողովուրդը տարել, Դաշնակցութիւնը մտել է այդ կռուի մէջ, այո, իր ինքնութիւնը պահպանելու համար:
Եթէ Ատրպէյճանը մեր ինքնութեան հետ հարց չունի, ինչո՞ւ Արցախը հայաթափեցին, ինչո՞ւ են ժառանգութիւնը վերացնում, ինչո՞ւ են եկեղեցիները քանդում, 1915 թուականին հայերին կոտորում էին` ինչի համար, որովհետեւ ասում էին` դուք կեաւուր էք, դուք մեր տեսակը չէք: Ապրո՞ւմ են Թուրքիայում հայեր, այո՛, ապրում են, ծագումով հայեր են ապրում Թուրքիայում, բայց այնքան մինչեւ իրենք չհակասեն իրենց սահմանադրութեանը: Թուրքիայում չկայ փոքրամասնութիւն, կայ թրքական ինքնութիւնը կրող անձ, եւ եթէ մէկը դրա դէմ խօսում է, դառնում է Հրանդ Դինքի նման ճակատագիր ունեցող մէկը, դա՞ էք ուզում, որ հայ ժողովուրդն էլ այդպիսին դառնայ:
Մենք մեր ինքնութիւնից հրաժարուենք, թրքական ինքնութիւնը համարենք շատ լաւ է, «քարտաշ-եոլտաշ» ասելով ապրենք, կ’ասեն` ապրէք, ո՞վ է ձեզ խանգարում, պենզինն էլ կը կայ, ամէն ինչ էլ կը գայ, ինչ ասես ձեզ կը տան, մենակ դուք չասէք, որ Հայկի սերունդն էք, չասէք, որ դուք Հայ Առաքելական եկեղեցուոյ հետեւորդն էք, չասէ՛ք․․․ դրա համար են պայքար սկսել Դաշնակցութեան դէմ, որովհետեւ ինքնութեան կրողն է, պահպանիչն է, պայքար են սկսել Հայ եկեղեցուոյ դէմ, որովհետեւ ինքնութիւնը կրողն ու պահպանողն է, հիմա դուք եկել էք մեր ինքնութեան ոչնչացմանը ձգտող կողմի հետ զինադադարը ներկայացնում էք որպէս «խաղաղութիւն»:
Չարի հետ զինադադարը խաղաղութեան տեղ մի դրէք, չկայ խաղաղութիւն, եթէ խաղաղութեան հիմնական բաղադրիչները չկան, դա պէտք է ձեռք բերուի երկու կողմերի իրաւունքները յարգելով եւ հարցերը լուծելով, ուժերի հաւասարակշռում պէտք է լինի, բայց ո՛չ մէկը կայ, ո՛չ միւսը, կայ յաղթող ու պարտուող: Ուշքի եկե՛ք, մենք մեր 135 տարուայ տէրն ենք, դուք ձեր 8 տարուայ համար պատասխան տուէ՛ք, ի՞նչ էիք ստացել եւ ի՞նչ թողեցի՛ք: