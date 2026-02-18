ՀԱՅԿԱԶԵԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԹՈՒԱՅԻՆ ՊԱՀՈՑԸ (HU REPOSITORY)
Յատուկ հաղորդագրութեամբ մը կը տեղեկանանք, որ Հայկազեան համալսարանի Տէրեան եւ Պարսումեան գրադարաններու թուային պահոցը (HU Repository), ո-րուն մեկնարկը տրուեցաւ 28 Ապրիլ 2025-ին Տէրեան հայագիտական գրադարանին մէջ, բաց է հանրո-թեան առջեւ եւ իր մէջ կ’ընդգրկէ գիտական ու ակադեմական բազմաթիւ նիւթեր, որոնք եթէ մէկ կողմէ կ’արտացոլեն Սփիւռքի ու Հայաստանի գիտական մտքի բեղուն արգասիքը, միւս կողմէ անկեղծ ու հա-ւաստի վկայարան կը հանդիսանան համալսարանի եօթանասունամեայ կրթական վեհ առաքելութեան եւ ուսումնական բարձր մակարդակին:
17 Փետրուար 2026-ի դրութեամբ պահոցը կ’ընդգրկէ 1137 նիւթ. այսպէս՝
- «Հայկազեան հայագիտական հանդէս» – 48 հատոր (1970-2025) եւ 757 յօդուած (1970-2016)
- Հայկազեան համալսարանի հրատարակչատուն – 25 գիրք
- Հայկական Սփիւռքի ուսումնասիրութեան կեդրոն – 2 գիրք, 8 գիտաժողովի նիւթ եւ վեր-ջինէս առանձնացուած 39 զեկոյց
- Faculty of Business Administration and Economics – 83 աւարտաճառ
- Faculty of Social and Behavioral Sciences – 175 աւարտաճառ
Վերոնշեալ նիւթերը ստացած են թուային առարկայի նոյնականացուցիչ (Digital Object Identifier – DOI), որ անհրաժեշտ է ո՛չ միայն անոնց տեսանելիութեան ու հասանելիութեան բարձրացման, այլեւ թուային ինքնութեան հաստատման ու գիտական հետազօտութիւններու մէջ պատշաճ յիշատակման ու միջազգային ճանաչման համար:
Նշենք, թէ սոյն նոյնականացուցիչները ստանալու նպատակով համալսարանը 29 Մարտ 2024-էն պաշտօնապէս անդամակցած է Crossref միջազգային կազմակերպութեան, որ կը համակարգէ գի-տական հրատարակութիւններու նոյնականացուցիչի նշանակման գործընթացը՝ միաժամանակ ապա-հովելով անոնց միջազգային գրանցումն ու տարածումը:
Այսպիսով համալսարանը իր համեստ ներդրումը կը բերէ գիտա-ուսումնական աշխատութիւն-ներու համախմբման ծառայող թուային ենթակառուցուածքներու ձեւաւորման մէջ, ինչը կը նպաստէ գի-տելիքի պահպանման ու մատչելիութեան՝ փրկելով զայն ամբողջական կորուստէ:
Պահոց մուտք գործելու համար պարզապէս պէտք է սեղմել ներքոբերեալ յղումին վրայ. https://haigrepository.haigazian.edu.lb/home
Որոնումներ կարելի է կատարել մատենագիտական տարբեր տուեալներու միջոցով. հեղինակի անուն, նիւթի վերնագիր, հրատարակութեան թուական, թեմա եւ այլն:
Բոլոր նիւթերը, բացի մագիստրոսական աւարտաճառերէն, կարելի է ազատօրէն ներբեռնել ու օգտագործել: Իսկ աւարտաճառերուն հասանելիութեան իրաւունք ստանալու համար պէտք է կապուիլ մեզի հետ՝ գրելով library@haigazian.edu.lb ե-հասցէին:
Ծրագիրը աւարտած չէ, եւ պահոցը պարբերաբար պիտի հարստանայ նորանոր նիւթերով՝ իր մէջ ընդգրկելով այն բոլոր մտաւոր արտադրութիւնները, որոնք գիտական ու կրթական երկարամեայ գործունէութիւնը կը բնորոշեն Հայկազեան համալսարանի: